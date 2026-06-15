"Trump e os Crypto-Bros me atraíram mais": Zlatan Ibrahimovic deixa de lado a estreia da Suécia na Copa do Mundo para lutar em jaulas - e é alvo de críticas severas

Antes da partida, que a Suécia venceu de forma surpreendentemente convincente por 5 a 1 em Monterrey, no México, Ibrahimovic havia animado seus compatriotas pela televisão para o torneio. “A Suécia é o meu país. Da última vez que estivemos aqui nos EUA, nos saímos bem. Temos um novo técnico”, disse o jogador de 44 anos. “Espero, portanto, que agora tudo corra bem, mesmo que tenhamos tido alguns problemas para nos classificarmos para a Copa do Mundo, mas o mais importante é: estamos aqui e temos talentos fantásticos.”

Sua observação final provavelmente não foi muito bem recebida, considerando que ele não participou da partida de estreia: “E a Suécia ainda tem a mim; reforços extras são sempre bem-vindos. Desejo tudo de bom a vocês, pois vocês são os melhores.”

O espetáculo de artes marciais do Ultimate Fighting Championship (UFC), maior organizador de MMA, ocupou por alguns dias o gramado da residência presidencial por ocasião do 80º aniversário do presidente dos EUA, Trump.

“Foi simplesmente fantástico”, declarou Ibrahimovic em um vídeo divulgado pela organização; ele mesmo compartilhou trechos do espetáculo no Instagram.

Na Copa do Mundo, Ibrahimovic, que lidera com folga a lista de artilheiros “eternos” da Suécia com 62 gols, está atuando como comentarista de TV para a emissora americana Fox Sports.