Depois de sua transferência de grande repercussão para Stamford Bridge, vindo do Aston Villa, no início desta janela de transferências, Rogers certamente estava ansioso para causar impacto de imediato sob os refletores no oeste de Londres. O novo camisa 17 teve a missão de recolocar o Chelsea em vantagem em Craven Cottage após um início frenético de partida. Os Blues abriram o placar com Joao Pedro logo aos 32 segundos, mas sofreram o empate quando Joshua King anulou a vantagem inicial. Rogers então apareceu para balançar as redes, garantindo que o time de Xabi Alonso fosse para o intervalo com o ímpeto a seu favor.

Ao refletir sobre sua primeira atuação, o atacante não escondeu a alegria por causar um impacto tão imediato em seu novo clube. "Foi um grande jogo para disputar. Obviamente, marcar e ajudar o time a vencer era tudo o que eu queria em uma estreia", disse Rogers. "Achei que a qualidade do nosso jogo foi excelente e foi muito prazeroso estar lá em campo. Fulham é um lugar difícil para jogar, e eles atuaram muito bem, mas tivemos essa luta, essa garra, e acho que fomos o melhor time na noite. Para mim, merecemos a vitória e estou muito feliz com a forma como o jogo se desenrolou."