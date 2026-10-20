Turquia nomeia Sergen Yalcin, ex-técnico do Besiktas, para substituir Vincenzo Montella no comando da seleção

A Federação Turca de Futebol (TFF) agiu de forma decisiva após um início desastroso na atual campanha da Liga das Nações. Montella foi destituído do cargo de técnico depois de uma sequência de resultados que abalou a Turquia.

O desempenho da Turquia na competição havia se tornado motivo de grande preocupação para a diretoria, após quatro derrotas consecutivas. Os tropeços vieram diante de França, Itália e Bélgica, com a Itália impondo duas derrotas à equipe de Montella.

Após uma reunião decisiva da diretoria na terça-feira, a federação chegou a um consenso sobre os próximos passos. A decisão foi recorrer a alguém conhecido, que entende as particularidades do futebol nacional e as expectativas da torcida apaixonada.