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“Tudo é mais difícil” - Pedro Porro fala abertamente sobre a relação com Lamine Yamal após garantir a vaga de titular da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026
Construindo confiança com a Yamal
A sinergia entre Porro e Yamal tornou-se uma das principais armas da La Roja à medida que a equipe se aproxima de uma semifinal de alta pressão contra a França. Ao falar sobre como essa conexão se desenvolveu, o zagueiro admitiu que levou algum tempo para se adaptar ao estilo de jogo do jovem. Porro explicou que a relação foi construída com base na confiança e na experiência compartilhada em campo, e não em uma química imediata.
Ao falar sobre a parceria cada vez mais forte, ele disse ao Mundo Deportivo: “É mais uma questão de confiança. Com mais partidas, com mais tempo de jogo ao lado dele, a gente vai se acostumando. É normal que as primeiras partidas sejam mais difíceis, porque eu também jogo na Inglaterra e não jogo com ele. Tudo é um pouco mais difícil, mas também se trata de entender o que ele precisa em cada partida. Na última partida contra a Bélgica, estávamos mais focados na defesa porque [Jeremy] Doku estava jogando. No primeiro tempo, conseguimos criar aquela combinação que resultou no nosso primeiro gol. Tem mais a ver com o desenrolar da partida, o que ele precisa e o que a equipe precisa.”
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Comunicação dentro e fora do campo
Nos bastidores, a dupla está constantemente trocando informações para ajustar seu posicionamento. Porro revelou que a entrosação entre eles não se limita apenas ao que acontece quando o apito soa, mas é resultado de um diálogo constante ao longo da partida, para garantir que permaneçam sincronizados contra adversários de elite.
“Nós até conversamos antes das partidas. E também durante a partida. As pessoas se entendem conversando, como sempre digo. Me dou muito bem com ele, temos um ótimo relacionamento. Está ficando cada vez melhor, o que é importante para ele, para a equipe e para mim. Estou muito feliz com isso”, revelou o craque do Spurs.
Ele continuou: “Você quer que eu revele os segredos… (risos) Nada. Apenas aspectos do jogo, o que ele precisa dependendo do que o adversário faz. Não vou dizer nada, mas é o que precisamos durante a partida.”
Enfrentando a poderosa ofensiva francesa
A Espanha enfrenta seu maior desafio até agora nas semifinais contra uma seleção francesa repleta de estrelas. Com Kylian Mbappé liderando um ataque que conta com Ousmane Dembélé e Michael Olise, Porro está ciente do desafio que tem pela frente.
Ele disse: “Possivelmente, é um dos melhores ataques da Copa do Mundo. É preciso estar 200% concentrado durante toda a partida, porque os pequenos detalhes vão fazer a diferença, especialmente com jogadores como esses. Há também as jogadas coletivas. É um conjunto de fatores para os quais vamos nos preparar bem para terça-feira. Como eu disse, vai ser um jogo muito bonito. Para mim, Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. Ele é um jogador que faz a diferença. Ele também vem se saindo muito bem nesta Copa do Mundo e esperamos pará-lo na terça-feira.”
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"Vai ser uma bela partida"
Apesar do respeito pela França, Porro insiste que a Espanha não tem motivos para se sentir intimidada. Ele acredita que sua equipe deve manter o foco em seu próprio jogo para impedir que a França alcance seu auge.
Ele acrescentou: “Temos que nos concentrar em nós mesmos. No fim das contas, também somos uma das melhores seleções. Estamos invictos há 36 partidas. Trata-se de nos concentrarmos em nós mesmos, em fazer as coisas bem e tentar garantir que eles não joguem seu melhor futebol. Depende de nós. Cada partida é um mundo à parte. É verdade que vencemos as duas últimas partidas contra eles, mas cada partida é um mundo à parte. Já sabemos que eles têm ótimos jogadores. Temos que fazer tudo na perfeição. Será uma partida difícil e linda.”
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