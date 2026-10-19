O adolescente ganhou destaque em janeiro de 2025, quando fez história ao se tornar o jogador mais jovem a estrear pelo Liverpool na Copa da Inglaterra, em uma vitória convincente sobre o Accrington Stanley. Desde então, Ngumoha se consolidou como presença importante no elenco principal do Liverpool. Sob o comando do técnico Andoni Iraola, o atacante já participou de cinco dos sete primeiros jogos do Liverpool no campeonato nesta temporada, além de ter começado como titular em três partidas de copa, contra Atlético de Madrid, LASK e Tottenham.

No entanto, sua rápida ascensão atraiu o interesse de clubes de destaque. Bayern de Munique e RB Leipzig acompanharam de perto sua situação durante o verão, mas o Liverpool barrou firmemente qualquer possível saída antes da temporada 2026-27. Mais recentemente, relatos indicaram que o Arsenal está observando o atacante para reforçar seu setor ofensivo.

Apesar da crescente atenção de outros clubes, o ponta, muito bem avaliado, tem contrato com o Liverpool até junho de 2028. Em vez de pensar em uma transferência, Ngumoha parece totalmente concentrado em sua trajetória no clube.



