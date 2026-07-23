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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Treze teorias: a obsessão pela conspiração incendeia-se na Argentina

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA

As teorias da conspiração, vindas da Argentina, sobretudo aquelas promovidas por criadores de conteúdo que lucram com o aumento de visualizações e interações, atingiram níveis dignos de estudo, após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha.

A imprensa tradicional não adota esse caos, mas muitos adeptos o fazem, por vezes dezenas de milhares de fanáticos que precisam de explicações sobrenaturais para o que, na realidade, foi apenas uma derrota diante de um adversário melhor.

Talvez a melhor prova disso seja a ampla divulgação da expressão "aconteceu alguma coisa", após assistirem ao discurso motivacional de Messi, a ponto de o treinador Lionel Scaloni, uma lenda como Mario Kempes e até mesmo a Federação Argentina de Futebol se verem obrigados a intervir para pôr fim à escalada contínua dessas ideias, sendo a última delas a alegação de que a bola de Pau Cubarsí, no último minuto, entrou de facto na baliza de Unai Simón.

O "jornal Marca" reuniu 13 teorias que circulam na Argentina, para confirmar a existência de uma conspiração contra os dançarinos de tango.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A bola entrou na baliza.

    «Lembram-se de que os guarda-redes costumavam inspecionar a baliza? E de que verificavam se as redes estavam bem fixas e em bom estado? Isso é algo que não vi neste Mundial. Será possível que a bola tenha atravessado a rede?»

    Esta é a mais recente teoria de um dos utilizadores, que insistem em afirmar que a bola entrou na baliza naquele lance milagroso que Cubarsí afastou. 

    Os defensores desta teoria baseiam-se na sombra da bola sobre a linha de golo como «prova», e dela derivam ainda outras alegações, como a possibilidade de manipular o chip eletrónico existente dentro da bola e movê-lo à vontade de quem o controla.

    Ameaças às famílias dos jogadores: não podiam vencer

    «Os jogadores argentinos e as suas famílias foram ameaçados. Não podiam vencer na final. Esta informação chegou através de responsáveis do futebol argentino que estavam nos Estados Unidos.»

    Foi o que afirmou o jornalista Sergio Oviedo e, segundo outras fontes, todas as famílias foram ameaçadas sem exceção, razão pela qual muitas delas não assistiram ao jogo da final.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Teste antidoping surpresa

    Uma das teorias afirma que a FIFA submeteu a seleção argentina a um teste antidopagem surpresa e fora do habitual apenas minutos antes de entrar no relvado, o que afetou a concentração física e mental dos jogadores.

    Contudo, a FIFA confirmou que todos os protocolos médicos foram executados de acordo com os padrões habituais da competição, sem que a delegação argentina tenha registado quaisquer objeções ou irregularidades.

    E, claro, alguns recordam o Mundial de 1994 e o famoso caso da amostra positiva de Diego Maradona, quando proferiu a sua frase imortal: «Cortaram-me as pernas».

     O plano de Trump, o rei de Espanha, a Premier League, Florentino e o Atlético de Madrid

    Segundo esta teoria, a Argentina perdeu de propósito como parte de um grande plano coordenado por vários intervenientes internacionais hostis ao país e irritados com a faixa das «Ilhas Malvinas» erguida pelos jogadores após a vitória sobre a Inglaterra.

    O governo britânico

    Continuamos com a história da faixa das Malvinas, em que a teoria afirma que Gianni Infantino disse a Messi que este teria de entregar a taça, uma vez que já não era possível eliminar a Argentina depois de todos os bilhetes terem sido vendidos, mas que seria possível puni-la mais tarde com uma suspensão de dez anos.

    E um utilizador do TikTok acrescenta: «Foi o governo britânico que pressionou a FIFA a tomar medidas extremas contra a seleção argentina. E por mera coincidência, Lisandro Martínez e Cristian Romero, que seguraram a faixa das Malvinas, sofreram lesões.»

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    A histórica lei da FIFA

    Esta teoria afirma que nenhuma seleção pode vencer o Mundial duas vezes consecutivas e que, por isso, não era permitido à Argentina manter o título.

    Os defensores da teoria ignoram que a Itália e o Brasil já haviam alcançado tal feito e sustentam que o torneio precisava de um campeão europeu «por razões comerciais, televisivas ou políticas», conforme a preferência de cada um.

    Infantino quer ser reeleito

    A teoria alega também que Infantino fechou um acordo com a União Europeia, segundo o qual a Espanha venceria o Mundial em troca da garantia dos votos do bloco europeu e da Federação Espanhola de Futebol nas eleições para a presidência da FIFA marcadas para 2027.

