Thomas Müller, ex-jogador da seleção alemã e atualmente sob contrato com o Vancouver Whitecaps na MLS, apontou a Espanha como sua favorita pessoal para a Copa do Mundo que acontecerá neste verão nos Estados Unidos, Canadá e México.
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"Tudo faz sentido": o ex-jogador da seleção alemã Thomas Müller revela seu favorito para a Copa do Mundo
"Entre os favoritos estão sempre os de sempre. Se tivesse que destacar uma seleção, diria que, intuitivamente, seriam os espanhóis, porque, como equipe, eles sempre conseguem, de alguma forma, organizar esses craques que têm de maneira muito fluida e harmoniosa", disse ele em um evento da Magenta em Munique.
“Eles têm a mesma filosofia de jogo. Dá para ver que tudo se encaixa perfeitamente”, acrescentou ele.
- AFP
Thomas Müller aponta cinco candidatos ao título mundial
Além dos espanhóis, Müller também citou a França, com uma “enorme concentração de talentos”, como ele mesmo disse: “Eles poderiam até enviar três seleções para a Copa do Mundo que nos fariam exclamar ‘Uau!’”, afirmou Müller.
Como outras seleções promissoras, Müller citou: “Portugal, Argentina, Alemanha. Quero incluir a gente nessa lista também”, disse ele.
Thomas Müller: “É natural que o coração do torcedor esteja com a Alemanha”
Referindo-se à seleção alemã comandada pelo técnico Julian Nagelsmann, Müller disse: “Não é como se tivéssemos que ser os grandes azarões. Sinto falta da consistência que tivemos nos últimos anos, das vitórias constantes, dessas atuações consistentemente dominantes. Mas, de vez em quando, dá para ver do que somos capazes.”
Como conclusão, Müller explicou: “Tenho outras seleções ainda mais na mira. Mas, logicamente, o coração de torcedor bate pela Alemanha.”
Müller disputou 131 partidas pela seleção alemã, nas quais marcou 45 gols e deu 41 assistências. Sua última partida com a camisa da Alemanha foi em 2024, na derrota nas quartas de final do Euro contra a Espanha.
O calendário de jogos da seleção alemã:
27 de março, 20h45 Suíça x Alemanha 30 de março, 20h45 Alemanha x Gana 31 de maio, 20h45 Alemanha x Finlândia 06/06, 20h30 EUA x Alemanha