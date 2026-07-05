Tunísia, oficial: Hervé Renard renunciou após apenas duas partidas, ambas perdidas, e a eliminação da Copa do Mundo

"Antes de partir, gostaria de expressar minha sincera gratidão à Federação por ter me permitido participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível. Desejo à seleção tunisiana tudo de bom para o futuro. Estou convencido de que ela continuará a crescer, a emocionar uma nação inteira e a escrever capítulos maravilhosos de sua história. Agradeço a todos que me apoiaram durante essa aventura. Desejo a todos muito sucesso no futuro. Minha aventura chega ao fim”