    De acordo com esta versão, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, ameaçou não apoiar Infantino caso a Argentina fosse coroada campeã mundial, o que teria levado os jogadores argentinos a ceder às pressões.

    Apenas três publicações que promovem esta teoria, sem qualquer prova, somaram mais de dois milhões de visualizações.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    O FBI queria prender Chiqui Tapia no estádio

    A teoria alega que esta crise chegou ao balneário minutos antes do jogo e afetou psicologicamente os jogadores, estendendo-se depois até ao aeroporto, onde o telemóvel de Claudio "Chiqui" Tapia foi confiscado e o avião de regresso ficou retido durante duas horas.

    A Federação Argentina de Futebol viu-se obrigada a desmentir estas alegações.

    Já o que é verdade é que as autoridades norte-americanas estão a investigar operações comerciais ligadas à Federação Argentina e solicitaram informações sobre comunicações relacionadas com Claudio Tapia e outros responsáveis.

    A teoria da maçonaria e o ritual de transferência de entidade

    Esta teoria merece que se prepare uma tigela de pipocas, pois tudo começou com a célebre imagem em que aparece Lionel Messi a dar banho a Lamine Yamal quando este era ainda um bebé, e que alguns consideraram um "ritual maçónico de iniciação" ou uma "operação de transferência de uma entidade espiritual".

    Os defensores da teoria alegaram que o Barcelona funciona como um "clube maçónico" e que o elemento água representa um "batismo" que simboliza a passagem da hegemonia futebolística da América do Sul para a Europa.

    Estas mensagens também estabeleceram uma ligação entre a imagem e alguns padrões numéricos associados à final, sem apresentar qualquer documento ou testemunho que sustentasse estas afirmações. 

    Houve mesmo quem analisasse a data de realização da final, o momento do golo decisivo no prolongamento (minuto 106) e até o design arquitetónico do estádio "MetLife", em busca de alegadas ligações à maçonaria ou às "elites mundiais".

    O surgimento de um símbolo semelhante ao emblema maçónico dentro do escudo da Argentina em algumas transmissões televisivas foi mesmo suficiente para animar os ânimos de alguns.

  • Jogaram em defesa dos interesses das casas de apostas

    Segundo esta teoria, as lesões de Lisandro Martínez e Cristian Romero, o facto de a seleção argentina não ter feito qualquer remate à baliza durante todo o jogo e o seu posicionamento defensivo exagerado teriam sido todos resultado de acordos com casas de apostas, e não devido ao domínio total de posse de bola por parte da Espanha.

    A Espanha terá cedido as suas bases militares aos Estados Unidos em troca do Mundial

    Uma das teorias afirma que a Espanha aceitou permitir que os Estados Unidos utilizassem as bases militares de Rota e Morón para levar a cabo ataques contra o Irão, em troca da conquista do Campeonato do Mundo.

    No entanto, estas alegações não assentam em quaisquer documentos, testemunhos ou informações verificáveis.

    Além disso, contradizem por completo a posição oficial do governo espanhol, que negou "categoricamente" a utilização dessas bases pelos Estados Unidos nas suas operações contra o Irão, e garantiu que nunca o permitiu nem o permitirá.

    E, até ao momento, não foi encontrado qualquer documento oficial que aponte para uma mudança nesta posição, ao contrário do que difundem estas mensagens enganosas.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Torcedores sofreram esgotamento de energia: feitiçaria e bruxaria

    Muitos adeptos falam de um alegado esgotamento de energia sofrido pelos torcedores e pelos jogadores, afirmando que sentiram "algo estranho" ou que a sua energia "foi sugada", considerando que as elites ou a ordem mundial intervieram "vibracionalmente" porque queriam ver a Espanha campeã do mundo.

    A plataforma espanhola "Maldita" revelou que apenas dois vídeos que promovem esta ideia acumularam mais de 8 milhões de visualizações no "TikTok".

    Outras narrativas sustentam que a Argentina foi vítima de magia negra ou feitiçaria... e há até quem garanta que estas informações lhes chegaram "do outro mundo".

    O árbitro Slavko Vinčić

    As decisões do árbitro esloveno Slavko Vinčić não escaparam às acusações, com muitos argentinos a questionarem a sua atuação, ao ponto de reunirem cerca de 100 mil assinaturas na plataforma "Change.org" para exigir a repetição da final do Campeonato do Mundo.

    Os autores da petição alegam que o árbitro teve uma atuação "polémica e corrupta" e que "foi comprado para influenciar o resultado do jogo".