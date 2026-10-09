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'Tudo foi para chegar a este ponto!' - Ruben Amorim revela como o 'peso' do Manchester United o preparou para o desafio no Milan
Amorim abraça a pressão de San Siro
O técnico português assumiu o comando em San Siro neste verão, após uma passagem por Old Trafford e um período de muito sucesso no Sporting CP, onde conquistou dois títulos da liga. Tendo crescido como torcedor do Milan, Amorim agora lida com um novo conjunto de expectativas na Itália.
O Milan ocupa atualmente a quinta colocação na Serie A, com 11 pontos, a apenas dois pontos do trio que lidera a liga. O novo treinador está se adaptando rapidamente ao novo ambiente, traçando comparações entre a apaixonada torcida italiana e a cultura do futebol em seu Portugal natal.
- Getty Images Sport
O peso global da expectativa
Em entrevista à DAZN, Amorim explicou como seu período na Premier League o preparou para sua função atual. Ele destacou que o forte escrutínio em Manchester moldou diretamente sua abordagem para a vida em Milão.
"A experiência que acumulamos em outros clubes nos ajuda em cada desafio, ou em cada novo desafio", disse Amorim. "Aqui é mais parecido com Portugal. É um tipo diferente de pressão, porque as pessoas fora do clube vivem o time com muita paixão. Isso é semelhante a Portugal, e estou acostumado a viver assim."
Ele acrescentou: "Na Inglaterra é um pouco diferente, obviamente. O Manchester United é um clube global, assim como o Milan, então absolutamente tudo o que você faz tem peso, e isso me ajudou a tentar me portar da melhor maneira aqui no Milan. Na minha cabeça, tudo o que vivi na minha carreira foi para chegar a este ponto, neste clube muito especial, e estar pronto para ajudá-lo.”
Montando um elenco equilibrado do Milan
Parte da missão de Amorim é integrar os novos reforços da janela de verão, incluindo o vencedor da Liga dos Campeões Gonçalo Ramos. O atacante ainda não encontrou uma regularidade para marcar gols, mas seu técnico tratou de afastar rapidamente qualquer preocupação em relação à intensidade de trabalho ou à contribuição geral do jogador.
"Não vou dizer que Ramos deveria correr menos. Nunca vou dizer isso sobre um jogador", enfatizou Amorim. "Antes de tudo, o principal é que estamos marcando gols, e é isso que mais importa. Sei muito bem que um atacante precisa marcar gols, e ele vai marcar. Ele está trabalhando duro e, se estamos marcando, também é graças a Gonçalo Ramos."
O técnico do Milan também destacou o foco duplo do clube no sucesso imediato e no desenvolvimento futuro no mercado de transferências. "Estamos trazendo jogadores prontos, como Ramos, que já é vencedor da Liga dos Campeões, mas também queremos trazer talentos como [Diego] Moreira, por exemplo", explicou. "Estou muito feliz por estar aqui e sinto uma grande responsabilidade de ajudar este clube a voltar ao lugar ao qual pertence."
- Buzzi
Uma desgastante maratona de jogos no inverno está por vir
O Milan volta a campo em competições nacionais contra o Sassuolo, dando início a uma sequência exigente de partidas em diferentes torneios. O elenco de Amorim enfrenta um período desafiador de nove jogos em menos de um mês, incluindo três confrontos cruciais pela Liga Europa.
Administrar a carga de minutos dos jogadores e integrar tanto estrelas consolidadas quanto talentos em ascensão será vital durante esse período. Encontrar consistência nas próximas semanas vai determinar se o Milan conseguirá diminuir a diferença para o topo da Serie A e manter uma campanha longa na Europa.
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