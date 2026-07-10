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Simone Gervasio

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Turim, Abate se apresenta: “Não sou um fanático por esquemas táticos, quero um Toro corajoso”

Torino
Campeonato Italiano

Ignazio Abate foi apresentado como novo técnico do Torino. Suas palavras na coletiva de imprensa foram precedidas pelas do diretor esportivo Petrachi, que expressou o desejo de que os granata se tornem a grande surpresa da próxima Série A.


“Agradeço a D’Aversa, é o mínimo, pois ele fez um trabalho incrível. No fim das contas, ele merecia ser mantido no cargo, mas eu desejava uma mudança: queria praticar um futebol diferente, mais ao meu gosto, apostando nos jovens e trazendo novidades. Abate demonstrou ter ideias e habilidades importantes. Compartilho plenamente de suas ideias; essa mudança foi necessária para seguirmos nessa direção.”

  • Em seguida, Abate tomou a palavra:


    “Aqui você sente o peso da camisa; sinto a responsabilidade que procuro honrar no dia a dia. Quero um Toro que seja reconhecível; queremos criar uma grande identidade. Quero um futebol proativo, para dominar o jogo, e agressivo. Mercado de transferências? Não devemos ter pressa, mas ir direto aos jogadores que sejam funcionais. Não sou um fanático por formações; quero um Toro corajoso. Queremos jogar com três na defesa, depois buscaremos soluções: times estáticos são previsíveis”.


    “Foi fácil aceitar o Toro; há uma camisa que pesa e as pessoas vivem com paixão. Preciso sentir o ambiente, que os torcedores se identifiquem conosco. Eu me identifico com esses valores, com o trabalho e com o senso de pertencimento. Não tenho metas de classificação. O objetivo principal é criar bases sólidas. É preciso trazer pessoas que vejam o Toro como se fosse o Real Madrid. Depois, até onde chegaremos, veremos.”

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