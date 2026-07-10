Trevoh Chalobah quer apenas a Inter e recusa todos os outros destinos, incluindo o Como: o Chelsea pede um valor alto, mas há negociações em andamento

Trevoh Chalobah é a primeira opção para a defesa do Inter. Após as saídas de Darmian, de Vrij e Acerbi, os nerazzurri estão cientes de que reforçar a defesa à frente de Martinez deve ser a prioridade. E não é por acaso que, após a conclusão da contratação de Khalaili, vindo do Union Saint-Gilloise por 25 milhões de euros, agora os pensamentos de Marotta e Ausilio estão voltados inteiramente para o zagueiro central do Chelsea, que está disputando a Copa do Mundo nos Estados Unidos com a seleção de Sua Majestade (em campo amanhã contra a Noruega, nas quartas de final em Miami). A boa notícia é que o jogador nascido em 1999 em Freetown escolheu a Inter e, por enquanto, não quer ouvir falar de outros times. Sua equipe de assessoria recusou educadamente as propostas do Como, do Fulham e do Crystal Palace, para o qual o Chelsea o teria cedido de bom grado a fim de facilitar a chegada de Maxence Lacroix a Stamford Bridge.