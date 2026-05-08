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"Tudo o que há de positivo no futebol" - Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, elogia os rivais alemães após a histórica classificação para a final da Liga Europa
O Freiburg chega à sua primeira final europeia
O Freiburg garantiu na noite de quinta-feira sua vaga na primeira final continental da história, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Braga na segunda partida da semifinal. O resultado define um confronto emocionante contra o Aston Villa, da Premier League, em Istambul, no dia 20 de maio, quando o clube alemão buscará conquistar seu primeiro grande título europeu.
Enquanto o Bayern de Munique não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões após a derrota nas semifinais contra o Paris Saint-Germain no início da semana, Kompany rapidamente voltou o foco para as conquistas de seus rivais nacionais. “É realmente ótimo o que o Freiburg está fazendo. O que o Freiburg está fazendo é um exemplo muito bom para muitos clubes”, disse o belga de 40 anos aos repórteres, claramente emocionado com a história do azarão que se desenrola na Floresta Negra.
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O modelo definitivo do futebol
Os elogios de Kompany foram além da simples esportividade, pois ele abordou as razões estruturais e culturais por trás da ascensão do Freiburg. O ex-capitão do Manchester City destacou o crescimento orgânico do clube e o planejamento de longo prazo como os principais fatores para o sucesso na maior competição da Liga Europa.
O técnico do Bayern foi efusivo em sua avaliação da identidade do clube, afirmando: “Como você descreveria o que o Freiburg está fazendo nesta temporada? Acredito que seja tudo o que há de positivo no futebol. Um clube tão pequeno que se constrói com seus próprios meios. Há uma filosofia, uma visão.”
Crédito: Julian Schuster
Parte integrante dessa trajetória histórica tem sido Julian Schuster, o técnico de 41 anos que assumiu o cargo em 2024, assumindo a difícil tarefa de substituir o lendário Christian Streich. Kompany fez questão de reconhecer que, embora Schuster esteja fazendo um trabalho notável, o sucesso pertence a toda a diretoria do clube, que manteve um rumo firme ao longo de várias temporadas.
“Julian merece muito respeito pelo trabalho que realiza. Mas não é apenas o trabalho dele. É também o de seu antecessor [Streich] e das pessoas que tomaram essas decisões em relação a esses jogadores”, explicou Kompany. “Já disse várias vezes que os jogadores do Freiburg têm um grande futuro pela frente. E isso fica evidente nesta fase.”
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Esperanças de glória alemã em Istambul
As implicações de uma vitória do Freiburg na Turquia seriam significativas para a Bundesliga, garantindo provavelmente mais um representante alemão na Liga dos Campeões da próxima temporada. Kompany confirmou que ele, assim como grande parte do público alemão, estará firmemente ao lado dos jogadores de Schuster quando eles enfrentarem o time de Unai Emery, o Villa.
Olhando para a final em Istambul, Kompany deixou clara sua posição como defensor do coeficiente do futebol alemão. “Esperamos, pelo bem do futebol alemão, que eles também conquistem este troféu”, acrescentou, reconhecendo que uma vitória levaria o Freiburg a se juntar ao seu time, o Bayern, na competição de elite da Europa na próxima temporada.