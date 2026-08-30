O avanço na negociação vem após alguns dias caóticos para o Tottenham. De Zerbi revelou que Richarlison, ao lado de Kevin Danso e Pape Matar Sarr, pediu formalmente para deixar o clube antes do prazo de terça-feira.

O treinador italiano deixou o trio fora da derrota em casa por 2 a 0 para o Newcastle United, no sábado. Ao explicar as ausências, De Zerbi admitiu sua frustração com o desejo persistente do atacante brasileiro de sair.

"Richarlison, eu não sei. Ele disse vezes demais que quer sair", disse De Zerbi aos repórteres. "Danso veio falar comigo há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr a mesma coisa, mas ele sofreu uma pequena lesão, embora esteja quase pronto para treinar."

Apesar da situação conturbada, o técnico do Tottenham insistiu que não há nenhuma animosidade remanescente. "Eu amo esses jogadores, e eles são ótimos caras. Tenho relações muito boas", acrescentou. "Mas, se eles querem sair, precisam trazer a solução econômica para o clube, e podem ir, e nós encontramos outros jogadores."



