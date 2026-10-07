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'Tudo desmoronou' - presidente do Getafe nega contratação do ex-astro do Real Madrid Dani Carvajal
Presidente confirma que as negociações chegaram ao fim
A perspectiva de ver Carvajal de volta em ação na elite do futebol espanhol sofreu um duro golpe. Apesar da forte especulação ligando o lendário lateral-direito a uma transferência para o Getafe, o presidente do clube, Angel Torres, deu uma atualização definitiva sobre a situação, confirmando que qualquer possível acordo agora está fora de cogitação.
Como a ESPN informou, Torres foi abordado no centro de treinamento do clube para esclarecer o status da chegada do jogador de 34 anos. A resposta foi direta e pôs fim às esperanças de que uma presença veterana fosse adicionada ao elenco de Jose Bordalas. "Tudo desmoronou, não há mais nada", sinalizando uma ruptura total na comunicação entre as duas partes.
- AFP
Uma carreira lendária em suspenso
Carvajal se encontra em uma posição incomum de inatividade depois que sua histórica passagem pelo Santiago Bernabéu chegou ao fim em junho. O defensor deixou a capital espanhola como um dos jogadores mais condecorados da história do esporte, tendo conquistado impressionantes 27 títulos durante seu tempo no Real Madrid, incluindo vários troféus da Champions League.
Sua última aparição competitiva pelo Real Madrid remonta a 23 de maio de 2026. Na ocasião, ele esteve na equipe titular na vitória por 4 a 2 dos gigantes espanhóis sobre o Athletic Club.
Problemas recentes com lesões cobram seu preço
Infelizmente, as preocupações com a condição física se tornaram um tema recorrente na reta final da carreira de Carvajal. O defensor passou por um período fisicamente difícil, o que provavelmente teve um papel nas complexidades de qualquer negociação por um novo contrato. Em outubro de 2024, ele sofreu uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior, uma lesão que exigiu um longo processo de reabilitação.
O azar voltou a atingi-lo em 2025, quando uma grave lesão no joelho prejudicou ainda mais sua capacidade de manter uma sequência consistente no time principal.
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Getafe vira a chave para o teste contra o Barcelona
O Getafe ocupa atualmente a 11ª colocação na classificação de La Liga, com oito pontos, tendo registrado até aqui nesta temporada duas vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe de Bordalas agora se prepara para um duelo difícil contra o líder Barcelona no próximo sábado, no Camp Nou, com o gigante catalão no topo da tabela com uma campanha perfeita de 21 pontos.
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