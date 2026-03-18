Tuttosport - Milan: encontro entre o diretor esportivo Tare e o agente de Mateo Retegui, atacante do Al-Qadsiah

O Milan ainda não decidiu em qual jogador apostar tudo, mas Retegui é um nome a ser considerado. Mesmo que a negociação esteja longe de ser simples. Seu contrato com o Al-Qadisiyya vence em 2029 e os custos estão longe de ser baixos. Há um ano, para tirá-lo do Atalanta, o clube saudita investiu 68,5 milhões de euros em sua transferência e, segundo rumores, garantiu ao atacante italiano um salário de 20 milhões de euros brutos por ano. Valores que o Milan obviamente não consegue igualar. Retegui, que está bem na Arábia Saudita e certamente não pretende forçar uma transferência, voltaria de bom grado para a Itália, e a ideia de jogar em um dos clubes mais titulos o atrai.