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Tim Weah GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Tudo isso faz parte da minha história" - O embaixador, artista e astro da seleção masculina de futebol dos EUA, Tim Weah, está pronto para desempenhar seu papel antes da Copa do Mundo em casa

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Tim Weah sempre foi mais do que um jogador de futebol. Ele conversou com a GOAL sobre arte, identidade, narrativa e o papel que espera desempenhar em uma Copa do Mundo no seu próprio país.

Tim Weah compreende o papel dos atletas na sociedade moderna, em grande parte porque esse papel não é propriamente moderno. Esse papel é bastante básico, e a função não mudou. Provavelmente nunca mudará. Há séculos que pessoas como Weah são necessárias na sociedade. São necessárias para entreter.

“É basicamente isso que somos”, diz Weah aoGOAL. “Sempre digo que, se você pegasse esses tempos modernos e os levasse de volta para algo como o Império Romano, seríamos artistas. Neste momento, estamos atuando.”

Weah é um artista, sim, e a apresentação mais importante de sua carreira está se aproximando. A Copa do Mundo está chegando ao seu país natal. Ele nunca se apresentará em um palco maior. Os olhos do mundo estarão voltados para o astro de 26 anos e seus companheiros da seleção masculina dos EUA quando eles entrarem em seu Coliseu Romano dos tempos modernos para dar um show para as massas.

Haverá um momento, porém, em que essas atuações chegarão ao fim. Na verdade, elas duram apenas 90 minutos, de qualquer forma. O tempo como artista nesse nível é finito. Talvez não tão finito quanto o daqueles que lutaram em Roma há tantos anos, mas finito mesmo assim. É por isso que, ao longo de sua entrevista à GOAL, Weah tanto abraça quanto rejeita a ideia de ser um artista. Isso não pode ser tudo o que ele pode ser, certo?

Aos olhos de Weah, há mais papéis a desempenhar. Companheiro de equipe, amigo e filho estão no topo da lista. Assim como ser um modelo a seguir e um embaixador. Proprietário de clube, músico, artista, embaixador — a lista continua. Weah está fascinado por todos eles. Ele não é alguém que se contenta em ser colocado em uma única categoria, mesmo com os maiores jogos de sua vida se aproximando.

Mas há um papel específico em que Weah tem pensado mais recentemente: o de contador de histórias. É por isso que, mesmo agora, no meio de tudo isso, ele se pergunta qual será a sua história e como ela será quando tudo isso acabar. É por isso que ele busca outras histórias e tenta incorporar o máximo possível de elementos delas à sua própria. E, no fim das contas, é por isso que ele está fazendo tudo isso: para ter histórias dignas de serem relembradas com orgulho.

“Tudo isso faz parte da minha história”, diz ele. “Quando eu estiver velho, poderei compartilhar todas as minhas experiências com meus filhos e netos. É por isso que estou vivendo esta vida, e é por isso que estou passando por todas essas provações e tribulações, todos esses grandes momentos, todos esses países diferentes, todas essas culturas: para compartilhar com meus futuros filhos e netos.

"Acho que essa é a beleza dessa experiência: não se trata apenas de esporte. Trata-se também da vida, e ainda estou meio que navegando por isso. Espero conhecer mais lugares, aprender mais coisas e me conectar com mais pessoas, para que eu tenha histórias para deixar para os mais jovens quando eu não estiver mais aqui."

Weah ainda está aqui, no entanto. Sua história continua, e ele ainda está descobrindo os diferentes papéis que desempenhará ao entrar no maior capítulo até agora.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    O embaixador

    Há anos, as pessoas debatem e analisam o que a próxima Copa do Mundo significará para o futebol americano. Poucos estão mais bem posicionados para responder a essa pergunta do que Weah. Isso porque, de certa forma, ele é a representação perfeita do futebol americano.

    Ele é filho de uma lenda do futebol liberiano que chegou a liderar um país. É também filho de uma enfermeira jamaicana que passou sua vida adulta lutando pelos menos afortunados. Passou parte de sua infância em Nova York e na Flórida, fala várias línguas e morou em Paris, Glasgow, Lille, Turim e Marselha ao longo de sua carreira como jogador. O que poderia ser mais americano do que isso?

    Não muito, ao que parece. E a Seleção Masculina dos EUA é uma representação disso. É uma mistura de pessoas de diferentes estados e origens. Alguns cresceram nos EUA, e outros encontraram o país em diferentes momentos de suas vidas. Weah tem experiência com todos eles. Ele também tem suas próprias experiências.

