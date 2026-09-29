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'Tudo está claro' - presidente do Barcelona, Joan Laporta, revela que fez as pazes com o CEO do Atlético de Madrid após disputa por transferência no verão
Uma reconciliação pública em Copenhague
A tensão de longa data entre Barcelona e Atlético de Madrid parece ter chegado a uma resolução pacífica durante a 33ª Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague. O evento serviu de cenário para um encontro significativo entre Joan Laporta e Miguel Angel Gil Marin.
As tensões aumentaram ao longo da janela de transferências mais recente, quando a investida do Barcelona por Alvarez causou considerável irritação no Metropolitano, levando a manifestações públicas da cúpula do Atlético sobre a conduta financeira e as estratégias de mercado do Barcelona.
Apesar da anterior troca de farpas, Laporta aproveitou a oportunidade para anunciar que a animosidade agora é coisa do passado. Falando à imprensa sobre o encontro, o presidente do Barcelona revelou que os dois dirigentes compartilharam um momento caloroso. Ele observou que o fim da janela de transferências permitiu que ambas as partes deixassem para trás seus desentendimentos anteriores. "Gil Marin e eu nos abraçamos", disse Laporta aos repórteres, sinalizando que a ruptura pessoal e profissional que dominou as manchetes do verão em La Liga finalmente foi reparada.
- Getty Images Sport
Amenizando a repercussão do caso Alvarez
O conflito começou quando Gil Marin lançou uma série de ataques verbais contra Laporta e a diretoria do Barcelona. O CEO do Atlético foi particularmente enfático sobre o que considerava um "circo privado" em relação à forma como o gigante catalão estava atuando no mercado, com foco específico nas tentativas de tirar Alvarez da capital.
Na época, dirigentes do Atlético entendiam que o Barcelona estava sendo desrespeitoso ao falar publicamente sobre um jogador com contrato com outro clube, enquanto a própria situação financeira do clube seguia sob forte escrutínio das autoridades de La Liga.
No entanto, Laporta agora está confiante de que aqueles dias de trocas públicas de farpas ficaram para trás. Ao detalhar sua conversa com o dirigente do Atlético, Laporta expressou sua admiração pelo colega e insistiu que tudo foi completamente esclarecido. "Nos vimos e nos abraçamos. Tenho certeza de que já resolvemos isso, e de agora em diante está tudo claro. Ele é um homem fantástico, com quem me sinto muito à vontade", acrescentou o presidente do Barcelona.
Voltando à família do futebol europeu
A assembleia na Dinamarca não foi apenas sobre paz doméstica; ela representou um grande marco nos esforços do Barcelona para reabilitar sua posição dentro da comunidade mais ampla do futebol europeu. Após seu envolvimento controverso no projeto da Superliga Europeia, o clube passou um período em uma espécie de exílio administrativo.
Embora Laporta tenha participado de uma assembleia em Roma no fim de 2025 como convidado, sua presença em Copenhague confirmou o status do Barcelona como membro pleno, com direitos de voto restaurados. Essa reintegração tem sido um objetivo principal de Laporta enquanto ele busca fortalecer a influência política do clube em todo o continente.
O descongelamento das relações se estendeu a outras figuras de destaque no esporte, incluindo aqueles que antes eram críticos ferrenhos dos rebeldes da Superliga. O presidente do PSG e líder da EFC, Nasser Al-Khelaifi, foi notavelmente receptivo com seu homólogo do Barcelona durante os trabalhos. "Bem-vindo de volta à família," disse Al-Khelaifi, reconhecendo publicamente o retorno do gigante espanhol ao grupo coletivo.
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Fortalecendo os laços com a liderança da Uefa
Além de suas interações com presidentes de clubes rivais, Laporta também se concentrou em fortalecer seu vínculo com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. A relação entre os dois era notoriamente fria após o anúncio inicial da Superliga em 2021, o que levou a várias batalhas judiciais e ameaças de sanções disciplinares. No entanto, o último ano viu uma reviravolta notável, com ambas as partes encontrando pontos em comum sobre o futuro das competições europeias.
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