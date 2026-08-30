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Richarlison Iliman Ndiaye Tottenham EvertonGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Troca surpreendente! Tottenham fecha acordo por Iliman Ndiaye enquanto Richarlison se prepara para retorno emocionante ao Everton

Mercado da bola
I. Ndiaye
Richarlison
Tottenham
Everton
Premier League

Tottenham Hotspur e Everton teriam chegado a acordos em princípio para duas transferências gigantescas, com Iliman Ndiaye a caminho do norte de Londres e Richarlison retornando a Merseyside. As grandes movimentações acontecem em meio a um período tumultuado para o Tottenham, que teve um início sem vitórias na temporada da Premier League.

  • Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty

    Acordos separados fechados por Ndiaye e Richarlison

    Tottenham e Everton estão finalizando uma grande reformulação no mercado de transferências. De acordo com The Athletic, o Tottenham chegou a um acordo em princípio para contratar Ndiaye, enquanto Richarlison deve seguir no sentido oposto e retornar a Merseyside.

    Apesar da coincidência no cronograma, a reportagem sugere que as transferências são transações totalmente separadas. Esses acordos ainda estão sujeitos a exames médicos e acerto de termos pessoais. A ida do internacional senegalês para o norte de Londres acontece após ele rejeitar várias ofertas de renovação contratual do Everton na temporada passada.

    A chegada iminente de Ndiaye ameniza o golpe de perder o atacante do Liverpool Cody Gakpo. O Tottenham monitorava o holandês de 27 anos, mas ele optou por buscar uma transferência para o Manchester City de Enzo Maresca.


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    De Zerbi revela exigências para a transferência de Richarlison em meio ao caos no elenco

    O avanço na negociação vem após alguns dias caóticos para o Tottenham. De Zerbi revelou que Richarlison, ao lado de Kevin Danso e Pape Matar Sarr, pediu formalmente para deixar o clube antes do prazo de terça-feira.

    O treinador italiano deixou o trio fora da derrota em casa por 2 a 0 para o Newcastle United, no sábado. Ao explicar as ausências, De Zerbi admitiu sua frustração com o desejo persistente do atacante brasileiro de sair.

    "Richarlison, eu não sei. Ele disse vezes demais que quer sair", disse De Zerbi aos repórteres. "Danso veio falar comigo há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr a mesma coisa, mas ele sofreu uma pequena lesão, embora esteja quase pronto para treinar."

    Apesar da situação conturbada, o técnico do Tottenham insistiu que não há nenhuma animosidade remanescente. "Eu amo esses jogadores, e eles são ótimos caras. Tenho relações muito boas", acrescentou. "Mas, se eles querem sair, precisam trazer a solução econômica para o clube, e podem ir, e nós encontramos outros jogadores."


  • Richarlison marca de cabeça, mas reformulação cara do Tottenham fracassa

    Richarlison deixa o norte de Londres depois de marcar 32 gols em 134 partidas, após sua chegada por £ 60 milhões em 2022. Ele retorna a um Everton pelo qual anteriormente se firmou como um dos favoritos da torcida, tendo marcado 53 gols em 152 jogos.

    Para o Tottenham, a reformulação de verão de £ 350 milhões está desmoronando rapidamente. Contratações de destaque, como o meio-campista de £ 100 milhões Sandro Tonali e os ex-atacantes do City Omar Marmoush e Savinho, não conseguiram causar impacto imediato. O Spurs escapou por pouco do rebaixamento na última temporada e agora parece igualmente vulnerável.

    O time de De Zerbi está na lanterna da tabela após um início desastroso. A derrota no fim de semana para o Newcastle de Matthias Jaissle, com gols no segundo tempo de Anthony Elanga e Yoane Wissa, veio na sequência de uma dura derrota por 3 a 0 fora de casa para o Brentford. É a primeira vez desde a campanha de 1974-75 que o Tottenham perde suas duas primeiras partidas de liga sem marcar.


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    Dia final da janela de transferências frenético se aproxima para o Tottenham em dificuldades

    Tottenham e Everton enfrentam uma corrida frenética para concluir os exames médicos e finalizar a documentação de Ndiaye e Richarlison antes do prazo final da janela de transferências na terça-feira. O Spurs também precisa correr para garantir reposições adequadas para Danso e Sarr caso concretize saídas de última hora.

    Em campo, De Zerbi precisa desesperadamente de uma resposta imediata de seu elenco em dificuldades. Integrar Ndiaye rapidamente será vital, já que o Tottenham busca interromper sua queda alarmante e marcar seus primeiros gols na nova campanha da Premier League.

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