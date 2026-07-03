Na época da assinatura do contrato, teria havido, portanto, apenas um acordo verbal. Por isso, o jornal descreve uma possível transferência como “tudo menos algo garantido”.

Além disso, afirma-se que a Red Bull provavelmente exigiria uma indenização na casa dos milhões de um dígito para liberar Klopp antes do término de seu contrato, em 31 de dezembro de 2029. Para a DFB, isso seria uma novidade, já que a federação nunca pagou uma indenização pela contratação de um novo técnico da seleção nacional.

Que o ex-treinador campeão do Dortmund e do Liverpool assumirá o cargo é “tão certo quanto o ‘amém’ na igreja”, citou a revista “Der Spiegel”, por sua vez, um “influente alto executivo de um clube de ponta” da Bundesliga.