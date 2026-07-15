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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Tuchel recua e Argentina busca virada para garantir vaga na final da Copa do Mundo: top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 1 x 2 Argentina

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo

Albiceleste reage nos minutos finais, vence por 2 a 1 em Atlanta e enfrentará a Espanha na decisão do Mundial após mais um roteiro dramático

A Argentina está na final da Copa do Mundo 2026. Em um duelo carregado de história, rivalidade e tensão do início ao fim, a atual campeã mundial derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu presença na decisão diante da Espanha.

Depois de um primeiro tempo marcado por muitas faltas e poucas oportunidades, a Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon na etapa final. Quando o resultado parecia encaminhar a classificação inglesa, a Argentina mostrou novamente sua força nos momentos decisivos. Enzo Fernández empatou aos 85 minutos e, já nos acréscimos, Lautaro Martínez apareceu para completar cruzamento de Lionel Messi e decretar a classificação albiceleste para mais uma final de Copa do Mundo.

Confira, a seguir, os principais destaques da partida.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Clima de rivalidade tomou conta das arquibancadas antes mesmo da bola rolar

    Se dentro de campo Inglaterra e Argentina protagonizam um dos confrontos mais históricos do futebol mundial, fora dele o ambiente também foi de tensão.

    Antes mesmo do apito inicial, durante a execução dos hinos nacionais, as duas torcidas trocaram provocações e vaiaram o hino da seleção adversária, aumentando ainda mais a atmosfera de decisão em Atlanta.

    O peso dos confrontos históricos entre ingleses e argentinos, especialmente os capítulos das Copas de 1966, 1986 e 1998, ficou evidente nas arquibancadas e ajudou a transformar a semifinal em um dos jogos mais intensos do torneio.

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    Jogo quente desde o primeiro minuto

    Quem esperava um duelo estudado se enganou. A semifinal começou extremamente truncada, com muitas disputas físicas, entradas duras, discussões e bate-bocas entre os jogadores.

    O primeiro tempo teve pouquíssimas chances claras de gol e ficou marcado muito mais pelo número de faltas do que pela qualidade técnica. A arbitragem precisou intervir diversas vezes para controlar os ânimos, reflexo da enorme rivalidade entre as duas seleções.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais uma virada argentina no mata-mata

    Assim como aconteceu nas oitavas de final, quando buscou uma virada impressionante sobre o Egito após estar perdendo por 2 a 0, a equipe de Lionel Scaloni voltou a crescer nos minutos finais de uma partida decisiva.

    Depois de ver Anthony Gordon colocar a Inglaterra em vantagem aos 10 minutos do segundo tempo, a Albiceleste aumentou a pressão, cercou a área inglesa e foi recompensada.

    Enzo Fernández acertou um belo chute aos 85 minutos para empatar a partida. Já nos acréscimos, Lionel Messi encontrou Lautaro Martínez dentro da área, e o camisa 22 apareceu no lugar certo para marcar o gol da classificação e confirmar mais uma remontada argentina na Copa.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel abdicou de jogar?

    Depois do gol de Anthony Gordon, Thomas Tuchel optou por reforçar o sistema defensivo, promovendo alterações que diminuíram o poder ofensivo da equipe e praticamente entregaram a posse de bola para a Argentina.

    A estratégia funcionou durante boa parte da etapa final, mas a pressão argentina aumentou minuto após minuto até resultar nos dois gols decisivos. A opção por proteger a vantagem em vez de buscar o segundo gol acabou custando caro aos ingleses.

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    Os heróis da classificação argentina

    Se Lionel Messi participou diretamente da construção da vitória, os protagonistas da classificação foram Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

    O volante iniciou a reação com um belo chute de fora da área, sem chances para Jordan Pickford, quando restavam apenas cinco minutos para o fim do tempo regulamentar.

    Já Lautaro mostrou mais uma vez seu faro de artilheiro ao aparecer livre na área nos acréscimos para completar o cruzamento de Messi e garantir a vaga argentina na decisão.

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