Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“Tudo é mais difícil” - Pedro Porro fala abertamente sobre a relação com Lamine Yamal após garantir a vaga de titular da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026

L. Yamal
P. Porro
Espanha
Copa do Mundo

Pedro Porro se tornou uma peça fundamental do time titular da Espanha na Copa do Mundo de 2026, formando uma parceria formidável com a revelação do Barcelona, Lamine Yamal. Apesar de ter começado o torneio no banco, o zagueiro do Tottenham tornou-se indispensável para Luis de la Fuente na lateral direita e agora falou abertamente sobre sua sintonia com Yamal.

  • Construindo confiança com a Yamal

    A sinergia entre Porro e Yamal tornou-se uma das principais armas da La Roja à medida que a equipe se aproxima de uma semifinal de alta pressão contra a França. Ao falar sobre como essa conexão se desenvolveu, o zagueiro admitiu que levou algum tempo para se adaptar ao estilo de jogo do jovem. Porro explicou que a relação foi construída com base na confiança e na experiência compartilhada em campo, e não em uma química imediata.

    Ao falar sobre a parceria cada vez mais forte, ele disse ao Mundo Deportivo: “É mais uma questão de confiança. Com mais partidas, com mais tempo de jogo ao lado dele, a gente vai se acostumando. É normal que as primeiras partidas sejam mais difíceis, porque eu também jogo na Inglaterra e não jogo com ele. Tudo é um pouco mais difícil, mas também se trata de entender o que ele precisa em cada partida. Na última partida contra a Bélgica, estávamos mais focados na defesa porque [Jeremy] Doku estava jogando. No primeiro tempo, conseguimos criar aquela combinação que resultou no nosso primeiro gol. Tem mais a ver com o desenrolar da partida, o que ele precisa e o que a equipe precisa.”

    • Publicidade
  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comunicação dentro e fora do campo

    Nos bastidores, a dupla está constantemente trocando informações para ajustar seu posicionamento. Porro revelou que a entrosação entre eles não se limita apenas ao que acontece quando o apito soa, mas é resultado de um diálogo constante ao longo da partida, para garantir que permaneçam sincronizados contra adversários de elite.

    “Nós até conversamos antes das partidas. E também durante a partida. As pessoas se entendem conversando, como sempre digo. Me dou muito bem com ele, temos um ótimo relacionamento. Está ficando cada vez melhor, o que é importante para ele, para a equipe e para mim. Estou muito feliz com isso”, revelou o craque do Spurs.

    Ele continuou: “Você quer que eu revele os segredos… (risos) Nada. Apenas aspectos do jogo, o que ele precisa dependendo do que o adversário faz. Não vou dizer nada, mas é o que precisamos durante a partida.”

  • Enfrentando a poderosa ofensiva francesa

    A Espanha enfrenta seu maior desafio até agora nas semifinais contra uma seleção francesa repleta de estrelas. Com Kylian Mbappé liderando um ataque que conta com Ousmane Dembélé e Michael Olise, Porro está ciente do desafio que tem pela frente.

    Ele disse: “Possivelmente, é um dos melhores ataques da Copa do Mundo. É preciso estar 200% concentrado durante toda a partida, porque os pequenos detalhes vão fazer a diferença, especialmente com jogadores como esses. Há também as jogadas coletivas. É um conjunto de fatores para os quais vamos nos preparar bem para terça-feira. Como eu disse, vai ser um jogo muito bonito. Para mim, Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. Ele é um jogador que faz a diferença. Ele também vem se saindo muito bem nesta Copa do Mundo e esperamos pará-lo na terça-feira.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Vai ser uma bela partida"

    Apesar do respeito pela França, Porro insiste que a Espanha não tem motivos para se sentir intimidada. Ele acredita que sua equipe deve manter o foco em seu próprio jogo para impedir que a França alcance seu auge.

    Ele acrescentou: “Temos que nos concentrar em nós mesmos. No fim das contas, também somos uma das melhores seleções. Estamos invictos há 36 partidas. Trata-se de nos concentrarmos em nós mesmos, em fazer as coisas bem e tentar garantir que eles não joguem seu melhor futebol. Depende de nós. Cada partida é um mundo à parte. É verdade que vencemos as duas últimas partidas contra eles, mas cada partida é um mundo à parte. Já sabemos que eles têm ótimos jogadores. Temos que fazer tudo na perfeição. Será uma partida difícil e linda.”

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP