A sinergia entre Porro e Yamal tornou-se uma das principais armas da La Roja à medida que a equipe se aproxima de uma semifinal de alta pressão contra a França. Ao falar sobre como essa conexão se desenvolveu, o zagueiro admitiu que levou algum tempo para se adaptar ao estilo de jogo do jovem. Porro explicou que a relação foi construída com base na confiança e na experiência compartilhada em campo, e não em uma química imediata.

Ao falar sobre a parceria cada vez mais forte, ele disse ao Mundo Deportivo: “É mais uma questão de confiança. Com mais partidas, com mais tempo de jogo ao lado dele, a gente vai se acostumando. É normal que as primeiras partidas sejam mais difíceis, porque eu também jogo na Inglaterra e não jogo com ele. Tudo é um pouco mais difícil, mas também se trata de entender o que ele precisa em cada partida. Na última partida contra a Bélgica, estávamos mais focados na defesa porque [Jeremy] Doku estava jogando. No primeiro tempo, conseguimos criar aquela combinação que resultou no nosso primeiro gol. Tem mais a ver com o desenrolar da partida, o que ele precisa e o que a equipe precisa.”