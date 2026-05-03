"Tudo correu muito bem" – Michael Carrick fala sobre seu futuro no Manchester United após garantir a classificação para a Liga dos Campeões

O United garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada após uma vitória disputada por 3 a 2 sobre o Liverpool de Arne Slot na Premier League, no domingo. Carrick, que foi nomeado para um contrato de curto prazo após a demissão de Ruben Amorim em janeiro, garantiu matematicamente que os Red Devils voltarão a disputar a principal competição europeia. O gol da vitória marcado por Kobbie Mainoo no final da partida marcou um marco significativo, significando que a equipe agora conquistou 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em suas 14 partidas da Premier League sob o comando de Carrick. No entanto, apesar dessa reviravolta impressionante, os dirigentes do clube ainda não confirmaram sua permanência no cargo.