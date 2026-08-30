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Troca surpreendente! Tottenham fecha acordo por Iliman Ndiaye enquanto Richarlison se prepara para retorno emocionante ao Everton
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Acordos separados fechados por Ndiaye e Richarlison
Tottenham e Everton estão finalizando uma grande reformulação no mercado de transferências. De acordo com The Athletic, o Tottenham chegou a um acordo em princípio para contratar Ndiaye, enquanto Richarlison deve seguir no sentido oposto e retornar a Merseyside.
Apesar da coincidência no cronograma, a reportagem sugere que as transferências são transações totalmente separadas. Esses acordos ainda estão sujeitos a exames médicos e acerto de termos pessoais. A ida do internacional senegalês para o norte de Londres acontece após ele rejeitar várias ofertas de renovação contratual do Everton na temporada passada.
A chegada iminente de Ndiaye ameniza o golpe de perder o atacante do Liverpool Cody Gakpo. O Tottenham monitorava o holandês de 27 anos, mas ele optou por buscar uma transferência para o Manchester City de Enzo Maresca.
- AFP
De Zerbi revela exigências para a transferência de Richarlison em meio ao caos no elenco
O avanço na negociação vem após alguns dias caóticos para o Tottenham. De Zerbi revelou que Richarlison, ao lado de Kevin Danso e Pape Matar Sarr, pediu formalmente para deixar o clube antes do prazo de terça-feira.
O treinador italiano deixou o trio fora da derrota em casa por 2 a 0 para o Newcastle United, no sábado. Ao explicar as ausências, De Zerbi admitiu sua frustração com o desejo persistente do atacante brasileiro de sair.
"Richarlison, eu não sei. Ele disse vezes demais que quer sair", disse De Zerbi aos repórteres. "Danso veio falar comigo há dois dias e disse que quer sair. Pape Sarr a mesma coisa, mas ele sofreu uma pequena lesão, embora esteja quase pronto para treinar."
Apesar da situação conturbada, o técnico do Tottenham insistiu que não há nenhuma animosidade remanescente. "Eu amo esses jogadores, e eles são ótimos caras. Tenho relações muito boas", acrescentou. "Mas, se eles querem sair, precisam trazer a solução econômica para o clube, e podem ir, e nós encontramos outros jogadores."
Richarlison marca de cabeça, mas reformulação cara do Tottenham fracassa
Richarlison deixa o norte de Londres depois de marcar 32 gols em 134 partidas, após sua chegada por £ 60 milhões em 2022. Ele retorna a um Everton pelo qual anteriormente se firmou como um dos favoritos da torcida, tendo marcado 53 gols em 152 jogos.
Para o Tottenham, a reformulação de verão de £ 350 milhões está desmoronando rapidamente. Contratações de destaque, como o meio-campista de £ 100 milhões Sandro Tonali e os ex-atacantes do City Omar Marmoush e Savinho, não conseguiram causar impacto imediato. O Spurs escapou por pouco do rebaixamento na última temporada e agora parece igualmente vulnerável.
O time de De Zerbi está na lanterna da tabela após um início desastroso. A derrota no fim de semana para o Newcastle de Matthias Jaissle, com gols no segundo tempo de Anthony Elanga e Yoane Wissa, veio na sequência de uma dura derrota por 3 a 0 fora de casa para o Brentford. É a primeira vez desde a campanha de 1974-75 que o Tottenham perde suas duas primeiras partidas de liga sem marcar.
- AFP
Dia final da janela de transferências frenético se aproxima para o Tottenham em dificuldades
Tottenham e Everton enfrentam uma corrida frenética para concluir os exames médicos e finalizar a documentação de Ndiaye e Richarlison antes do prazo final da janela de transferências na terça-feira. O Spurs também precisa correr para garantir reposições adequadas para Danso e Sarr caso concretize saídas de última hora.
Em campo, De Zerbi precisa desesperadamente de uma resposta imediata de seu elenco em dificuldades. Integrar Ndiaye rapidamente será vital, já que o Tottenham busca interromper sua queda alarmante e marcar seus primeiros gols na nova campanha da Premier League.
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