Francisco Trincão não vai se tornar jogador do Milan. O português, que Ruben Amorim treinou no Sporting de Lisboa e que gostaria de ter de volta ao time rossonero, está, de fato, cada vez mais perto de se transferir parao Al Ahli, que o escolheu como substituto de Ryad Mahrez, que saiu sem custo.
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Trincão não vai para o Milan: está a um passo do Al Ahli. Valores e detalhes da negociação
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O Sporting de Lisboa e o Al Ahli estão em negociações avançadas por Trincão. Conforme informa Fabrizio Romano, o clube árabe está prestes a contratar o ponta-ofensivo por um valor em torno de 50 milhões. O próprio jogador teria se mostrado aberto à transferência, que pode se concretizar nos próximos dias.
NADA DE MILÃO
O jogador nascido em 1999 era um alvo do Milan de Amorim, que o treinou no Sporting de Lisboa, onde ele também conquistou o título nacional português.
Seu nome foi associado aos rossoneri, mas, neste momento, a transferência para o Al Ahli está prestes a se concretizar.
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