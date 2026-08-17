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"Tudo é mais fácil!" - Marc Cucurella manda recado aos torcedores do Real Madrid após fazer estreia "tão aguardada"
Cucurella faz sua tão aguardada estreia pelo Madrid
Cucurella fez sua primeira aparição pelo Real Madrid durante a vitória sobre o time alemão Schalke 04 na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. O defensor entrou em ação aos 61 minutos e ganhou seus primeiros minutos de pré-temporada.
A partida proporcionou rodagem crucial ao novo reforço enquanto o Real Madrid dava os toques finais em sua preparação de pré-temporada. Foi um marco significativo para o espanhol, que vinha esperando pacientemente para fazer sua estreia pelo gigante espanhol. Depois de ajudar a garantir um resultado positivo, Cucurella compartilhou sua empolgação por finalmente entrar em campo.
- Pakusch
O trabalho duro compensa para defensora
Em entrevista à Realmadrid TV após o apito final, Cucurella expressou sua alegria por fazer sua estreia depois de uma longa espera. Ele refletiu sobre o esforço necessário para chegar a este estágio de sua carreira.
"Estou muito feliz", admitiu Cucurella. "Acho que foi uma grande partida para todos e um grande resultado antes do início da Liga. Esses foram meus primeiros minutos, e estou muito ansioso. A espera foi longa, mas agora, pouco a pouco, estou entrando no ritmo e ansioso para o início da Liga.
“Muito bem. Acho que com esses companheiros de equipe, tudo fica mais fácil. Esses foram os primeiros minutos da temporada, e pouco a pouco estou encontrando meu ritmo, e em breve começa a competição de verdade.
"Estou muito feliz. Por trás de tudo isso, há muito trabalho, e todo o esforço que fiz ao longo dos anos valeu a pena. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo, e espero que continue assim, conquistando títulos e, acima de tudo, podendo aproveitar esta experiência."
Companheiros de equipe tornam a adaptação fácil em Madri
Cucurella foi rápido em elogiar seus novos companheiros por ajudá-lo a se adaptar rapidamente ao elenco. Ele enfatizou que a dinâmica positiva dentro do vestiário vai se refletir diretamente em campo.
"Eles são pessoas realmente boas. Acho que tornam muito fácil para todo mundo se adaptar", explicou. "O importante é ter um bom grupo para que isso apareça em campo, que estamos unidos. É assim que se vence."
Ao ser perguntado sobre o apoio dos torcedores, Cucurella disse: "Recebi muitas mensagens e sempre vou tentar dar o meu melhor em cada minuto que eu tiver. Acho que o mais importante, e o que todos nós queremos, é conquistar títulos com esta camisa."
- as-sportfoto
Ansioso pela competição de verdade
Com seus primeiros minutos já disputados, Cucurella está totalmente focado na próxima temporada competitiva. O lateral-esquerdo espera entrar em campo quando o Real Madrid iniciar a temporada 2026-27 de La Liga contra o Espanyol no sábado.
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