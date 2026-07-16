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Trevoh Chalobah vai se reunir com Cesc Fàbregas, já que o Como venceu o Crystal Palace e a Inter na disputa pela contratação do zagueiro do Chelsea
Fabregas consegue o jogador que queria
A campanha agressiva de contratações do Como não dá sinais de desacelerar, à medida que o clube se aproxima de fechar um acordo com Chalobah, formado na base do Chelsea. O time italiano, liderado por Fàbregas, voltou sua atenção para o versátil zagueiro a fim de reforçar sua defesa após a conquista histórica da última temporada, quando terminou em quarto lugar na Série A e garantiu sua vaga na Liga dos Campeões.
A contratação representa um grande golpe de mestre para os Lariani, que conseguiram convencer o jogador de 27 anos de que seu futuro está no Stadio Giuseppe Sinigaglia. De acordo com a Sky Sport Italia, após semanas de especulações sobre sua saída de Stamford Bridge, um acordo no valor base de 35 milhões de euros, incluindo bônus, está agora ao alcance.
Chalobah estreou no time principal do Chelsea em 2018, o que lhe deu a oportunidade de trabalhar com Fábregas por um ano (embora sem nunca terem jogado juntos em uma partida oficial), e agora os dois devem se reunir novamente na Itália.
- AFP
Superando a concorrência de peso pesado
A disputa por Chalobah estava longe de ser uma corrida com um único candidato, já que vários clubes europeus de renome acompanhavam sua situação. O Inter já era admirador do inglês há muito tempo, mas os Nerazzurri acabaram recuando diante do valor exigido pela diretoria do Chelsea, abrindo caminho para a entrada do Como.
O Crystal Palace também havia demonstrado grande interesse em manter o zagueiro na Premier League, após a passagem de Chalobah por empréstimo no Selhurst Park durante a temporada 2024-25, onde ele disputou 14 partidas e marcou três gols antes de o Chelsea chamá-lo de volta no meio da campanha. No entanto, o projeto na Lombardia se mostrou mais atraente. O presidente do Como, Mirwan Suwarso, admitiu que o clube adotou uma abordagem estratégica, chegando até a dar a entender que houve conversas com outros dirigentes italianos para avaliar o mercado antes de agir.
Suwarso fala abertamente sobre as negociações
Ao falar sobre a natureza intensa do mercado de transferências, Suwarso ofereceu uma visão rara da filosofia do clube durante a tentativa de contratação do jogador do Chelsea, que atualmente tem contrato com o Stamford Bridge até o verão de 2028, com opção de renovação por mais um ano. Ele revelou ter feito uma ligação para o presidente de um clube rival para discutir a disputa por talentos ingleses, ilustrando a maneira única como o clube conduz seus negócios na Série A.
“Fomos citados na mídia por estarmos competindo com outro clube italiano por um jogador inglês”, disse Suwarso. “Eu pensei comigo mesmo: por que não ligo para o presidente do outro clube e digo ‘se você o quer, fique com ele, nós vamos desistir. Mas se você o contratar, me dê um dos seus...’ Ele me disse: ‘obrigado pela ligação, agradeço muito, vamos te avisar’.”
- Getty Images Sport
Uma nova era para o zagueiro do Blues
Para Chalobah, a transferência para a Itália representa um novo começo, depois de ter ficado à margem do elenco principal no oeste de Londres. Isso ocorre apesar de sua regularidade sempre que era escalado, tendo disputado 47 partidas em todas as competições pelo Chelsea na última temporada e marcado três gols, enquanto o time terminava em décimo lugar no campeonato.
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