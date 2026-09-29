'Tudo está claro' - presidente do Barcelona, Joan Laporta, revela que fez as pazes com o CEO do Atlético de Madrid após disputa por transferência no verão

A tensão de longa data entre Barcelona e Atlético de Madrid parece ter chegado a uma resolução pacífica durante a 33ª Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague. O evento serviu de cenário para um encontro significativo entre Joan Laporta e Miguel Angel Gil Marin.

As tensões aumentaram ao longo da janela de transferências mais recente, quando a investida do Barcelona por Alvarez causou considerável irritação no Metropolitano, levando a manifestações públicas da cúpula do Atlético sobre a conduta financeira e as estratégias de mercado do Barcelona.

Apesar da anterior troca de farpas, Laporta aproveitou a oportunidade para anunciar que a animosidade agora é coisa do passado. Falando à imprensa sobre o encontro, o presidente do Barcelona revelou que os dois dirigentes compartilharam um momento caloroso. Ele observou que o fim da janela de transferências permitiu que ambas as partes deixassem para trás seus desentendimentos anteriores. "Gil Marin e eu nos abraçamos", disse Laporta aos repórteres, sinalizando que a ruptura pessoal e profissional que dominou as manchetes do verão em La Liga finalmente foi reparada.



