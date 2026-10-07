'Tudo desmoronou' - presidente do Getafe nega contratação do ex-astro do Real Madrid Dani Carvajal

A perspectiva de ver Carvajal de volta em ação na elite do futebol espanhol sofreu um duro golpe. Apesar da forte especulação ligando o lendário lateral-direito a uma transferência para o Getafe, o presidente do clube, Angel Torres, deu uma atualização definitiva sobre a situação, confirmando que qualquer possível acordo agora está fora de cogitação.

Como a ESPN informou, Torres foi abordado no centro de treinamento do clube para esclarecer o status da chegada do jogador de 34 anos. A resposta foi direta e pôs fim às esperanças de que uma presença veterana fosse adicionada ao elenco de Jose Bordalas. "Tudo desmoronou, não há mais nada", sinalizando uma ruptura total na comunicação entre as duas partes.