O fato de ele ter ignorado a estreia da Suécia na Copa do Mundo contra a Tunísia e, em vez disso, ter assistido a lutas em jaulas em frente à Casa Branca em homenagem a Donald Trump não foi muito bem recebido pelos torcedores, especialistas e jogadores.
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"Trump e os Crypto-Bros me atraíram mais": Zlatan Ibrahimovic deixa de lado a estreia da Suécia na Copa do Mundo para lutar em jaulas - e é alvo de críticas severas
"Eu estava super ansioso para saber o que Zlatan Ibrahimovic diria sobre a Suécia", explicou o apresentador de TV Olof Lundh em um podcast. Ele ficou muito decepcionado ao descobrir que Ibrahimovic tinha outros planos.
“Ou talvez a UFC tenha sido mais atraente, com Donald Trump, alguns ‘Crypto Bros’ e outros na Casa Branca”, ponderou Lundh sobre os motivos da decisão de Ibrahimovic.
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Crítica da equipe: "Ele deveria ter dado prioridade ao nosso jogo"
"Ele pode fazer o que quiser. A vida é dele", disse o atacante sueco Anthony Elanga, descartando o assunto quando questionado. "Estamos todos felizes por termos vencido hoje e, espero, possamos nos concentrar no próximo jogo."
Quando perguntaram a Elanga se ele esperava que Ibrahimovic aparecesse em um dos próximos jogos da Suécia contra a Holanda ou o Japão, ele respondeu: “Isso depende inteiramente dele. Nós precisamos apenas nos concentrar no que podemos fazer.”
O meio-campista Jesper Karlström não escondeu sua decepção com a decisão do ex-atacante excepcional: “Acho que ele deveria ter dado prioridade ao nosso jogo”, disse o jogador de 30 anos, “mas ele pode estar presente no próximo jogo.”
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Zlatan diz coisas típicas de Zlatan: “E além disso, a Suécia ainda tem a mim”
Antes da partida, que a Suécia venceu de forma surpreendentemente convincente por 5 a 1 em Monterrey, no México, Ibrahimovic havia animado seus compatriotas pela televisão para o torneio. “A Suécia é o meu país. Da última vez que estivemos aqui nos EUA, nos saímos bem. Temos um novo técnico”, disse o jogador de 44 anos. “Espero, portanto, que agora tudo corra bem, mesmo que tenhamos tido alguns problemas para nos classificarmos para a Copa do Mundo, mas o mais importante é: estamos aqui e temos talentos fantásticos.”
Sua observação final provavelmente não foi muito bem recebida, considerando que ele não participou da partida de estreia: “E a Suécia ainda tem a mim; reforços extras são sempre bem-vindos. Desejo tudo de bom a vocês, pois vocês são os melhores.”
O espetáculo de artes marciais do Ultimate Fighting Championship (UFC), maior organizador de MMA, ocupou por alguns dias o gramado da residência presidencial por ocasião do 80º aniversário do presidente dos EUA, Trump.
“Foi simplesmente fantástico”, declarou Ibrahimovic em um vídeo divulgado pela organização; ele mesmo compartilhou trechos do espetáculo no Instagram.
Na Copa do Mundo, Ibrahimovic, que lidera com folga a lista de artilheiros “eternos” da Suécia com 62 gols, está atuando como comentarista de TV para a emissora americana Fox Sports.