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Muhammad Zaki
Traduzido por

'Tudo foi para chegar a este ponto!' - Ruben Amorim revela como o 'peso' do Manchester United o preparou para o desafio no Milan

Rúben Amorim
Manchester United
Milan
Premier League
Campeonato Italiano

Ruben Amorim refletiu sobre sua trajetória até San Siro, explicando como sua passagem de alta pressão pelo Manchester United forneceu a base essencial para comandar o Milan. O técnico português acredita que toda a sua carreira como treinador serviu como preparação para este papel específico na Serie A.

  • Amorim abraça a pressão de San Siro

    O técnico português assumiu o comando em San Siro neste verão, após uma passagem por Old Trafford e um período de muito sucesso no Sporting CP, onde conquistou dois títulos da liga. Tendo crescido como torcedor do Milan, Amorim agora lida com um novo conjunto de expectativas na Itália.

    O Milan ocupa atualmente a quinta colocação na Serie A, com 11 pontos, a apenas dois pontos do trio que lidera a liga. O novo treinador está se adaptando rapidamente ao novo ambiente, traçando comparações entre a apaixonada torcida italiana e a cultura do futebol em seu Portugal natal.


  • AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    O peso global da expectativa

    Em entrevista à DAZN, Amorim explicou como seu período na Premier League o preparou para sua função atual. Ele destacou que o forte escrutínio em Manchester moldou diretamente sua abordagem para a vida em Milão.

    "A experiência que acumulamos em outros clubes nos ajuda em cada desafio, ou em cada novo desafio", disse Amorim. "Aqui é mais parecido com Portugal. É um tipo diferente de pressão, porque as pessoas fora do clube vivem o time com muita paixão. Isso é semelhante a Portugal, e estou acostumado a viver assim."

    Ele acrescentou: "Na Inglaterra é um pouco diferente, obviamente. O Manchester United é um clube global, assim como o Milan, então absolutamente tudo o que você faz tem peso, e isso me ajudou a tentar me portar da melhor maneira aqui no Milan. Na minha cabeça, tudo o que vivi na minha carreira foi para chegar a este ponto, neste clube muito especial, e estar pronto para ajudá-lo.”


  • Montando um elenco equilibrado do Milan

    Parte da missão de Amorim é integrar os novos reforços da janela de verão, incluindo o vencedor da Liga dos Campeões Gonçalo Ramos. O atacante ainda não encontrou uma regularidade para marcar gols, mas seu técnico tratou de afastar rapidamente qualquer preocupação em relação à intensidade de trabalho ou à contribuição geral do jogador.

    "Não vou dizer que Ramos deveria correr menos. Nunca vou dizer isso sobre um jogador", enfatizou Amorim. "Antes de tudo, o principal é que estamos marcando gols, e é isso que mais importa. Sei muito bem que um atacante precisa marcar gols, e ele vai marcar. Ele está trabalhando duro e, se estamos marcando, também é graças a Gonçalo Ramos."

    O técnico do Milan também destacou o foco duplo do clube no sucesso imediato e no desenvolvimento futuro no mercado de transferências. "Estamos trazendo jogadores prontos, como Ramos, que já é vencedor da Liga dos Campeões, mas também queremos trazer talentos como [Diego] Moreira, por exemplo", explicou. "Estou muito feliz por estar aqui e sinto uma grande responsabilidade de ajudar este clube a voltar ao lugar ao qual pertence."


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  • imago-sport-1083606458.jpgBuzzi

    Uma desgastante maratona de jogos no inverno está por vir

    O Milan volta a campo em competições nacionais contra o Sassuolo, dando início a uma sequência exigente de partidas em diferentes torneios. O elenco de Amorim enfrenta um período desafiador de nove jogos em menos de um mês, incluindo três confrontos cruciais pela Liga Europa.

    Administrar a carga de minutos dos jogadores e integrar tanto estrelas consolidadas quanto talentos em ascensão será vital durante esse período. Encontrar consistência nas próximas semanas vai determinar se o Milan conseguirá diminuir a diferença para o topo da Serie A e manter uma campanha longa na Europa.

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