Igor Tudor pode ter falado em coletiva pela última vez como técnico do Tottenham. Após a pesada derrota por 5 a 2 fora de casa contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada pelos erros do goleiro reserva Kinsky nos primeiros quinze minutos de jogo, os Spurs precisam conquistar pontos contra o Liverpool em uma Premier League que os coloca perigosamente a apenas um ponto da zona de rebaixamento.
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Tudor: “Não achei que a situação fosse tão grave assim”. O Tottenham está trabalhando ativamente para encontrar um substituto
A DECLARAÇÃO
O técnico croata não mediu palavras: “Se o copo está meio cheio ou meio vazio? Aqui não há nada cheio, mas muitas coisas vazias. Quando cheguei, não imaginava que os problemas fossem tão graves. Há quem ache que, ao trocar de técnico, todos os problemas se resolvem. Isso me faz rir, porque a realidade é completamente diferente”.
OUTRA MUDANÇA ESTÁ A SER PREPARADA
Segundo o The Athletic, a diretoria do Tottenham está “ativamente” em busca de um substituto para assumir o comando da equipe caso a situação se agrave durante a partida contra o Liverpool neste fim de semana, domingo, 15 de março, às 17h30.
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