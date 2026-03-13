Tudor: “Não achei que a situação fosse tão grave assim”. O Tottenham está trabalhando ativamente para encontrar um substituto

Igor Tudor pode ter falado em coletiva pela última vez como técnico do Tottenham. Após a pesada derrota por 5 a 2 fora de casa contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada pelos erros do goleiro reserva Kinsky nos primeiros quinze minutos de jogo, os Spurs precisam conquistar pontos contra o Liverpool em uma Premier League que os coloca perigosamente a apenas um ponto da zona de rebaixamento.