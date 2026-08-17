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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

"Tudo é mais fácil!" - Marc Cucurella manda recado aos torcedores do Real Madrid após fazer estreia "tão aguardada"

M. Cucurella
Real Madrid
Schalke x Real Madrid
Schalke
Amistosos de clubes

Marc Cucurella fez sua tão aguardada estreia pelo Real Madrid durante a vitória na pré-temporada sobre o Schalke 04 na Veltins-Arena. O defensor espanhol expressou sua alegria após sair do banco no segundo tempo, insistindo que seu trabalho duro ao longo dos anos finalmente valeu a pena.

  • Cucurella faz sua tão aguardada estreia pelo Madrid

    Cucurella fez sua primeira aparição pelo Real Madrid durante a vitória sobre o time alemão Schalke 04 na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. O defensor entrou em ação aos 61 minutos e ganhou seus primeiros minutos de pré-temporada.

    A partida proporcionou rodagem crucial ao novo reforço enquanto o Real Madrid dava os toques finais em sua preparação de pré-temporada. Foi um marco significativo para o espanhol, que vinha esperando pacientemente para fazer sua estreia pelo gigante espanhol. Depois de ajudar a garantir um resultado positivo, Cucurella compartilhou sua empolgação por finalmente entrar em campo.



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    O trabalho duro compensa para defensora

    Em entrevista à Realmadrid TV após o apito final, Cucurella expressou sua alegria por fazer sua estreia depois de uma longa espera. Ele refletiu sobre o esforço necessário para chegar a este estágio de sua carreira.

    "Estou muito feliz", admitiu Cucurella. "Acho que foi uma grande partida para todos e um grande resultado antes do início da Liga. Esses foram meus primeiros minutos, e estou muito ansioso. A espera foi longa, mas agora, pouco a pouco, estou entrando no ritmo e ansioso para o início da Liga.

    “Muito bem. Acho que com esses companheiros de equipe, tudo fica mais fácil. Esses foram os primeiros minutos da temporada, e pouco a pouco estou encontrando meu ritmo, e em breve começa a competição de verdade.

    "Estou muito feliz. Por trás de tudo isso, há muito trabalho, e todo o esforço que fiz ao longo dos anos valeu a pena. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo, e espero que continue assim, conquistando títulos e, acima de tudo, podendo aproveitar esta experiência."

  • Companheiros de equipe tornam a adaptação fácil em Madri

    Cucurella foi rápido em elogiar seus novos companheiros por ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao elenco. Ele enfatizou que a dinâmica positiva dentro do vestiário vai se refletir diretamente em campo.

    "Eles são pessoas realmente boas. Acho que tornam muito fácil para todo mundo se adaptar", explicou. "O importante é ter um bom grupo para que isso apareça em campo, que estamos unidos. É assim que se vence."

    Ao ser perguntado sobre o apoio dos torcedores, Cucurella disse: "Recebi muitas mensagens e sempre vou tentar dar o meu melhor em cada minuto que eu tiver. Acho que o mais importante, e o que todos nós queremos, é conquistar títulos com esta camisa."

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    Ansioso pela competição de verdade

    Com seus primeiros minutos já disputados, Cucurella está totalmente focado na próxima temporada competitiva. O lateral-esquerdo espera entrar em campo quando o Real Madrid iniciar a temporada 2026-27 de La Liga contra o Espanyol no sábado.

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