Jan Huebner
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Truques alemães! Dumfries, furioso, confronta Kimmich depois de os rivais seguirem jogando durante o pesadelo da lesão de Brobbey
Dumfries se irrita com gol da Alemanha durante revés por lesão de Brobbey
O vice-capitão da Holanda, Denzel Dumfries, desabafou sua frustração após o empate por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa, na noite de quinta-feira, na Johan Cruyff Arena. O lateral-direito da Inter ficou perplexo depois que os jogadores alemães seguiram jogando enquanto o atacante Brian Brobbey segurava a parte de trás da coxa no gramado, o que resultou no gol de abertura marcado por Felix Nmecha.
Em entrevista pós-jogo à ESPN NL, Dumfries rejeitou qualquer satisfação com o ponto conquistado, insistindo que uma grande potência do futebol como a Holanda precisa exigir vitórias.
Ele confirmou que confrontou pessoalmente os jogadores da Alemanha em campo pela sequência antidesportiva.
- Beautiful Sports International
Zagueiro detona Kimmich e a catimba da Alemanha durante a estreia
Ao relembrar o incidente polêmico, Dumfries detalhou como o ponta esquerda da Alemanha fingiu que iria parar antes de passar para Joshua Kimmich e construir a jogada do gol. O jogador de 30 anos admitiu que, embora a ação tenha parecido moralmente errada, ela destacou um lado implacável que a seleção da Holanda precisa aprender a adotar.
Dumfries observou que, apesar de dois gols holandeses anulados, de Virgil van Dijk e Mexx Meerdink, sofrer um gol daquela maneira continuava sendo inaceitável.
"Aquele ponta esquerda olhou para mim como se fosse parar, depois tocou a bola para Kimmich", afirmou Dumfries. "Nós conhecemos Kimmich, um jogador de classe mundial, mas você conhece os truques dele, ele segue o jogo. Eu fui confrontá-los, sim. No fim, fica a sensação de que não foi certo, mas é exatamente isso que faz a diferença."
Lateral-direito elogia a pressão em alta intensidade e a visão de Xavi
Voltando sua atenção para a evolução tática sob o comando do novo técnico Xavi Hernandez, Dumfries elogiou as instruções claras e de alto risco do treinador. Ele revelou que o elenco passou por sessões de treino longas e intensas em Zeist para dominar a marcação individual e o posicionamento dinâmico entre as linhas.
O defensor destacou que a resposta dominante da equipe no segundo tempo validou os métodos estratégicos de Xavi.
"Trabalhamos muito duro, com muita intensidade, e está claro o que Xavi quer", explicou Dumfries. "Mais coragem na pressão, mais um contra um e mais posse dinâmica. Ele nos deu confiança e disse: 'Rapazes, assumam isso, simplesmente façam.' Quando fazemos isso, nos tornamos muito perigosos."
- Box to Box Pictures
Dumfries mira sequência de vitórias durante a pausa da Liga das Nações
Projetando os próximos compromissos contra Sérvia e Grécia, Dumfries descartou preocupações em relação ao desgaste físico causado pelas rigorosas sessões de treino de Xavi. Ele esclareceu que a lesão no tendão da coxa de Brobbey foi um incidente isolado de jogo, e não uma consequência da carga de trabalho.
A Holanda conclui sua recuperação pós-jogo antes de viajar para Belgrado para o duelo de domingo contra a Sérvia.
Dumfries pediu aos companheiros de equipe que deem sequência ao embalo do segundo tempo para garantir o máximo de pontos.
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