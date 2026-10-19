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“Tudo está indo bem”: Rio Ngumoha, promessa do Liverpool, quebra o silêncio após rumores de transferência para o Arsenal e dá novidades sobre seu contrato
Jovem promessa fala sobre futuro em Anfield
O adolescente ganhou destaque em janeiro de 2025, quando fez história ao se tornar o jogador mais jovem a estrear pelo Liverpool na Copa da Inglaterra, em uma vitória convincente sobre o Accrington Stanley. Desde então, Ngumoha se consolidou como presença importante no elenco principal do Liverpool. Sob o comando do técnico Andoni Iraola, o atacante já participou de cinco dos sete primeiros jogos do Liverpool no campeonato nesta temporada, além de ter começado como titular em três partidas de copa, contra Atlético de Madrid, LASK e Tottenham.
No entanto, sua rápida ascensão atraiu o interesse de clubes de destaque. Bayern de Munique e RB Leipzig acompanharam de perto sua situação durante o verão, mas o Liverpool barrou firmemente qualquer possível saída antes da temporada 2026-27. Mais recentemente, relatos indicaram que o Arsenal está observando o atacante para reforçar seu setor ofensivo.
Apesar da crescente atenção de outros clubes, o ponta, muito bem avaliado, tem contrato com o Liverpool até junho de 2028. Em vez de pensar em uma transferência, Ngumoha parece totalmente concentrado em sua trajetória no clube.
- Getty Images Sport
Negociações de contrato ficam a cargo do agente
Ao falar após a recente vitória de virada do Liverpool sobre o Brentford, o jovem não se deixou distrair ao ser questionado sobre seu futuro. "Para ser sincero, isso tudo está nas mãos do meu empresário agora", disse a jornalistas no Gtech Community Stadium. "Acho que está tudo indo bem. Não tenho muita certeza. No fim das contas, deixo meu futebol falar por mim.
"Gosto de jogar, e tudo isso fica em segundo plano para mim. Eu só jogo pelo clube e espero continuar me saindo bem."
Ao falar sobre o rodízio intenso necessário em um elenco de alto nível, ele demonstrou maturidade. "Seja começando como titular ou entrando durante o jogo, tenho a mesma mentalidade", acrescentou o jogador revelado nas categorias de base do Chelsea. "Sei que o clube só está tentando cuidar de mim. Temos alguns dos melhores atacantes do mundo, então disputar uma vaga não é fácil.
"É uma competição saudável, e todos nós só queremos ajudar o time a vencer no fim das contas. Então, seja qual for o tempo que tivermos em campo, não podemos ficar reclamando. Temos que entrar e mostrar o que podemos fazer."
Abraçando um novo desafio tático
Após a saída de Mohamed Salah e as contratações de Bradley Barcola e Victor Munoz no verão, Ngumoha recebeu a missão de passar da ponta esquerda para a direita. “Estou gostando do desafio, e é importante poder jogar pelos dois lados”, explicou. “Tenho uma posição preferida? Não, não mais.
“Estou me adaptando à ponta direita e gostando de jogar por ali. Isso me torna um pouco menos previsível. Tenho trabalhado muito nos treinos.
“Andoni quer que eu parta para cima dos adversários nos duelos individuais. Ele quer que eu ofereça perigo. Sem a bola, quer que eu ajude o time da maneira que puder. Estou gostando de trabalhar com ele e de evoluir.”
Essa mudança tática foi aprimorada durante sua recente convocação para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel, para a Liga das Nações. “Estive com a Inglaterra e joguei pela direita, então também aprendi muito lá”, observou o adolescente. “Observei jogadores como Anthony Gordon e Bukayo Saka. Levei em conta algumas das coisas que eles me disseram, e isso ajuda muito.”
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Consolidando seu lugar em Merseyside
Com um contrato assegurado e um papel cada vez mais importante sob o comando de Iraola, o futuro imediato de Ngumoha está firmemente ligado a Anfield. Sua adaptação bem-sucedida à ponta direita dá ao Liverpool uma flexibilidade tática crucial após um verão de mudanças significativas no ataque.
À medida que os calendários nacional e europeu ficam mais intensos, a capacidade do jovem de participar do rodízio sem perder rendimento e fazer a diferença nas partidas será fundamental. Se mantiver a boa fase e continuar aprendendo com o treinador do clube e com colegas mais experientes na seleção, Ngumoha terá condições de manter interessados como o Arsenal à distância enquanto se firma como peça fundamental da nova era do Liverpool.
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