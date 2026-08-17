Em entrevista à Realmadrid TV após o apito final, Cucurella expressou sua alegria por fazer sua estreia depois de uma longa espera. Ele refletiu sobre o esforço necessário para chegar a este estágio de sua carreira.

"Estou muito feliz", admitiu Cucurella. "Acho que foi uma grande partida para todos e um grande resultado antes do início da Liga. Esses foram meus primeiros minutos, e estou muito ansioso. A espera foi longa, mas agora, pouco a pouco, estou entrando no ritmo e ansioso para o início da Liga.

“Muito bem. Acho que com esses companheiros de equipe, tudo fica mais fácil. Esses foram os primeiros minutos da temporada, e pouco a pouco estou encontrando meu ritmo, e em breve começa a competição de verdade.

"Estou muito feliz. Por trás de tudo isso, há muito trabalho, e todo o esforço que fiz ao longo dos anos valeu a pena. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo, e espero que continue assim, conquistando títulos e, acima de tudo, podendo aproveitar esta experiência."