Trevoh Chalobah vai se reunir com Cesc Fàbregas, já que o Como venceu o Crystal Palace e a Inter na disputa pela contratação do zagueiro do Chelsea

A campanha agressiva de contratações do Como não dá sinais de desacelerar, à medida que o clube se aproxima de fechar um acordo com Chalobah, formado na base do Chelsea. O time italiano, liderado por Fàbregas, voltou sua atenção para o versátil zagueiro a fim de reforçar sua defesa após a conquista histórica da última temporada, quando terminou em quarto lugar na Série A e garantiu sua vaga na Liga dos Campeões.

A contratação representa um grande golpe de mestre para os Lariani, que conseguiram convencer o jogador de 27 anos de que seu futuro está no Stadio Giuseppe Sinigaglia. De acordo com a Sky Sport Italia, após semanas de especulações sobre sua saída de Stamford Bridge, um acordo no valor base de 35 milhões de euros, incluindo bônus, está agora ao alcance.

Chalobah estreou no time principal do Chelsea em 2018, o que lhe deu a oportunidade de trabalhar com Fábregas por um ano (embora sem nunca terem jogado juntos em uma partida oficial), e agora os dois devem se reunir novamente na Itália.







