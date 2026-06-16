Tribunas do Koora... Salem Al-Dossari coloca Donis em apuros com a torcida saudita... e o motivo é Mohamed Salah

Esses números provocaram a indignação da torcida saudita, bem como de alguns jornalistas, não apenas em relação a Salem Al-Dossari, mas também a Donis, que insistiu em mantê-lo em campo até o final da partida.

Tariq Al-Nofal escreveu: “O primeiro jogador que precisa ficar no banco nas partidas restantes da seleção é Salem Al-Dossari, um nível desastroso e um ponto fraco”.

Já Mashari Al-Qarni questionou: “Por que (Sultan) Mandash, Ayman Yahya ou Khaled Al-Ghanam não entraram, e Salem (Al-Dosari) ficou em campo durante os 90 minutos, apesar de estar completamente fora de sintonia?”.

E acrescentou: “Sinceramente, Donis não leu bem o jogo no segundo tempo e exagerou na defesa, mas graças a Deus, de qualquer forma”.

Já Mohammed Al-Otaibi escreveu: “Sr. Donis, podemos saber por que o péssimo Salem Al-Dosari permaneceu em campo até este momento?”.

E continuou: “Um nível desastroso na defesa e no ataque, bolas perdidas e passes errados. É uma pena você recuar no segundo tempo e jogar com 5 defensores depois de ter pressionado e disputado com um esquema 4-4-2. Tínhamos 3 pontos garantidos.”