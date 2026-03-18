Uma conversa que pode se transformar em algo mais. Daqui a alguns meses, quando o Milan souber se disputará a Liga dos Campeões no ano que vem e poderá contar com as receitas da UEFA. Segundo o jornal Tuttosport,Igli Tare, diretor esportivo do Rossonero, jantou na semana passada com Alessandro Moggi, agente que tem em seu elenco o atacante ítalo-argentino Mateo Retegui. No momento, não há nada concreto, mas o nome do ex-jogador da Atalanta deve ser adicionado à lista de candidatos para liderar o ataque na próxima temporada, na qual o Milan lutará pelo título do Scudetto.
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Tuttosport - Milan: encontro entre o diretor esportivo Tare e o agente de Mateo Retegui, atacante do Al-Qadsiah
RETEGUI SEMPRE MARCA
Não é segredo que o Milan pretende renovar o setor ofensivo neste verão e contratar um novo camisa 9. Alguém confiável, ágil e, acima de tudo, um artilheiro. Que não siga a linha dos últimos investimentos, que, por diversos motivos, foram considerados fracassos (Morata, Giménez e Fullkrug). Além de Kean, Gabriel Jesus (que tem o mesmo agente de Allegri) e Lewandowski (de saída do Barcelona e cortejado pelo Chicago Fire, clube da Major League Soccer), há também o atacante do Al-Qadisiya entre os nomes que chamam a atenção da diretoria do Milan. Depois de conquistar o título de artilheiro da Série A em 2024-25, com 25 gols em 36 partidas, o ex-jogador do Genoa vem se destacando também na Saudi Pro League: em 25 partidas, ele marcou 15 gols.
QUANTO CUSTA RETEGUI
O Milan ainda não decidiu em qual jogador apostar tudo, mas Retegui é um nome a ser considerado. Mesmo que a negociação esteja longe de ser simples. Seu contrato com o Al-Qadisiyya vence em 2029 e os custos estão longe de ser baixos. Há um ano, para tirá-lo do Atalanta, o clube saudita investiu 68,5 milhões de euros em sua transferência e, segundo rumores, garantiu ao atacante italiano um salário de 20 milhões de euros brutos por ano. Valores que o Milan obviamente não consegue igualar. Retegui, que está bem na Arábia Saudita e certamente não pretende forçar uma transferência, voltaria de bom grado para a Itália, e a ideia de jogar em um dos clubes mais titulos o atrai.
TREINA SOZINHO PELA ITÁLIA
Nestes dias, Retegui está em Florença para se preparar para o confronto contra a Irlanda do Norte, fundamental para continuar sonhando com a Copa do Mundo. Após a suspensão do campeonato saudita devido às tensões no Oriente Médio, o ex-jogador da Atalanta decidiu antecipar seu retorno à Itália para não comprometer sua condição física. Ele avisou Gattuso e a Federação, alugou uma casa e optou por treinar sozinho com um preparador físico, enquanto aguarda a convocação da Seleção, prevista para sexta-feira.