Turim, Abate se apresenta: “Não sou um fanático por esquemas táticos, quero um Toro corajoso”

Em seguida, Abate tomou a palavra:





“Aqui você sente o peso da camisa; sinto a responsabilidade que procuro honrar no dia a dia. Quero um Toro que seja reconhecível; queremos criar uma grande identidade. Quero um futebol proativo, para dominar o jogo, e agressivo. Mercado de transferências? Não devemos ter pressa, mas ir direto aos jogadores que sejam funcionais. Não sou um fanático por formações; quero um Toro corajoso. Queremos jogar com três na defesa, depois buscaremos soluções: times estáticos são previsíveis”.





“Foi fácil aceitar o Toro; há uma camisa que pesa e as pessoas vivem com paixão. Preciso sentir o ambiente, que os torcedores se identifiquem conosco. Eu me identifico com esses valores, com o trabalho e com o senso de pertencimento. Não tenho metas de classificação. O objetivo principal é criar bases sólidas. É preciso trazer pessoas que vejam o Toro como se fosse o Real Madrid. Depois, até onde chegaremos, veremos.”