    “Em todos os lugares por onde passei, eu meio que levo um pedacinho desses lugares comigo”, diz ele. “O mais importante é que o que eu levei desses lugares é simplesmente o amor que tenho pelas pessoas em geral e pelo mundo. Acho que poder viajar, conhecer lugares diferentes e me conectar com diferentes culturas e tradições é meio que o que eu cresci fazendo. Morando em Nova York, você meio que tem um pouco de tudo.”

    É isso que este verão promete: um pouco de tudo. Não apenas para Weah, mas para todos os envolvidos nesta Copa do Mundo. Em circunstâncias normais, as Copas do Mundo são caóticas e loucas. Elas também são, muito provavelmente, as maiores vitrines da humanidade que se pode reunir. Tudo isso está chegando à América do Norte neste verão para o que promete ser o maior torneio de todos os tempos, em tamanho, escala e alcance.

    Então, o que isso significa para Weah? Bem, mais uma vez, um pouco de tudo.

    “É um grande momento”, diz ele. “Acho que, quando um país, em geral, recebe uma Copa do Mundo, é um momento enorme. Acho que, com o esporte ainda crescendo no nosso país, é incrível. Queremos que o futebol seja jogado em todos os cantos dos Estados Unidos, então estar na vanguarda disso é uma sensação incrível. Só o fato de ter a oportunidade de inspirar a geração mais jovem e representar aqueles que sentem que talvez faltem representantes, acho que isso também é uma sensação maravilhosa. Acho que vai ser emocionante. Espero que possamos tirar muitas coisas positivas disso.”

    Weah teve seu momento em 2022. Ele espera ter um momento semelhante em 2026. Nos anos desde seu gol na abertura do torneio no Catar, ele tem pensado nisso com frequência. Foi o ápice de tudo o que ele havia feito antes. É também um momento que ele não quer necessariamente que o defina. Ele acredita que tem mais a oferecer do que o único gol que marcou anos atrás.

    • Publicidade

  • O artista

    O comercial é, em muitos aspectos, a essência de Weah. A câmera faz uma panorâmica sobre um campo de futebol antes de focar em um piano, enquanto um homem se aproxima. Há um zoom nas chuteiras New Balance, afinal, trata-se do comercial da marca. Em seguida, a câmera faz um zoom no homem quando Weah se senta e começa a tocar piano, enquanto a câmera gira ao seu redor. Óculos escuros, um terno, um sorriso, pés batendo no chão e um homem em seu lugar de felicidade.

    Weah, em sua essência, é um artista. Ele compõe música desde que se lembra. Ele encontra beleza na escrita, na pintura e na moda. Para ele, há algo de especial em criar algo do nada, independentemente do meio. Seu meio, por acaso, é um campo de futebol. Ele vê isso como sua tela, aquela onde pode pegar a bola com os pés e criar algo totalmente seu.


    Atletas e artistas costumam ser colocados em categorias separadas, mas Weah não vê necessariamente dessa forma. Ele acredita que os dois são a mesma coisa. As habilidades são diferentes, mas as mentalidades são idênticas. Por causa disso, ser atleta não o torna menos artista; na verdade, ele acha que isso o torna ainda mais artista.

    “Ser criativo, por si só, é a essência de ser um atleta”, diz ele. “Você quer mostrar o seu melhor em campo. Você quer mostrar o que é capaz de fazer, e é isso que os artistas fazem na tela. Eles tentam mostrar sua melhor arte e expô-la ao mundo.

    “É maravilhoso ter talento e poder compartilhar esse talento com o mundo.”

    Os maiores talentos de Weah estão no campo de futebol, e esse talento o levou mais longe do que ele mesmo poderia imaginar. Também o colocou em contato com tantas pessoas que mudaram a maneira como ele vê a vida. Ele se considera afortunado nesse sentido.

  • Tim Weah USMNTGetty

    O contador de histórias

    Weah, como pessoa, é frequentemente descrito como calado. Ele se abre quando já conhece a pessoa, dizem os companheiros de equipe, mas, até lá, se contenta em ficar sentado ouvindo. Não é porque ele seja introvertido, como muitos esperariam que fosse a resposta. É porque, logo no início, ele geralmente está tentando descobrir quem é realmente a pessoa com quem está conversando.

    “Adoro ouvir histórias”, diz ele. “Adoro conhecer as histórias das pessoas. Simplesmente sentar e ter essas conversas, trocar experiências sobre como eu cresci e como elas cresceram, pequenas coisas assim... Acho que uma conversa cura o mundo. Esse é o meu jeito.”

    As histórias que costumam pedir para Weah contar giram em torno do futebol. Como foi a infância tendo um pai vencedor da Bola de Ouro? Como a vida muda quando você está na Liga dos Campeões? Quem são os melhores jogadores contra os quais ele já jogou? Qual foi o melhor gol que ele já marcou?

