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Xabi Alonso Real Madrid 2026Getty Images
Jochen Tittmar

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Tudo sobre Xabi Alonso! O Liverpool entra em contato com o Real Madrid para avaliar a situação em meio à incerteza em torno de Arne Slot

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De acordo com notícias publicadas no jornal espanhol AS, o Liverpool entrou em contato com o Real Madrid para se informar sobre Xabi Alonso e para conhecer melhor sua breve e pouco satisfatória passagem como técnico no Bernabéu. Com a crescente incerteza em torno do futuro de Arne Slot a longo prazo, o nome de Alonso tem sido cogitado para assumir o comando em Anfield.

  • Análise após o desastre em Madri

    Antes de nomeá-lo como substituto de Slot, o Liverpool, segundo o AS, quer saber por que o ex-maestro do meio-campo fracassou de forma tão espetacular em Madri. O clube de Merseyside está em uma posição delicada; após uma temporada desastrosa que deixou os Reds em desordem, apesar de investimentos de mais de € 400 milhões, os dias de Slot podem muito bem estar contados, e Alonso — há muito visto como o principal candidato a assumir o cargo no LFC — está agora sendo analisado de perto. 

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  • Arne Slot 2026Getty Images

    Slot sob pressão crescente no Liverpool

    Slot tem contrato com o Liverpool até 2027. Após uma excelente temporada de estreia, na qual ajudou os Reds a conquistarem o título da Premier League com facilidade, a campanha do clube na temporada 2025-26 deu uma guinada negativa.

    Os Reds foram eliminados das três competições de copa — Liga dos Campeões, FA Cup e Copa da Liga — nas fases iniciais e há muito desistiram da defesa do título da Premier League, encontrando-se atualmente em quarto lugar, 20 pontos atrás do líder Arsenal.

    Slot e seu estilo de jogo têm, portanto, enfrentado uma enxurrada de críticas — algumas delas contundentes — nos últimos meses, e a mídia inglesa informa que o clube está, no mínimo, avaliando uma mudança na comissão técnica.

  • Alonso e a divisão no vestiário do Real

    Alonso havia dividido profundamente o vestiário do Real Madrid, segundo várias reportagens da mídia. As tensões aumentaram em outubro, quando jogadores importantes, como Vinícius Júnior e Fede Valverde, criticaram abertamente seus métodos — incluindo longas sessões táticas e análises de vídeo.

    No entanto, outra facção apoiava os métodos de Alonso e sua determinação em reformular o sistema e o estilo de jogo. Para esses jogadores, as reclamações persistentes — especialmente de Vinícius — eram apenas um pretexto; a posição do brasileiro sob o comando de Alonso simplesmente não correspondia ao seu status sob o comando do ex-técnico Carlo Ancelotti. 

    A falta de respeito demonstrada por alguns jogadores era tão flagrante que, segundo relatos, alguns até fingiam dormir durante as sessões táticas e conversavam enquanto Alonso falava. Esse comportamento não só enfureceu seus aliados no elenco, mas também provocou um colapso nervoso do técnico, que continua sem clube. “Não sabia que tinha entrado em um berçário aqui”, teria gritado Alonso, atônito, em determinado momento.

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