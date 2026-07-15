Tuchel recua e Argentina busca virada para garantir vaga na final da Copa do Mundo: top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 1 x 2 Argentina

A Argentina está na final da Copa do Mundo 2026. Em um duelo carregado de história, rivalidade e tensão do início ao fim, a atual campeã mundial derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu presença na decisão diante da Espanha.

Depois de um primeiro tempo marcado por muitas faltas e poucas oportunidades, a Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon na etapa final. Quando o resultado parecia encaminhar a classificação inglesa, a Argentina mostrou novamente sua força nos momentos decisivos. Enzo Fernández empatou aos 85 minutos e, já nos acréscimos, Lautaro Martínez apareceu para completar cruzamento de Lionel Messi e decretar a classificação albiceleste para mais uma final de Copa do Mundo.

Confira, a seguir, os principais destaques da partida.