Tudo sobre Espanha x Cabo Verde: onde assistir na TV e por streaming: canal, horário, escalações

A Espanha inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.





No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Furia Roja faz sua estreia contra Cabo Verde.





A equipe de Luis de la Fuente, atual campeã europeia, está entre as favoritas ao título e quer começar com tudo no Grupo H, que conta ainda com Arábia Saudita e Uruguai.





Do outro lado, a surpreendente seleção de Cabo Verde, comandada por Bubista, que, após superar as eliminatórias africanas, se candidata ao papel de Cinderela da competição.





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