    Essas histórias são ótimas. Ele falou com a GOAL sobre muitas delas durante a pré-temporada de março. Ele ainda adora contar histórias sobre 2022. Está disposto a se abrir sobre as partes difíceis de 2024. Está ansioso para contar histórias sobre sua trajetória até 2026, sejam elas boas ou ruins, porque é disso que se trata a vida.

    “Uma coisa que sempre digo é que adoro as pessoas, e uma coisa que sempre apreciei no esporte é o quanto essa jornada nos torna humildes”, diz ele. “Acho que, quando encontro um fã, ele tende a se menosprezar, porque pensa: ‘Ah, ele é um superastro, e a gente o vê na TV’, mas poder descer do pedestal e compartilhar histórias com os fãs, e poder mostrar a eles que somos todos humanos e que todos somos capazes de amar da mesma forma é incrível. Não somos diferentes.”

    Weah é diferente, no entanto. Em um mundo onde todos lutam para realizar seus sonhos, Weah provavelmente realizará o seu neste verão pela segunda vez. Ele sabe agora o peso desse sonho, não apenas para si mesmo, mas para milhões de outras pessoas que sentirão que ele também faz parte dos sonhos delas.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    O atleta

    Weah sempre soube o que o futebol significava. Como poderia não saber? Quando se tem o sobrenome Weah, é fácil entender o impacto que esse esporte pode causar. O futebol levou seu pai, George, ao mundo e, a partir disso, ele se tornou o rosto de seu país, tanto politicamente quanto como um herói lendário. Esse é o tipo de plataforma que o esporte pode oferecer. É isso que a bola consegue fazer para conectar as pessoas.

    “Acho que eu meio que sabia disso desde o início”, diz ele. “Crescendo em uma família de futebolistas, você meio que sabe o que é isso, só de ouvir todas as histórias e ver todos os vídeos.”

    Weah provavelmente nunca será presidente e provavelmente nunca será o rosto de seu país. Ele consegue se conectar com as pessoas, no entanto. De muitas maneiras, isso nunca foi tão fácil, especialmente para atletas. O mundo está na palma da sua mão agora, e não metaforicamente. Com alguns toques na tela do celular, qualquer pessoa pode entrar em contato com qualquer outra sobre qualquer assunto. Isso também se aplica durante uma Copa do Mundo.

    “Este é um grande momento para os EUA em geral”, diz ele. “Acho que sediar esta Copa do Mundo nesta era, a era das redes sociais, vai ser algo enorme. Acho que, para a cultura, vai ser incrível e todo mundo vai querer colocar seus filhos no futebol. Todo mundo vai querer saber mais sobre isso, e isso simplesmente vai nos unir como nação. Acho que essa é a coisa mais bonita nisso tudo.

    "Essencialmente, o futebol é um esporte, mas esse evento, como um todo, simplesmente une famílias, une estranhos. Queremos espalhar amor e alegria. Acho que esse é o nosso papel como protagonistas nesta Copa do Mundo."

    Essa ideia nos leva de volta ao início: Weah é apenas um dos muitos atores nessa história da Copa do Mundo. Ele vai desempenhar seu papel, e espera desempenhá-lo bem, e então a história continuará rolando. O futebol nunca acaba, e ninguém que joga fica por muito tempo. Tudo o que essas pessoas podem fazer, então, é esperar que façam algo digno de ser lembrado.

    É disso que se trata este verão para Weah. Esse é o tipo de desempenho que ele quer apresentar. Mais jogadores virão, e alguns brilharão mais do que outros. Este verão, porém, é mais uma chance para ele subir ao palco e fazer parte de algo que pode mudar seu país para sempre.

    “Acho que o ciclo simplesmente continua”, diz ele. “Sinceramente, tínhamos jogadores que admirávamos, e agora somos nós que estamos nessa posição e temos muito poder, porque, como eu disse, a Copa do Mundo que se aproxima será em casa, e este será um grande momento para todos nós e todas as nossas famílias. É simplesmente um momento para representar e inspirar. Estar na vanguarda disso é uma sensação maravilhosa, e poder usar essa fita em casa, em um torneio tão prestigiado, é um sonho que se tornou realidade.

    “Ainda estou, de certa forma, vivendo meus sonhos de infância. Estou tentando dar o meu melhor por todos.”

    Assim começa a maior atuação da história do futebol americano. Que história isso pode ser, não apenas para Weah, mas para todos os outros que esperam ver seus sonhos se tornarem realidade, independentemente de seu papel nessa história em particular.

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