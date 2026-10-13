Em meio a uma enorme disputa judicial envolvendo 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League, o Manchester City encontrou um aliado improvável na capital francesa.

A investigação sobre as finanças do City, referente ao período de 2009 a 2018, provocou muitas especulações sobre possíveis punições, que vão de multas elevadas à perda de pontos ou até à exclusão da primeira divisão.

Ao falar com a imprensa antes do confronto do PSG com o Manchester City pela Champions League, na quarta-feira, Enrique deixou clara sua posição sobre o caso. “Há muito barulho em torno dos grandes clubes. Teremos que esperar a decisão final da pessoa responsável por isso. Estamos aguardando e espero que tudo termine bem para o Manchester City, porque tudo o que foi feito em campo foi incrível. Todos os títulos que conquistaram são merecidos. Precisamos esperar por quem vai decidir”, afirmou o técnico do PSG, em declarações publicadas pelo Foot Mercato.