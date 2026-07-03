Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, Klopp, em sua função de “Head of Global Soccer” na Red Bull GmbH, não possui nenhuma cláusula de rescisão estabelecida por escrito em seu contrato de trabalho.
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"Tudo menos um caso fácil": a mudança de Jürgen Klopp para a DFB seria mais complicada do que se imaginava?
Na época da assinatura do contrato, teria havido, portanto, apenas um acordo verbal. Por isso, o jornal descreve uma possível transferência como “tudo menos algo garantido”.
Além disso, afirma-se que a Red Bull provavelmente exigiria uma indenização na casa dos milhões de um dígito para liberar Klopp antes do término de seu contrato, em 31 de dezembro de 2029. Para a DFB, isso seria uma novidade, já que a federação nunca pagou uma indenização pela contratação de um novo técnico da seleção nacional.
Que o ex-treinador campeão do Dortmund e do Liverpool assumirá o cargo é “tão certo quanto o ‘amém’ na igreja”, citou a revista “Der Spiegel”, por sua vez, um “influente alto executivo de um clube de ponta” da Bundesliga.
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Parece que Nagelsmann finalmente se decidiu a renunciar
Klopp é considerado o grande favorito para suceder Nagelsmann, que, após a vergonhosa eliminação na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, provavelmente não tem mais futuro como técnico da seleção alemã.
Embora, logo após a derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Paraguai, ele ainda tivesse descartado a possibilidade de se demitir, o técnico de 38 anos teria, entretanto, decidido deixar o cargo na DFB — também porque os dirigentes da federação, liderados pelo presidente Bernd Neuendorf, o presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, e o diretor esportivo Rudi Völler, teriam oferecido uma “ponte de ouro” para que ele pudesse salvar sua reputação.
Uma indenização no valor de um salário anual deveria tornar a saída antecipada mais aceitável para Nagelsmann, que ainda tem contrato até o Euro 2028. Fala-se de sete milhões de euros. Já não havia mais como mantê-lo no cargo; houve críticas severas à imagem pública de Nagelsmann nos últimos meses. A palavra “narcisista” foi mencionada.
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Acusações graves contra Nagelsmann vêm à tona
Nos últimos dias, surgiram cada vez mais acusações contra Nagelsmann. A Sky noticiou um grande descontentamento com o atendimento fisioterapêutico no campo de treinamento da seleção alemã para a Copa do Mundo em Winston-Salem, o que levou Joshua Kimmich e alguns outros jogadores, cujos nomes não foram divulgados, a trazerem de avião um renomado fisioterapeuta externo para que ele os atendesse.
Já antes disso, a revista “Sport Bild” havia revelado, em uma reportagem, outras acusações contra o técnico da seleção alemã. Marcado por um debate sobre a forma como Deniz Undav foi tratado, passando pela má comunicação entre a comissão técnica e os jogadores até o tédio dos astros da DFB no quartel-general da Copa do Mundo, o clima estava longe de ser ideal.
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