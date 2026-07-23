As teorias da conspiração, vindas da Argentina, sobretudo aquelas promovidas por criadores de conteúdo que lucram com o aumento de visualizações e interações, atingiram níveis dignos de estudo, após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha.

A imprensa tradicional não adota esse caos, mas muitos adeptos o fazem, por vezes dezenas de milhares de fanáticos que precisam de explicações sobrenaturais para o que, na realidade, foi apenas uma derrota diante de um adversário melhor.

Talvez a melhor prova disso seja a ampla divulgação da expressão "aconteceu alguma coisa", após assistirem ao discurso motivacional de Messi, a ponto de o treinador Lionel Scaloni, uma lenda como Mario Kempes e até mesmo a Federação Argentina de Futebol se verem obrigados a intervir para pôr fim à escalada contínua dessas ideias, sendo a última delas a alegação de que a bola de Pau Cubarsí, no último minuto, entrou de facto na baliza de Unai Simón.

O "jornal Marca" reuniu 13 teorias que circulam na Argentina, para confirmar a existência de uma conspiração contra os dançarinos de tango.