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Turquia demite Montella: fatais os 4 reveses na Nations League, Arda Turan é o favorito para substituí-lo

Turquia

O técnico paga pelas quatro derrotas na Nations League, duas delas para a Itália: Arda Turan está pronto para assumir o seu lugar.

Vincenzo Montella-Turquia, acabou. Após uma longa reflexão, quatro dias depois da derrota contra a Itália na Nations League, a quarta em quatro jogos, a Federação Turca anunciou a saída do Aeroplanino. "O Conselho de Administração da Federação Turca de Futebol, na reunião de hoje, decidiu não confirmar o Sr. Vincenzo Montella como técnico da seleção", diz a fria nota divulgada pela federação turca. 


  • Arda Turan é o favorito

    O técnico italiano encerra assim uma experiência de três anos no comando da Turquia, iniciada em grande estilo, com a chegada às quartas de final da Euro 24 e a histórica classificação para a Copa do Mundo de 2026, 24 anos depois da última vez, e concluída de forma muito ruim, com a eliminação na primeira fase do torneio mundial e uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Nations League. Em 40 jogos no comando da Turquia, o Aeroplanino fecha com um retrospecto de 21 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Para a sua sucessão, o nome de Arda Turan ganha força.



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