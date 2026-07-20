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“Tudo já estava escrito” - Ferran Torres insiste que “Deus dá àqueles que merecem”, após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo
Torres marca o gol decisivo da vitória
Um gol dramático na prorrogação garantiu que os jogadores de Luis de la Fuente alcançassem o auge do futebol mundial após quebrarem a resistência obstinada da Argentina em Nova York. Entrando como reserva, Torres se tornou o herói da partida aos 106 minutos, ao mandar para o fundo da rede um chute potente após um desvio preciso de cabeça de Nico Williams. Esse triunfo monumental garantiu o cobiçado troféu e ressaltou o domínio absoluto da Espanha, que ampliou sua sensacional sequência invicta para 38 partidas.
- ZUMA Press Wire
O herói da partida compartilha sua emocionante declaração
Em entrevista à imprensa espanhola após a emocionante vitória, o ex-atacante do Manchester City fez uma reflexão profundamente comovente sobre sua contribuição decisiva para a vitória. Torres disse: “Esse gol foi para 47 milhões de pessoas... Estava tudo escrito, nós tínhamos que vencer.
“Quando você tem [Lionel] Messi no time adversário, sempre existe o risco de um terremoto. Nós nos mantivemos fiéis a nós mesmos o tempo todo. É uma libertação, foi muito importante. Deus me deu forças para continuar e, no final, Deus dá àqueles que merecem.”
Estrelas espanholas arrasam na premiação
Com esse gol histórico, o ponta do Barcelona entra para os livros de história como o segundo jogador reserva de todos os tempos a marcar o gol da vitória em uma final de Copa do Mundo, igualando o alemão Mario Götze em 2014. Além de erguer o icônico troféu, a La Roja conquistou todos os prêmios individuais do torneio graças às suas atuações extraordinárias ao longo da competição. Pau Cubarsi foi eleito o Melhor Jovem do Torneio, Unai Simon conquistou a Luva de Ouro e o craque do meio-campo Rodri levou, merecidamente, a Bola de Ouro.
- Brazil Photo Press
Defendendo a supremacia mundial no futebol
Essa nova geração de ouro precisa agora manter seus padrões implacáveis, à medida que os jogadores retornam às suas obrigações nos campeonatos nacionais antes da próxima pausa para jogos internacionais. Tendo se estabelecido como a referência máxima do futebol mundial, a La Roja se tornará, sem dúvida, a conquista mais cobiçada por todos os adversários que desejam derrotar a equipe de De la Fuente.
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