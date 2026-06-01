Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Turnê de despedida: Lionel Messi aparece todo sorridente ao chegar ao centro de treinamento da Argentina para a Copa do Mundo - mas será que a aposentadoria da seleção está próxima para o maior jogador da história da América do Sul?

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo

Os atuais campeões mundiais chegaram oficialmente aos Estados Unidos, dando início à contagem regressiva para a defesa do título. Lionel Messi liderou a seleção albiceleste em Kansas City no domingo, provocando uma onda de entusiasmo e as inevitáveis perguntas sobre se este verão representará sua despedida da seleção.

  • Os campeões chegam a Kansas City

    A Argentina chegou ao Missouri, após um voo de 11 horas partindo do Aeroporto Internacional de Ezeiza, marcado por um forte sentimento de nostalgia nacional. A equipe viajou no voo 1978 da Aerolíneas Argentinas, uma referência deliberada ao ano em que conquistou o troféu pela primeira vez em solo nacional, a bordo de um Airbus A330 especialmente decorado com o icônico número 10 de Messi na cauda e três estrelas douradas representando seus triunfos históricos.

    O elenco montou sua base no Origin Hotel, próximo ao centro de Kansas City, que foi transformado em uma fortaleza azul e branca. Embora algumas estrelas que atuam na Europa ainda não tenham se juntado ao grupo, a maioria dos 26 jogadores convocados por Lionel Scaloni fez a viagem. A equipe está programada para realizar seu primeiro treino completo na segunda-feira no Compass Minerals National Performance Center, instalação de última geração que costuma ser a casa do time da MLS Sporting Kansas City.


    • Publicidade
  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    Preocupações com a forma física do capitão

    Apesar do clima festivo em torno de sua chegada, persistem preocupações quanto à condição física de seu capitão emblemático. Messi, que completará 39 anos durante o torneio, está lidando atualmente com fadiga muscular e uma leve distensão no tendão da coxa esquerda. A equipe médica da seleção indicou que sua disponibilidade para os primeiros jogos dependerá de “seu progresso clínico e funcional”.

    Este torneio marca a sexta participação de Messi em uma Copa do Mundo, uma trajetória recorde que começou na Alemanha em 2006 e atingiu seu auge no Catar há quatro anos. Para a Argentina, a prioridade continua sendo garantir que seu líder esteja pronto para comandar o ataque quando a equipe iniciar a defesa do título contra a Argélia, no dia 16 de junho, no Arrowhead Stadium.

  • O apelo desesperado de Scaloni pelo GOAT

    Embora o foco esteja no troféu, a sombra da possível aposentadoria de Messi paira pesadamente sobre o grupo. O técnico Lionel Scaloni tem sido franco quanto ao seu desejo de manter Messi em campo pelo maior tempo possível, admitindo que acha difícil imaginar uma seleção sem o camisa 10.

    Scaloni chegou a fazer uma comparação comovente com outro ícone do esporte para explicar o peso emocional envolvido. “Gosto de pensar que ele vai continuar jogando, porque fica triste, como aconteceu com Diego [Maradona], não vê-lo mais em campo. São jogadores que marcaram a história do futebol. Pensar que ele não vai mais jogar não deixa a gente em paz. Prefiro pensar no presente”, disse o técnico.

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    O caminho até o apito inicial

    O calendário de preparação da Argentina é intenso, já que a seleção busca ganhar impulso antes da estreia no Grupo J. A equipe deve enfrentar Honduras em um amistoso neste sábado, no Kyle Field, em College Station, no Texas, antes de viajar para o Alabama para um último jogo de preparação contra a Islândia, no Jordan-Hare Stadium. Essas partidas serão cruciais para que Scaloni integre os 17 campeões que retornam da seleção de 2022 com os novos rostos do grupo.

Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Honduras crest
Honduras
HON