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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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Tudo sobre Espanha x Cabo Verde: onde assistir na TV e por streaming: canal, horário, escalações

Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde

Informações sobre Espanha x Cabo Verde, primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo: escalações e como acompanhar a partida.

A Espanha inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.


No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Furia Roja faz sua estreia contra Cabo Verde.


A equipe de Luis de la Fuente, atual campeã europeia, está entre as favoritas ao título e quer começar com tudo no Grupo H, que conta ainda com Arábia Saudita e Uruguai.


Do outro lado, a surpreendente seleção de Cabo Verde, comandada por Bubista, que, após superar as eliminatórias africanas, se candidata ao papel de Cinderela da competição.


Todas as informações sobre Espanha x Cabo Verde: horário, escalações, onde assistir na TV e streaming.




  • ESPANHA X CABO VERDE: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO

    Jogo: Espanha x Cabo Verde

    Data: segunda-feira, 15 de junho de 2026

    Horário: 18h

    Canal de TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Publicidade

  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES ESPANHA X CABO VERDE

    ESPANHA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Técnico: De La Fuente.

    CABO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Técnico: Bubista.

  • ONDE ASSISTIR ESPANHA X CABO VERDE NA TV

    O jogo entre Espanha e Cabo Verde será transmitido ao vivo pela DAZN através do aplicativo para smart TVs compatíveis ou por meio de consoles de videogame (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ou dispositivos como o Google Chromecast e o Amazon Fire Stick TV.

  • ESPANHA X CABO VERDE AO VIVO POR STREAMING

    O jogo Espanha x Cabo Verde também estará disponível em transmissão ao vivo em dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa, graças ao DAZN, baixando o aplicativo ou acessando o site oficial da plataforma.

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