Hervé Renard tentou salvar a Tunísia ao assumir o lugar de Sabri Lamouchi após a primeira partida da fase de grupos, perdida por 5 a 1 contra a Suécia, mas não conseguiu: vieram mais duas derrotas, por 4 a 0 contra o Japão e por 3 a 1 contra a Holanda. O técnico francês confirmou, em uma postagem no Instagram, que está deixando o cargo.
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Tunísia, oficial: Hervé Renard renunciou após apenas duas partidas, ambas perdidas, e a eliminação da Copa do Mundo
A POSTAGEM DE RENARD
"Antes de partir, gostaria de expressar minha sincera gratidão à Federação por ter me permitido participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível. Desejo à seleção tunisiana tudo de bom para o futuro. Estou convencido de que ela continuará a crescer, a emocionar uma nação inteira e a escrever capítulos maravilhosos de sua história. Agradeço a todos que me apoiaram durante essa aventura. Desejo a todos muito sucesso no futuro. Minha aventura chega ao fim”
RECORDE POUCO INVEJÁVEL
Tendo também treinado o Marrocos em 2018 e a Arábia Saudita em 2022, ele ainda esteve perto de estabelecer um péssimo recorde pessoal: perdeu 75% de suas partidas na Copa do Mundo como técnico (6 de 8), o segundo pior resultado entre os técnicos com pelo menos o mesmo número de partidas na competição.
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