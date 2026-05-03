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"Tudo correu muito bem" – Michael Carrick fala sobre seu futuro no Manchester United após garantir a classificação para a Liga dos Campeões
Garantir o retorno ao topo do futebol europeu
O United garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada após uma vitória disputada por 3 a 2 sobre o Liverpool de Arne Slot na Premier League, no domingo. Carrick, que foi nomeado para um contrato de curto prazo após a demissão de Ruben Amorim em janeiro, garantiu matematicamente que os Red Devils voltarão a disputar a principal competição europeia. O gol da vitória marcado por Kobbie Mainoo no final da partida marcou um marco significativo, significando que a equipe agora conquistou 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em suas 14 partidas da Premier League sob o comando de Carrick. No entanto, apesar dessa reviravolta impressionante, os dirigentes do clube ainda não confirmaram sua permanência no cargo.
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Carrick concentrou-se no progresso
Apesar do feito, o técnico interino recusou-se a entrar em detalhes sobre a situação do seu contrato ou possíveis conversas com a diretoria. Em entrevista à Sky Sports, Carrick enfatizou que sua prioridade é a melhora imediata. “Não se trata do que eu gosto ou do que não gosto. Isso não está sob meu controle”, explicou. “Tudo tem corrido muito bem, conhecemos a situação e sabemos onde estamos. Estou feliz com a nossa posição atual e ainda queremos melhorar. Vamos ver o que acontece a seguir. Neste momento, não é algo em que esteja pensando.”
Um recorde difícil de ignorar
Embora o impacto de Carrick seja inegável, a diretoria teria avaliado opções de treinadores mais experientes, incluindo Andoni Iraola e Oliver Glasner. No entanto, o peso estatístico da gestão do atual treinador está tornando cada vez mais difícil considerar outras opções. Ao comentar sobre o desempenho da equipe no campeonato nacional, Carrick expressou imenso orgulho pelo vestiário. Ele disse: “É encorajador. Em nossa pequena liga de 14 jogos, devemos estar na liderança. Isso por si só já mostra que os rapazes têm se saído muito bem. É claro que queremos continuar melhorando. Não podemos subestimar o que os rapazes fizeram nesse período, o que mais me deixou satisfeito.”
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O que vem a seguir para os Red Devils?
A diretoria do Old Trafford enfrenta agora uma decisão crucial à medida que se aproxima a importante janela de transferências de verão. Embora o clube comemore seu tão esperado retorno à Liga dos Campeões, encontrar um técnico definitivo continua sendo a maior prioridade. Os dirigentes devem agir rapidamente para garantir a estabilidade antes do início da nova temporada.