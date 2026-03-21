Tuttosport - Juventus, surge a ideia de Rudiger: foram recolhidas informações, os detalhes

A Juventus já pensa na próxima janela de transferências e mantém contato com vários jogadores, especialmente aqueles que estão por sair de graça. Segundo o Tuttosport, entre eles, o clube bianconero estaria sonhando com uma grande contratação: Antonio Rüdiger, cujo contrato com o Real Madrid está chegando ao fim.





O zagueiro alemão, nascido em 1993, tem contrato até 30 de junho de 2026 e, até o momento, não houve sinais concretos de renovação com os Blancos. Nesta temporada, o ex-jogador do Chelsea ficou fora de vários jogos devido a uma lesão na coxa, inicialmente, e depois a alguns problemas no joelho, e está gradualmente recuperando a regularidade. A Juve, por sua vez, está acompanhando vários nomes para a defesa, entre os quais, por exemplo, Marcos Senesi, mas não quer se limitar ao argentino: justamente por isso, segundo o Tuttosport, o clube bianconero teria iniciado contatos para sondar o terreno com Rudiger. A ligação poderia ter sido desencadeada também graças a... Zhegrova.





Sim, porque, assim como o zagueiro alemão é acompanhado por seu agente Hasan Cetinkaya, o mesmo que trabalhou para trazer o kosovar para Turim no verão passado, principalmente graças às excelentes relações com o diretor executivo Damien Comolli.