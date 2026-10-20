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Turquia nomeia Sergen Yalcin, ex-técnico do Besiktas, para substituir Vincenzo Montella no comando da seleção
Montella paga o preço pela má fase
A Federação Turca de Futebol (TFF) agiu de forma decisiva após um início desastroso na atual campanha da Liga das Nações. Montella foi destituído do cargo de técnico depois de uma sequência de resultados que abalou a Turquia.
O desempenho da Turquia na competição havia se tornado motivo de grande preocupação para a diretoria, após quatro derrotas consecutivas. Os tropeços vieram diante de França, Itália e Bélgica, com a Itália impondo duas derrotas à equipe de Montella.
Após uma reunião decisiva da diretoria na terça-feira, a federação chegou a um consenso sobre os próximos passos. A decisão foi recorrer a alguém conhecido, que entende as particularidades do futebol nacional e as expectativas da torcida apaixonada.
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Yalcin volta ao banco de reservas
Yalcin foi apontado como o nome para liderar esta nova era da seleção. O treinador de 53 anos foi confirmado oficialmente no cargo na terça-feira, voltando a comandar uma equipe após deixar seu último posto, no Besiktas, em maio, em comum acordo, depois de uma única temporada à frente do clube.
Sua trajetória como treinador é consolidada na Turquia, com destaque para a conquista do Campeonato Turco e da Copa da Turquia pelo Besiktas em 2021, durante sua segunda passagem pelo comando do clube.
Uma história de destaque com a seleção nacional
Yalcin conhece bem o cenário internacional. Como jogador, representou a Turquia com destaque e disputou 37 partidas pela seleção. Meia-atacante elegante, era conhecido pela visão de jogo e pela qualidade técnica.
Sua carreira por clubes foi igualmente impressionante, marcada por conquistas no mais alto nível do futebol turco. Yalcin passou dez anos no Besiktas, divididos em duas passagens, e conquistou três títulos do campeonato nacional e duas Copas da Turquia. Também venceu duas vezes a Super Lig durante sua passagem pelo Galatasaray.
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O novo técnico terá testes difíceis pela frente
Yalcin não terá período de lua de mel: seus primeiros jogos serão uma prova de fogo. Sua estreia no comando será em 12 de novembro, quando a Turquia receberá a Bélgica em casa, em uma partida na qual a vitória será indispensável. A pressão será grande para conseguir um resultado contra uma das seleções mais bem colocadas do mundo e recuperar a confiança no vestiário.
Apenas três dias após o confronto com a Bélgica, o novo técnico levará sua equipe para enfrentar a França fora de casa.
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