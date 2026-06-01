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Turnê de despedida: Lionel Messi aparece todo sorridente ao chegar ao centro de treinamento da Argentina para a Copa do Mundo - mas será que a aposentadoria da seleção está próxima para o maior jogador da história da América do Sul?
Os campeões chegam a Kansas City
A Argentina chegou ao Missouri, após um voo de 11 horas partindo do Aeroporto Internacional de Ezeiza, marcado por um forte sentimento de nostalgia nacional. A equipe viajou no voo 1978 da Aerolíneas Argentinas, uma referência deliberada ao ano em que conquistou o troféu pela primeira vez em solo nacional, a bordo de um Airbus A330 especialmente decorado com o icônico número 10 de Messi na cauda e três estrelas douradas representando seus triunfos históricos.
O elenco montou sua base no Origin Hotel, próximo ao centro de Kansas City, que foi transformado em uma fortaleza azul e branca. Embora algumas estrelas que atuam na Europa ainda não tenham se juntado ao grupo, a maioria dos 26 jogadores convocados por Lionel Scaloni fez a viagem. A equipe está programada para realizar seu primeiro treino completo na segunda-feira no Compass Minerals National Performance Center, instalação de última geração que costuma ser a casa do time da MLS Sporting Kansas City.
- AFP
Preocupações com a forma física do capitão
Apesar do clima festivo em torno de sua chegada, persistem preocupações quanto à condição física de seu capitão emblemático. Messi, que completará 39 anos durante o torneio, está lidando atualmente com fadiga muscular e uma leve distensão no tendão da coxa esquerda. A equipe médica da seleção indicou que sua disponibilidade para os primeiros jogos dependerá de “seu progresso clínico e funcional”.
Este torneio marca a sexta participação de Messi em uma Copa do Mundo, uma trajetória recorde que começou na Alemanha em 2006 e atingiu seu auge no Catar há quatro anos. Para a Argentina, a prioridade continua sendo garantir que seu líder esteja pronto para comandar o ataque quando a equipe iniciar a defesa do título contra a Argélia, no dia 16 de junho, no Arrowhead Stadium.
O apelo desesperado de Scaloni pelo GOAT
Embora o foco esteja no troféu, a sombra da possível aposentadoria de Messi paira pesadamente sobre o grupo. O técnico Lionel Scaloni tem sido franco quanto ao seu desejo de manter Messi em campo pelo maior tempo possível, admitindo que acha difícil imaginar uma seleção sem o camisa 10.
Scaloni chegou a fazer uma comparação comovente com outro ícone do esporte para explicar o peso emocional envolvido. “Gosto de pensar que ele vai continuar jogando, porque fica triste, como aconteceu com Diego [Maradona], não vê-lo mais em campo. São jogadores que marcaram a história do futebol. Pensar que ele não vai mais jogar não deixa a gente em paz. Prefiro pensar no presente”, disse o técnico.
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O caminho até o apito inicial
O calendário de preparação da Argentina é intenso, já que a seleção busca ganhar impulso antes da estreia no Grupo J. A equipe deve enfrentar Honduras em um amistoso neste sábado, no Kyle Field, em College Station, no Texas, antes de viajar para o Alabama para um último jogo de preparação contra a Islândia, no Jordan-Hare Stadium. Essas partidas serão cruciais para que Scaloni integre os 17 campeões que retornam da seleção de 2022 com os novos rostos do grupo.