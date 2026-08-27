Tuttosport - A Juventus tenta fechar com Franck Kessie mesmo sem a saída de Teun Koopemeiners: a Roma não desiste

O condicional é obrigatório, mas a entrada da Roma, que no início da semana conversou com o agente do ex-Milan e Atalanta, agitou as águas.A Juventus sentiu o golpe e entendeu que o tempo para decidir é limitado. Carnevali e Massara vão tentar fechar a chegada de Kessie até o fim desta semana, mesmo sabendo que a saída de Miretti para o Besiktas, na fórmula de empréstimo com opção de compra por 12 milhões de euros, não é suficiente. Na Continassa, sabem que tudo seria mais fácil com a saída de Koopmeiners, que certamente não criou obstáculos. Ele sabe que a aventura na Juventus está chegando ao fim, que mudar de ares seria bom para todos, mas - como escreve hoje o Tuttosport - quer encontrar uma solução que lhe agrade, esportiva e economicamente falando. Por enquanto, as conversas com o Galatasaray não levaram a nada de concreto, assim como, neste momento, deve ser descartada uma transferência para a Roma, que não tem uma relação idílica com a Juventus. Ao fundo, aparece a Premier League, mas não há propostas concretas sobre a mesa.