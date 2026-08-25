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'Tudo o que eu queria' - Morgan Rogers celebra estreia com gol enquanto o Chelsea supera o Fulham em emocionante duelo de cinco gols
Início dos sonhos para o novo reforço
Depois de sua transferência de grande repercussão para Stamford Bridge, vindo do Aston Villa, no início desta janela de transferências, Rogers certamente estava ansioso para causar impacto de imediato sob os refletores no oeste de Londres. O novo camisa 17 teve a missão de recolocar o Chelsea em vantagem em Craven Cottage após um início frenético de partida. Os Blues abriram o placar com Joao Pedro logo aos 32 segundos, mas sofreram o empate quando Joshua King anulou a vantagem inicial. Rogers então apareceu para balançar as redes, garantindo que o time de Xabi Alonso fosse para o intervalo com o ímpeto a seu favor.
Ao refletir sobre sua primeira atuação, o atacante não escondeu a alegria por causar um impacto tão imediato em seu novo clube. "Foi um grande jogo para disputar. Obviamente, marcar e ajudar o time a vencer era tudo o que eu queria em uma estreia", disse Rogers. "Achei que a qualidade do nosso jogo foi excelente e foi muito prazeroso estar lá em campo. Fulham é um lugar difícil para jogar, e eles atuaram muito bem, mas tivemos essa luta, essa garra, e acho que fomos o melhor time na noite. Para mim, merecemos a vitória e estou muito feliz com a forma como o jogo se desenrolou."
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Flexibilidade tática e entrosamento
Atuando em uma função fluida de camisa 10 ao lado de seu amigo próximo Cole Palmer, Rogers pareceu totalmente à vontade no esquema tático de Alonso. A dupla se entrosou bem durante toda a partida, com Palmer marcando o terceiro gol logo após o reinício para colocar o Chelsea no controle. Embora Gonzalo Garcia tenha diminuído para o Fulham, deixando a reta final tensa, o Chelsea se manteve firme para garantir os três pontos. Rogers sentiu que a equipe mostrou o caráter necessário para superar um adversário duro em seu próprio estádio.
"Achei que a qualidade do nosso jogo foi excelente e foi muito prazeroso estar lá. O Fulham é um lugar difícil para jogar, e eles jogaram muito bem, mas tivemos essa luta, essa garra, e acho que fomos o melhor time da noite", explicou Rogers.
Gerenciando a condição física após um verão agitado
Apesar de sua atuação goleadora, Rogers foi substituído nos dez minutos finais da partida quando o cansaço começou a aparecer. O atacante chegou ao Chelsea mais tarde do que alguns de seus novos companheiros de equipe por causa de sua participação na Copa do Mundo, e admitiu que ainda está trabalhando para voltar à condição física ideal.
"Não me senti tão afiado no fim, estava um pouco cansado e foi por isso que saí nos últimos 10 minutos", admitiu Morgan. "Tenho me sentido muito bem na pré-temporada, mas não tive muito descanso por causa da Copa do Mundo, então quis me manter descansado. Ao chegar a um novo time, você não quer chegar sem ritmo e abaixo do nível, então tentei me manter na melhor forma possível e procurei entrar no ritmo o mais rápido que pude."
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Mais por vir da estrela da Inglaterra
Embora a estreia tenha sido inegavelmente bem-sucedida, Rogers acredita que ainda está apenas começando a mostrar tudo o que pode oferecer ao Chelsea. Com os jogos acontecendo em sequência na Premier League, o foco agora passa a ser manter esse embalo e encontrar um nível ainda mais alto de desempenho. O jogador de 24 anos está confiante de que, à medida que se adapta ainda mais ao novo ambiente, tanto sua produção individual quanto o entrosamento da equipe continuarão a melhorar sob o comando de Alonso.
"Ainda acho que tenho mais marchas para engatar, e preciso tentar encontrá-las o mais rápido possível porque os jogos estão vindo em sequência. Mas, como eu disse, me senti bem em campo e gostei", concluiu Rogers.
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