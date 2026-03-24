O Newcastle se apressou em desmentir essas especulações, mas os rumores raramente desaparecem rapidamente. Com isso em mente, será que dois jogadores chamados Bruno poderiam fazer parte de uma troca envolvendo os dois times do United no verão de 2026?

Quando essa pergunta foi feita a Owen, o vencedor do título da Premier League — falando em exclusivo com o GOAL como embaixador oficial no Reino Unido do Casino.org, um site de comparação confiável que destaca os melhores cassinos online para jogadores britânicos — disse: “É uma questão realmente interessante no caso de Bruno Fernandes no Manchester United, porque ele chega a uma fase da carreira em que provavelmente ainda poderia exigir muito dinheiro, mas ele já não é mais um novato, não é mesmo? No entanto, ele é tão bom que, se eu estivesse na hierarquia do Manchester United, pensaria: ‘Sabe de uma coisa? Sim, podemos recuperar X milhões, mas ele é tão bom e tão importante para nós’.

“E agora, nesta fase em que o Manchester United parece realmente estar voltando e dá para imaginar que esse ímpeto provavelmente só vai crescer, eu provavelmente faria tudo o que pudesse para mantê-lo e simplesmente deixá-lo jogar até o fim da carreira com a camisa vermelha.

“Ele é tão bom quanto qualquer outro na Premier League, eu acho. Ele esteve muito acima de todos os jogadores do Manchester United por anos e anos. E isso foi quando o time estava passando por dificuldades — como ele manteve seu nível. Mas agora o time está indo muito bem. Ele está indo ainda melhor. E eu simplesmente acho que, sem ele, você não volta à estaca zero, mas sem ele, você prejudica gravemente o time.

“Alguém como Casemiro vai sair e você vai ter muito trabalho para substituir um jogador como ele. Haverá outros que sairão, mas eles são substituíveis. Só não acho que Bruno Fernandes seja.

“Sou um grande admirador de Bruno Guimarães, mas Fernandes é diferente. Fernandes, você simplesmente não encontra jogadores assim no futebol mundial. É uma grande decisão para o Manchester United. É uma grande decisão para o próprio Bruno. Não vamos pensar que o clube tem toda a palavra aqui. Mas se fosse eu, provavelmente aceitaria o sacrifício. Acho que, dane-se o valor agora, o valor que ele representa para nós e para a equipe nos próximos três ou quatro anos é muito maior do que receber 100 milhões. Eu provavelmente o manteria.”