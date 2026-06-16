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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Tribunas do Koora... Salem Al-Dossari coloca Donis em apuros com a torcida saudita... e o motivo é Mohamed Salah

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O capitão da seleção saudita jogou a partida contra o Uruguai do início ao fim

Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, colocou seu técnico grego, Giorgos Donis, em uma situação delicada diante da torcida do “Verde”, após a partida contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita empatou com a uruguaia por 1 a 1, durante a partida que as opôs na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

  • O que Salem Al-Dosari apresentou?

    Salem Al-Dossari foi titular na partida e jogou até o final, mas não conseguiu marcar nem dar assistência para nenhum gol.

    Além das contribuições diretas, o “Tornado” não mostrou seu nível habitual, o que lhe rendeu a segunda pior nota da seleção saudita (6,3), atrás apenas de seu companheiro Hassan Tambakti (6).

    Al-Dosari chutou apenas uma vez ao gol, longe das traves e da trave, enquanto deu 33 passes, dos quais 24 foram precisos, perdeu a bola 13 vezes e conseguiu apenas uma drible de duas tentativas.

    • Publicidade

  • Donis na guilhotina

    Esses números provocaram a indignação da torcida saudita, bem como de alguns jornalistas, não apenas em relação a Salem Al-Dossari, mas também a Donis, que insistiu em mantê-lo em campo até o final da partida.

    Tariq Al-Nofal escreveu: “O primeiro jogador que precisa ficar no banco nas partidas restantes da seleção é Salem Al-Dossari, um nível desastroso e um ponto fraco”.

    Já Mashari Al-Qarni questionou: “Por que (Sultan) Mandash, Ayman Yahya ou Khaled Al-Ghanam não entraram, e Salem (Al-Dosari) ficou em campo durante os 90 minutos, apesar de estar completamente fora de sintonia?”.

    E acrescentou: “Sinceramente, Donis não leu bem o jogo no segundo tempo e exagerou na defesa, mas graças a Deus, de qualquer forma”.

    Já Mohammed Al-Otaibi escreveu: “Sr. Donis, podemos saber por que o péssimo Salem Al-Dosari permaneceu em campo até este momento?”.

    E continuou: “Um nível desastroso na defesa e no ataque, bolas perdidas e passes errados. É uma pena você recuar no segundo tempo e jogar com 5 defensores depois de ter pressionado e disputado com um esquema 4-4-2. Tínhamos 3 pontos garantidos.”

  • O exemplo de Mohamed Salah

    A torcida criticou Donis por não ter seguido o exemplo de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, quando este tirou seu principal craque, Mohamed Salah, da partida contra a Bélgica, enquanto o placar estava empatado em 1 a 1.

    Adel bin Abdulmohsen Al-Melhem escreveu: “Foi Donis quem nos privou dos três pontos. Hossam Hassan, técnico do Egito, viu que o astro mundial Mohamed Salah não estava jogando bem e o substituiu”.

    E continuou: “Desde o início da partida, jogamos sem ataque; Salem (Al-Dosari), Firas (Al-Buraikan) e Musab (Al-Jawair) estão completamente ausentes. Mesmo assim, Donis se recusou a substituir Salem e Firas e a manter a vantagem”.

    Já Mohamed Al-Ahmari escreveu: “É preciso incutir na mente da torcida e dos jogadores que a permanência no campo é para os melhores. Esta é a seleção nacional, e esta é a Copa do Mundo; não queremos voltar à era de 94 e outras semelhantes”.

    E esclareceu: “Donis deveria ter sido ousado ao tirar Salem (Al-Dosari), assim como Hossam Hassan fez ao tirar (Mohamed) Salah. Mais uma vez, o que se dá dentro de campo deve ser sempre a aposta entre você e eu.”

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