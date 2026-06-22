TuttoJuve - Juventus, Carnevali sobre Kolo Muani: “Estamos trabalhando nisso”

Kolo Muani, atacante nascido em 1998, que esteve na Juventus de janeiro a julho de 2025, com um total de 22 partidas e 10 gols, nunca saiu do radar da equipe bianconera. Neste momento, Carnevali está restabelecendo as relações com o Paris Saint-Germain, depois que, nos momentos finais da janela de transferências do verão de 2025, a negociação fracassou, com a Juve optando por Lois Openda e Kolo Muani sendo emprestado ao Tottenham.