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Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Tuttosport - Juventus, surge a ideia de Rudiger: foram recolhidas informações, os detalhes

A equipe da Juventus aposta em jogadores sem contrato: surge também o zagueiro alemão cujo contrato com o Real Madrid está chegando ao fim

A Juventus pensa na próxima janela de transferências e mantém contato com vários jogadores, especialmente aqueles que estão por sair de graça. Segundo o Tuttosport, entre eles, o clube bianconero estaria sonhando com uma grande contratação: Antonio Rüdiger, cujo contrato com o Real Madrid está chegando ao fim.


O zagueiro alemão, nascido em 1993, tem contrato até 30 de junho de 2026 e, até o momento, não houve sinais concretos de renovação com os Blancos. Nesta temporada, o ex-jogador do Chelsea ficou fora de vários jogos devido a uma lesão na coxa, inicialmente, e depois a alguns problemas no joelho, e está gradualmente recuperando a regularidade. A Juve, por sua vez, está acompanhando vários nomes para a defesa, entre os quais, por exemplo, Marcos Senesi, mas não quer se limitar ao argentino: justamente por isso, segundo o Tuttosport, o clube bianconero teria iniciado contatos para sondar o terreno com Rudiger. A ligação poderia ter sido desencadeada também graças a... Zhegrova.


Sim, porque, assim como o zagueiro alemão é acompanhado por seu agente Hasan Cetinkaya, o mesmo que trabalhou para trazer o kosovar para Turim no verão passado, principalmente graças às excelentes relações com o diretor executivo Damien Comolli.

  • A RELAÇÃO COM SPALLETTI

    Na Juve, Rudiger se reencontraria também com Luciano Spalletti, que o treinou nas temporadas 2015/16 e 2016/17 na Roma. Foi justamente com o atual técnico da Juve que o zagueiro alemão se tornou uma peça fundamental dos giallorossi e chamou a atenção de vários clubes da Europa, a tal ponto que, em 2017, o Chelsea o contratou por 35 milhões. Em suma, mais uma carta com a qual a Juventus poderia contar na perspectiva desse possível sonho de transferência.



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  • A FÓRMULA

    Segundo o Tuttosport, a Juventus estaria analisando a proposta e os detalhes para atender às exigências do zagueiro, que continua sendo muito cobiçado tanto na Premier League quanto na Arábia Saudita. Na Continassa, a ideia seria oferecer um contrato de dois anos, embora os valores do salário continuem sendo um ponto delicado, já que o alemão ganha cerca de 7 milhões líquidos por ano.


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