"Tudo faz sentido": o ex-jogador da seleção alemã Thomas Müller revela seu favorito para a Copa do Mundo

"Entre os favoritos estão sempre os de sempre. Se tivesse que destacar uma seleção, diria que, intuitivamente, seriam os espanhóis, porque, como equipe, eles sempre conseguem, de alguma forma, organizar esses craques que têm de maneira muito fluida e harmoniosa", disse ele em um evento da Magenta em Munique.

“Eles têm a mesma filosofia de jogo. Dá para ver que tudo se encaixa perfeitamente”, acrescentou ele.