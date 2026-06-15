De acordo com o jornalista francês Romain Molina, a Federação Tunisiana de Futebol (FTF) não perdeu tempo e tomou medidas drásticas, rescindindo o contrato de Lamouchi imediatamente após o apito final.

A seleção norte-africana ficou abalada após uma partida unilateral, na qual o ataque sueco rasgou sua defesa com facilidade. O placar de 5 a 1 marcou um dos resultados mais desequilibrados da história da Tunísia no torneio, levando a entidade reguladora a tomar medidas drásticas. A derrota foi agravada pelo enredo em campo, já que Yasin Ayari marcou contra o país de nascimento de seu pai, ajudando a selar o destino da Tunísia.











