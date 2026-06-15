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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Tunísia vai demitir o técnico após derrota humilhante para a Suécia na estreia na Copa do Mundo

Tunísia
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S. Lamouchi
Suécia
Suécia x Tunísia

A Tunísia demitiu de forma surpreendente o técnico Sabri Lamouchi após apenas uma partida na campanha para a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi tomada após a devastadora derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia do Grupo F, no domingo.

  • Carthage Eagles reagem após goleada sofrida contra a Suécia

    De acordo com o jornalista francês Romain Molina, a Federação Tunisiana de Futebol (FTF) não perdeu tempo e tomou medidas drásticas, rescindindo o contrato de Lamouchi imediatamente após o apito final.

    A seleção norte-africana ficou abalada após uma partida unilateral, na qual o ataque sueco rasgou sua defesa com facilidade. O placar de 5 a 1 marcou um dos resultados mais desequilibrados da história da Tunísia no torneio, levando a entidade reguladora a tomar medidas drásticas. A derrota foi agravada pelo enredo em campo, já que Yasin Ayari marcou contra o país de nascimento de seu pai, ajudando a selar o destino da Tunísia.




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  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    Agitação no vestiário leva à saída

    Embora o resultado em campo tenha sido o principal motivo para a demissão, há relatos de que já vinha se acumulando uma tensão significativa no vestiário nos bastidores.

    A passagem de Lamouchi por todas as competições chega ao fim após apenas cinco partidas no banco de reservas. Parece que a falta de coesão entre a comissão técnica e o elenco tornou sua posição insustentável assim que a pressão do cenário mundial se fez sentir.

  • Kebaier deve entrar em campo no confronto contra o Japão

    Olhando para o futuro, espera-se que as Águias de Cartago recorram a um rosto conhecido para estabilizar a situação. O ex-técnico Mondher Kebaier é o principal candidato a assumir o cargo interinamente, enquanto a equipe se prepara para um confronto decisivo contra o Japão no dia 20 de junho.

    No entanto, também foi divulgado que o ex-jogador do Sunderland e da seleção da Tunísia, Wahbi Khazri, está na disputa para assumir o cargo.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Tunísia faz história na Copa do Mundo

    Ao optar por uma mudança no meio do torneio, a Tunísia entrou para a história de uma forma indesejada. Lamouchi se torna o primeiro técnico a ser oficialmente demitido enquanto a Copa do Mundo de 2026 ainda está em andamento, o que ressalta o profundo descontentamento da federação com o treinador francês.

    Considerando que não havia caminho a seguir sob a atual liderança, a federação decidiu agir antes da segunda partida da fase de grupos. Vale ressaltar que a tarefa da Tunísia estará longe de ser fácil, já que, após o confronto com o Japão, o país enfrentará a Holanda na última partida da fase de grupos.

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