“Tudo já estava escrito” - Ferran Torres insiste que “Deus dá àqueles que merecem”, após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo

Em entrevista à imprensa espanhola após a emocionante vitória, o ex-atacante do Manchester City fez uma reflexão profundamente comovente sobre sua contribuição decisiva para a vitória. Torres disse: “Esse gol foi para 47 milhões de pessoas... Estava tudo escrito, nós tínhamos que vencer.

“Quando você tem [Lionel] Messi no time adversário, sempre existe o risco de um terremoto. Nós nos mantivemos fiéis a nós mesmos o tempo todo. É uma libertação, foi muito importante. Deus me deu forças para continuar e, no final, Deus dá àqueles que merecem.”