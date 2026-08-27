Na frente por Franck Kessie, mas agora é hora de passar das palavras aos fatos. Depois de um verão cortejando o meio-campista marfinense, prometendo a ele um contrato, a Juventus precisa colocar tudo no papel, fazer um movimento firme e decisivo, para evitar surpresas desagradáveis nos últimos dias da janela de transferências. Segundo escreve hoje o Tuttosport Carnevali já tem um acordo verbal com o estafe do jogador (com o qual também ontem à noite houve uma nova conversa) com base em um contrato de três anos por 4,5 milhões de euros líquidos por temporada, mas ainda não deu o passo decisivo. O motivo? O de sempre, as saídas, que complicam tudo. E que podem fazer o negócio melar.
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Tuttosport - A Juventus tenta fechar com Franck Kessie mesmo sem a saída de Teun Koopemeiners: a Roma não desiste
PROBLEMA NAS SAÍDAS: KOOP VAI EMBORA?
O condicional é obrigatório, mas a entrada da Roma, que no início da semana conversou com o agente do ex-Milan e Atalanta, agitou as águas.A Juventus sentiu o golpe e entendeu que o tempo para decidir é limitado. Carnevali e Massara vão tentar fechar a chegada de Kessie até o fim desta semana, mesmo sabendo que a saída de Miretti para o Besiktas, na fórmula de empréstimo com opção de compra por 12 milhões de euros, não é suficiente. Na Continassa, sabem que tudo seria mais fácil com a saída de Koopmeiners, que certamente não criou obstáculos. Ele sabe que a aventura na Juventus está chegando ao fim, que mudar de ares seria bom para todos, mas - como escreve hoje o Tuttosport - quer encontrar uma solução que lhe agrade, esportiva e economicamente falando. Por enquanto, as conversas com o Galatasaray não levaram a nada de concreto, assim como, neste momento, deve ser descartada uma transferência para a Roma, que não tem uma relação idílica com a Juventus. Ao fundo, aparece a Premier League, mas não há propostas concretas sobre a mesa.
Spalletti conversa com Kessié
Por enquanto, Kessie deu prioridade à Juventus e à Serie A, mas certamente não faltam ofertas, sobretudo da Premier League. O não à rica proposta do Al Ittihad, que para convencê-lo a permanecer na Arábia Saudita ofereceu um contrato de três anos de quase 10 milhões de euros líquidos, confirma como o ex-Al Alhi decidiu voltar ao grande futebol, que para o marfinense significa Itália. Ontem à noite, no acerto feito entre os dirigentes da Juventus e o agente do meio-campista, foi traçado o plano da operação e houve uma tentativa de se antecipar à concorrência. Spalletti, que pediu Kessie para aumentar a liderança no meio-campo, o colocou no topo da lista de preferências: falou com ele e espera o sinal verde até o fim desta semana. Mesmo sem a venda de Koopmeiners.
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