A Argentina chegou ao Missouri, após um voo de 11 horas partindo do Aeroporto Internacional de Ezeiza, marcado por um forte sentimento de nostalgia nacional. A equipe viajou no voo 1978 da Aerolíneas Argentinas, uma referência deliberada ao ano em que conquistou o troféu pela primeira vez em solo nacional, a bordo de um Airbus A330 especialmente decorado com o icônico número 10 de Messi na cauda e três estrelas douradas representando seus triunfos históricos.

O elenco montou sua base no Origin Hotel, próximo ao centro de Kansas City, que foi transformado em uma fortaleza azul e branca. Embora algumas estrelas que atuam na Europa ainda não tenham se juntado ao grupo, a maioria dos 26 jogadores convocados por Lionel Scaloni fez a viagem. A equipe está programada para realizar seu primeiro treino completo na segunda-feira no Compass Minerals National Performance Center, instalação de última geração que costuma ser a casa do time da MLS Sporting Kansas City.



