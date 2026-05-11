Tudo sobre Xabi Alonso! O Liverpool entra em contato com o Real Madrid para avaliar a situação em meio à incerteza em torno de Arne Slot

Slot tem contrato com o Liverpool até 2027. Após uma excelente temporada de estreia, na qual ajudou os Reds a conquistarem o título da Premier League com facilidade, a campanha do clube na temporada 2025-26 deu uma guinada negativa.

Os Reds foram eliminados das três competições de copa — Liga dos Campeões, FA Cup e Copa da Liga — nas fases iniciais e há muito desistiram da defesa do título da Premier League, encontrando-se atualmente em quarto lugar, 20 pontos atrás do líder Arsenal.

Slot e seu estilo de jogo têm, portanto, enfrentado uma enxurrada de críticas — algumas delas contundentes — nos últimos meses, e a mídia inglesa informa que o clube está, no mínimo, avaliando uma mudança na comissão técnica.