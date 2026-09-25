O vice-capitão da Holanda, Denzel Dumfries, desabafou sua frustração após o empate por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa, na noite de quinta-feira, na Johan Cruyff Arena. O lateral-direito da Inter ficou perplexo depois que os jogadores alemães seguiram jogando enquanto o atacante Brian Brobbey segurava a parte de trás da coxa no gramado, o que resultou no gol de abertura marcado por Felix Nmecha.

Em entrevista pós-jogo à ESPN NL, Dumfries rejeitou qualquer satisfação com o ponto conquistado, insistindo que uma grande potência do futebol como a Holanda precisa exigir vitórias.

Ele confirmou que confrontou pessoalmente os jogadores da Alemanha em campo pela sequência antidesportiva.