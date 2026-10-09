'Tudo foi para chegar a este ponto!' - Ruben Amorim revela como o 'peso' do Manchester United o preparou para o desafio no Milan

Em entrevista à DAZN, Amorim explicou como seu período na Premier League o preparou para sua função atual. Ele destacou que o forte escrutínio em Manchester moldou diretamente sua abordagem para a vida em Milão.

"A experiência que acumulamos em outros clubes nos ajuda em cada desafio, ou em cada novo desafio", disse Amorim. "Aqui é mais parecido com Portugal. É um tipo diferente de pressão, porque as pessoas fora do clube vivem o time com muita paixão. Isso é semelhante a Portugal, e estou acostumado a viver assim."

Ele acrescentou: "Na Inglaterra é um pouco diferente, obviamente. O Manchester United é um clube global, assim como o Milan, então absolutamente tudo o que você faz tem peso, e isso me ajudou a tentar me portar da melhor maneira aqui no Milan. Na minha cabeça, tudo o que vivi na minha carreira foi para chegar a este ponto, neste clube muito especial, e estar pronto para ajudá-lo.”



