Tuttosport - Juventus-Spalletti: contrato de curta duração para conquistar títulos imediatamente, as exigências do técnico

A Juventus e Luciano Spalletti estão cada vez mais próximos de continuar juntos. Segundo o que foi divulgado pelo Tuttosport, o técnico toscano estaria pronto para renovar com um contrato até 2027, com opção de prorrogação por mais uma temporada. Uma decisão ponderada: sem compromissos de longo prazo, mas com a clara intenção de causar impacto imediato no projeto da Juventus.

Spalletti, de fato, já teria estabelecido suas condições: papel central nas decisões técnicas e voz ativa nas negociações de transferências. Não por acaso, a diretoria se prepara para acelerar as contratações de jogadores sem custo para reforçar o elenco de vista à próxima temporada.