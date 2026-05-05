"Tudo isso faz parte da minha história" - O embaixador, artista e astro da seleção masculina de futebol dos EUA, Tim Weah, está pronto para desempenhar seu papel antes da Copa do Mundo em casa

Tim Weah compreende o papel dos atletas na sociedade moderna, em grande parte porque esse papel não é propriamente moderno. Esse papel é bastante básico, e a função não mudou. Provavelmente nunca mudará. Há séculos que pessoas como Weah são necessárias na sociedade. São necessárias para entreter.

“É basicamente isso que somos”, diz Weah aoGOAL. “Sempre digo que, se você pegasse esses tempos modernos e os levasse de volta para algo como o Império Romano, seríamos artistas. Neste momento, estamos atuando.”

Weah é um artista, sim, e a apresentação mais importante de sua carreira está se aproximando. A Copa do Mundo está chegando ao seu país natal. Ele nunca se apresentará em um palco maior. Os olhos do mundo estarão voltados para o astro de 26 anos e seus companheiros da seleção masculina dos EUA quando eles entrarem em seu Coliseu Romano dos tempos modernos para dar um show para as massas.

Haverá um momento, porém, em que essas atuações chegarão ao fim. Na verdade, elas duram apenas 90 minutos, de qualquer forma. O tempo como artista nesse nível é finito. Talvez não tão finito quanto o daqueles que lutaram em Roma há tantos anos, mas finito mesmo assim. É por isso que, ao longo de sua entrevista à GOAL, Weah tanto abraça quanto rejeita a ideia de ser um artista. Isso não pode ser tudo o que ele pode ser, certo?

Aos olhos de Weah, há mais papéis a desempenhar. Companheiro de equipe, amigo e filho estão no topo da lista. Assim como ser um modelo a seguir e um embaixador. Proprietário de clube, músico, artista, embaixador — a lista continua. Weah está fascinado por todos eles. Ele não é alguém que se contenta em ser colocado em uma única categoria, mesmo com os maiores jogos de sua vida se aproximando.

Mas há um papel específico em que Weah tem pensado mais recentemente: o de contador de histórias. É por isso que, mesmo agora, no meio de tudo isso, ele se pergunta qual será a sua história e como ela será quando tudo isso acabar. É por isso que ele busca outras histórias e tenta incorporar o máximo possível de elementos delas à sua própria. E, no fim das contas, é por isso que ele está fazendo tudo isso: para ter histórias dignas de serem relembradas com orgulho.

“Tudo isso faz parte da minha história”, diz ele. “Quando eu estiver velho, poderei compartilhar todas as minhas experiências com meus filhos e netos. É por isso que estou vivendo esta vida, e é por isso que estou passando por todas essas provações e tribulações, todos esses grandes momentos, todos esses países diferentes, todas essas culturas: para compartilhar com meus futuros filhos e netos.

"Acho que essa é a beleza dessa experiência: não se trata apenas de esporte. Trata-se também da vida, e ainda estou meio que navegando por isso. Espero conhecer mais lugares, aprender mais coisas e me conectar com mais pessoas, para que eu tenha histórias para deixar para os mais jovens quando eu não estiver mais aqui."

Weah ainda está aqui, no entanto. Sua história continua, e ele ainda está descobrindo os diferentes papéis que desempenhará ao entrar no maior capítulo até agora.