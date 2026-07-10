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Trevoh Chalobah quer apenas a Inter e recusa todos os outros destinos, incluindo o Como: o Chelsea pede um valor alto, mas há negociações em andamento

Mercado da bola
Inter de Milão
T. Chalobah

O ponto sobre o jogador inglês que atua nos Estados Unidos na Copa do Mundo: escolha clara, não ao Como. Mas há um problema.

Trevoh Chalobah é a primeira opção para a defesa do Inter. Após as saídas de Darmian, de Vrij e Acerbi, os nerazzurri estão cientes de que reforçar a defesa à frente de Martinez deve ser a prioridade. E não é por acaso que, após a conclusão da contratação de Khalaili, vindo do Union Saint-Gilloise por 25 milhões de euros, agora os pensamentos de Marotta e Ausilio estão voltados inteiramente para o zagueiro central do Chelsea, que está disputando a Copa do Mundo nos Estados Unidos com a seleção de Sua Majestade (em campo amanhã contra a Noruega, nas quartas de final em Miami). A boa notícia é que o jogador nascido em 1999 em Freetown escolheu a Inter e, por enquanto, não quer ouvir falar de outros times. Sua equipe de assessoria recusou educadamente as propostas do Como, do Fulham e do Crystal Palace, para o qual o Chelsea o teria cedido de bom grado a fim de facilitar a chegada de Maxence Lacroix a Stamford Bridge.

  • CHALOBAH SÓ QUER O INTER

    Chalobah quer jogar pelo Inter, ao qual já deu o aval. Ele percebeu que, no Chelsea, com Xabi Alonso no comando, não há espaço para ele; a ideia de se colocar à prova em um grande clube europeu, em um novo país, rico em tradição e história como a Itália, o fascina. Agora, ele aguarda sinais de Milão, onde sua posição e seu desejo são bem conhecidos. O Inter, por enquanto, não apresentou uma proposta oficial, mas sabe muito bem qual é a exigência dos Blues, que querem 40 milhões de euros por ele. É um valor alto demais no momento, mas os contatos com a equipe queo representa são constantes e, após a Copa do Mundo, farão um balanço para traçar uma estratégia em conjunto.

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  • AS ALTERNATIVAS A CHALOBAH

    Chalobah é a primeira opção do Inter, mas não pode ser a única. Marotta e Ausilio também têm na lista Lucumì, do Bologna — que tem uma cláusula de rescisão de 28 milhões de euros válida até 15 de julho e agrada muito à Juventus —, e Solet, da Udinese; já David Alaba, que está sem contrato após sua passagem pelo Real Madrid e foi oferecido pelos agentes, não desperta grande interesse no momento.

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