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Troca do Bruno! Será que o Manchester United poderia substituir Fernandes por Guimarães? Michael Owen dá dicas sobre a janela de transferências para os Red Devils e o Newcastle
Rumores de transferência: Fernandes em destaque após atingir 100 gols e assistências pelo Manchester United
Fernandes completou seis anos de lealdade ao Manchester United, chegando a 320 partidas disputadas. Ele já ultrapassou a marca de 100 gols e 100 assistências, tendo alcançado essas duas centenas em tempo recorde.
A braçadeira de capitão foi preenchida desde que ele sucedeu Harry Maguire nessa função, com a responsabilidade de ser um líder em campo ajudando a extrair o melhor de um talento imprevisível. Fernandes ajudou a levar o United por alguns momentos difíceis.
Ele tem, no entanto, 31 anos e continua atraindo o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita — com contratos lucrativos à disposição no Oriente Médio. Fernandes afirmou que o United estava aberto a uma venda em 2025. As ofertas podem ser bem-vindas novamente daqui a cerca de 12 meses.
Se Fernandes vier a sair, já que foi anunciado que Casemiro deve partir como agente livre, então reforços para o meio-campo serão necessários na próxima janela de transferências. Há rumores de que o astro do Samba, Guimarães, está no radar de contratações do Old Trafford.
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Ficar ou partir: o Manchester United deveria deixar Fernandes sair?
O Newcastle se apressou em desmentir essas especulações, mas os rumores raramente desaparecem rapidamente. Com isso em mente, será que dois jogadores chamados Bruno poderiam fazer parte de uma troca envolvendo os dois times do United no verão de 2026?
Quando essa pergunta foi feita a Owen, o vencedor do título da Premier League — falando em exclusivo com o GOAL como embaixador oficial no Reino Unido do Casino.org, um site de comparação confiável que destaca os melhores cassinos online para jogadores britânicos — disse: “É uma questão realmente interessante no caso de Bruno Fernandes no Manchester United, porque ele chega a uma fase da carreira em que provavelmente ainda poderia exigir muito dinheiro, mas ele já não é mais um novato, não é mesmo? No entanto, ele é tão bom que, se eu estivesse na hierarquia do Manchester United, pensaria: ‘Sabe de uma coisa? Sim, podemos recuperar X milhões, mas ele é tão bom e tão importante para nós’.
“E agora, nesta fase em que o Manchester United parece realmente estar voltando e dá para imaginar que esse ímpeto provavelmente só vai crescer, eu provavelmente faria tudo o que pudesse para mantê-lo e simplesmente deixá-lo jogar até o fim da carreira com a camisa vermelha.
“Ele é tão bom quanto qualquer outro na Premier League, eu acho. Ele esteve muito acima de todos os jogadores do Manchester United por anos e anos. E isso foi quando o time estava passando por dificuldades — como ele manteve seu nível. Mas agora o time está indo muito bem. Ele está indo ainda melhor. E eu simplesmente acho que, sem ele, você não volta à estaca zero, mas sem ele, você prejudica gravemente o time.
“Alguém como Casemiro vai sair e você vai ter muito trabalho para substituir um jogador como ele. Haverá outros que sairão, mas eles são substituíveis. Só não acho que Bruno Fernandes seja.
“Sou um grande admirador de Bruno Guimarães, mas Fernandes é diferente. Fernandes, você simplesmente não encontra jogadores assim no futebol mundial. É uma grande decisão para o Manchester United. É uma grande decisão para o próprio Bruno. Não vamos pensar que o clube tem toda a palavra aqui. Mas se fosse eu, provavelmente aceitaria o sacrifício. Acho que, dane-se o valor agora, o valor que ele representa para nós e para a equipe nos próximos três ou quatro anos é muito maior do que receber 100 milhões. Eu provavelmente o manteria.”
Conselho dos Magpies: Newcastle é instado a manter Guimarães e Howe
Owen acrescentou sobre os acontecimentos no St James’ Park: “Bruno Guimarães, seria realmente interessante ver como isso vai se desenrolar. Obviamente, eles têm alguns jogadores muito bons. A situação na Europa parece um pouco incerta para o Newcastle, então o clube vai ser interessante de acompanhar durante o verão. Vamos ver o que acontece.
“Tenho a firme convicção de que Eddie Howe é um dos melhores, dos melhores mesmo, no ramo. Para quem quer que seja que comece a questionar a posição dele e coisas do tipo, é melhor ter muito, muito, muito cuidado com o que deseja, porque ele irá para um time tão bom quanto o Newcastle, se não melhor, e seria irritante para o Newcastle vê-lo escapar e tudo o mais.
“Aqui está um técnico que conquistou o primeiro troféu do clube, levou o time à Liga dos Campeões e, há apenas alguns meses, falava em estátuas, títulos de cavaleiro e tudo mais.
“Eles ainda estão a um passo das vagas europeias. Concordo, não tem sido uma boa temporada, mas o Manchester United e o Tottenham estavam tipo em quinto e quarto da parte de baixo, ou sexto e quinto da parte de baixo, ou algo assim. O Tottenham está lá embaixo de novo. Isso pode acontecer.
“Esta é uma Premier League realmente difícil, então esse clube é fascinante no momento. Eu seria muito, muito, muito cauteloso quanto a fazer mudanças radicais. Se eu fosse o Newcastle, tentaria manter todos os jogadores, manter o técnico e considerar isso apenas uma temporada tranquila.”
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Campanhas europeias: Manchester United e Newcastle de olho nas vagas para a fase seguinte
O Newcastle ocupa a 12ª posição na tabela da Premier League, quatro pontos atrás do Brentford, que está em sétimo. O Manchester United, por sua vez, subiu para a terceira posição e parece bem posicionado para garantir a volta à Liga dos Campeões.
Isso poderia ajudar a manter Fernandes no clube, enquanto ele pondera suas opções, já que disputar uma competição de elite europeia também seria atraente para Guimarães. O sul-americano de 28 anos tem contrato com o Newcastle até 2028.