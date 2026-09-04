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messi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

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Turnê pela Ásia é cancelada após decisão de Lionel Messi! Argentina planeja retorno para casa com três jogos na próxima Data Fifa

L. Messi
Argentina
L. Scaloni

A Argentina descartou os planos para uma turnê pela Ásia após a aposentadoria internacional de Lionel Messi e optou por fazer uma série de três jogos em casa durante a pausa internacional de outono. A equipe de Lionel Scaloni se prepara para voltar a atuar em solo argentino entre 21 de setembro e 6 de outubro, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo.

  • Três jogos em casa planejados

    A Associação do Futebol Argentino (AFA) está elaborando planos para uma série de três partidas em casa durante a janela internacional da Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro, segundo a ESPN Argentina. O confronto de abertura está previsto para o Monumental, contra um rival sul-americano ou uma seleção da Concacaf. Enquanto isso, as duas partidas restantes devem ser disputadas no interior, com Córdoba e Rosário surgindo como favoritas para receber o retorno da equipe em casa.

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    Planos para a turnê pela Ásia cancelados

    Em reportagem na edição da manhã do Sportscenter, o jornalista da ESPN Diego Monroig revelou que a equipe de Scaloni tem uma chance enorme de disputar toda a janela em casa. Monroig afirmou que a equipe está "com 90% de chance" de jogar em casa após o colapso dos planos iniciais de viagem ao exterior. A decisão de Messi de encerrar sua carreira internacional encerrou abruptamente os planos de uma turnê pela Ásia, que anteriormente incluíam uma partida proposta contra a China classificada como "quase confirmada".

  • Formato das eliminatórias sob revisão

    Longe dos preparativos para amistosos, a CONMEBOL está em discussões com a FIFA para definir a alocação final de vagas da América do Sul para a próxima Copa do Mundo. As principais discussões giram em torno de saber se as vagas automáticas dadas a Argentina, Uruguai e Paraguai como coanfitriões serão descontadas das cinco vagas e meia padrão do continente ou somadas a elas. Independentemente da decisão final da entidade, a Argentina formalmente solicitou participar plenamente de toda a campanha de qualificação.

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    Calendário desgastante aguarda Scaloni

    A próxima programação de três jogos no outono oferece a Scaloni uma plataforma vital para reformular seu plano tático após a derrota por 1 a 0 na final da Copa do Mundo para a Espanha, em julho. Uma agenda internacional intensa aguarda a Argentina, com outra Data Fifa já marcada logo na sequência, entre 9 e 17 de novembro. O período de transição representa uma oportunidade essencial para a comissão técnica integrar uma nova geração sem seu ex-capitão talismânico antes do início do calendário de 2027.