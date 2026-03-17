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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Tuttosport - Juventus-Spalletti: contrato de curta duração para conquistar títulos imediatamente, as exigências do técnico

Espera-se o sinal de aprovação para a renovação do contrato de Spalletti com a Juventus: duração e condições

A Juventus e Luciano Spalletti estão cada vez mais próximos de continuar juntos. Segundo o que foi divulgado pelo Tuttosport, o técnico toscano estaria pronto para renovar com um contrato até 2027, com opção de prorrogação por mais uma temporada. Uma decisão ponderada: sem compromissos de longo prazo, mas com a clara intenção de causar impacto imediato no projeto da Juventus.

Spalletti, de fato, já teria estabelecido suas condições: papel central nas decisões técnicas e voz ativa nas negociações de transferências. Não por acaso, a diretoria se prepara para acelerar as contratações de jogadores sem custo para reforçar o elenco de vista à próxima temporada.

  • ACORDO ALCANÇADO

    Os contatos das últimas semanas levaram a um acordo preliminar entre as partes. O acordo foi construído também por meio de um diálogo com o vestiário: os jogadores mais representativos foram envolvidos na avaliação do técnico. Se no outono nem todos estavam convencidos de sua nomeação – com alternativas como Raffaele Palladino em alta –, hoje a opinião interna mudou radicalmente.

    Spalletti convenceu com suas ideias de jogo e gestão do grupo, devolvendo coesão e serenidade a uma equipe que, no passado recente, havia mostrado fissuras evidentes.

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  • CLIMA E AMBIÇÕES

    Na Continassa, o clima agora é diferente: o grupo está unido, trabalha com entusiasmo e recuperou o equilíbrio. Até mesmo o técnico se sente totalmente envolvido no projeto e não está de olho em outras oportunidades, nem condiciona seu futuro à classificação final no campeonato.

    Sua visão é clara: um ciclo curto, mas ambicioso, com o objetivo de vencer imediatamente. Spalletti está convencido de que a Juventus já possui uma base sólida e que, com 5 ou 6 contratações bem direcionadas, pode se tornar imediatamente competitiva pelos títulos nacionais.

    Agora falta apenas o último passo: a assinatura. Então, o novo capítulo da Juventus poderá começar oficialmente.

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