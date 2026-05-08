"Tudo o que há de positivo no futebol" - Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, elogia os rivais alemães após a histórica classificação para a final da Liga Europa

O Freiburg garantiu na noite de quinta-feira sua vaga na primeira final continental da história, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Braga na segunda partida da semifinal. O resultado define um confronto emocionante contra o Aston Villa, da Premier League, em Istambul, no dia 20 de maio, quando o clube alemão buscará conquistar seu primeiro grande título europeu.

Enquanto o Bayern de Munique não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões após a derrota nas semifinais contra o Paris Saint-Germain no início da semana, Kompany rapidamente voltou o foco para as conquistas de seus rivais nacionais. “É realmente ótimo o que o Freiburg está fazendo. O que o Freiburg está fazendo é um exemplo muito bom para muitos clubes”, disse o belga de 40 anos aos repórteres, claramente emocionado com a história do azarão que se desenrola na Floresta Negra.