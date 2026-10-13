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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

“Tudo o que conquistaram foi merecido”: Luis Enrique sai em defesa do Manchester City em meio a escândalo de fair play financeiro na Premier League

Luis Enrique
Manchester City
PSG
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez uma defesa enfática do domínio recente do Manchester City e afirmou que seus títulos foram conquistados de forma justa em campo. A declaração ocorre enquanto o clube inglês enfrenta uma grande batalha judicial relacionada a 115 supostas infrações financeiras.

  • Enrique defende o mérito esportivo do Manchester City

    Em meio a uma enorme disputa judicial envolvendo 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League, o Manchester City encontrou um aliado improvável na capital francesa.

    A investigação sobre as finanças do City, referente ao período de 2009 a 2018, provocou muitas especulações sobre possíveis punições, que vão de multas elevadas à perda de pontos ou até à exclusão da primeira divisão.

    Ao falar com a imprensa antes do confronto do PSG com o Manchester City pela Champions League, na quarta-feira, Enrique deixou clara sua posição sobre o caso. “Há muito barulho em torno dos grandes clubes. Teremos que esperar a decisão final da pessoa responsável por isso. Estamos aguardando e espero que tudo termine bem para o Manchester City, porque tudo o que foi feito em campo foi incrível. Todos os títulos que conquistaram são merecidos. Precisamos esperar por quem vai decidir”, afirmou o técnico do PSG, em declarações publicadas pelo Foot Mercato.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    Respeitando o processo legal

    Embora reconhecesse a gravidade da situação, Enrique teve o cuidado de manter uma perspectiva equilibrada sobre a investigação em andamento.

    Enrique detalhou sua visão sobre a história recente do clube inglês e reiterou os elogios à sua identidade esportiva. “É uma surpresa, mas é preciso respeitar o processo e esperar a decisão final da autoridade responsável. Se eu falar apenas de futebol, do que vi em campo, acho que eles mereceram o troféu. Gostei do que apresentaram em campo”, acrescentou.

  • Uma era vitoriosa sob escrutínio

    As acusações contra o Manchester City abrangem um período (de 2009 a 2018) em que o clube conquistou três títulos da Premier League, três Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra, o que gerou uma divisão significativa no meio do futebol.

    As duas equipes chegam ao confronto de quarta-feira após vitórias expressivas na rodada de abertura da Champions League. O Manchester City venceu o Porto com tranquilidade por 2 a 0, enquanto o Paris Saint-Germain dominou o Slovan Bratislava e goleou por 6 a 1.

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  • 맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images

    A resposta desafiadora do Manchester City

    Em resposta às conclusões da comissão da Premier League, o Manchester City divulgou um comunicado oficial em tom desafiador, no qual reafirmou sua total inocência diante de todas as acusações financeiras. Ao expressar profunda “decepção e surpresa” com a decisão, o clube afirmou categoricamente que possui um amplo conjunto de provas irrefutáveis que sustentam sua posição e criticou a decisão por conter “erros materiais claros de direito, de princípio e de fato”.

    Após respeitar rigorosamente o processo regulatório ao longo da investigação de vários anos, o clube prometeu não deixar o assunto encerrar-se por ali. Assim, o City confirmou que buscará, com determinação incansável, todas as vias judiciais e recursais disponíveis para limpar completamente seu nome e proteger sua reputação global.

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