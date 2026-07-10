Turim, Abate se apresenta: “Não sou um fanático por esquemas táticos, quero um Toro corajoso”

Ignazio Abate foi apresentado como novo técnico do Torino. Suas palavras na coletiva de imprensa foram precedidas pelas do diretor esportivo Petrachi, que expressou o desejo de que os granata se tornem a grande surpresa da próxima Série A.
“Agradeço a D’Aversa, é o mínimo, pois ele fez um trabalho incrível. No fim das contas, ele merecia ser mantido no cargo, mas eu desejava uma mudança: queria praticar um futebol diferente, mais ao meu gosto, apostando nos jovens e trazendo novidades. Abate demonstrou ter ideias e habilidades importantes. Compartilho plenamente de suas ideias; essa mudança foi necessária para seguirmos nessa direção.”