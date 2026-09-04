Turnê pela Ásia é cancelada após decisão de Lionel Messi! Argentina planeja retorno para casa com três jogos na próxima Data Fifa

Longe dos preparativos para amistosos, a CONMEBOL está em discussões com a FIFA para definir a alocação final de vagas da América do Sul para a próxima Copa do Mundo. As principais discussões giram em torno de saber se as vagas automáticas dadas a Argentina, Uruguai e Paraguai como coanfitriões serão descontadas das cinco vagas e meia padrão do continente ou somadas a elas. Independentemente da decisão final da entidade, a Argentina formalmente solicitou participar plenamente de toda a campanha de qualificação.