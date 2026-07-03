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Trevoh Chalobah define seu plano de transferência, enquanto o Chelsea abre as portas para sua ida ao Crystal Palace, em meio ao interesse do Inter e do Como
A Inter surge como o destino preferido de Chalobah
Chalobah teria decidido que quer continuar sua carreira na Série A, com o Inter liderando a disputa pelo zagueiro do Chelsea. De acordo com Fabrizio Romano, os representantes do jogador de 26 anos estão em Milão para discutir os termos contratuais, o que reforça a posição do Inter como favorito para contratá-lo.
O Como também continua interessado, mas já teve uma oferta de 22 milhões de libras rejeitada pelo Chelsea. Acredita-se que os Blues avaliem Chalobah em cerca de 35 milhões de libras, valor que poderia dificultar a negociação para os lariani e fortalecer a posição do Inter.
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A busca por um acordo de troca
A saga da transferência sofreu uma nova reviravolta com reportagens da talkSPORT alegando que o Chelsea teria oferecido Chalobah ao Palace como parte de uma negociação mais ampla, já que os Blues estão interessados em contratar a estrela do Palace, Lacroix. Para tornar mais atraente um possível acordo pela contratação de Lacroix, o Chelsea estaria, segundo relatos, disposto a incluir Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi ou Benoit Badiashile no pacote.
Chalobah é um rosto conhecido no Selhurst Park, tendo passado a primeira metade da temporada 2024/25 emprestado aos Eagles. Ele impressionou muito durante sua passagem sob o comando de Oliver Glasner antes de ser chamado de volta a Stamford Bridge em meio a uma crise de lesões.
O Chelsea equilibra o planejamento do elenco com a estratégia financeira
Por ser formado na base do clube, qualquer valor de transferência seria considerado lucro puro de acordo com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), tornando sua saída vantajosa, já que o Blues está reforçando seu elenco. O interesse do Palace é compreensível, já que Chalobah impressionou durante o período em que esteve emprestado ao clube. No entanto, sua suposta preferência por uma transferência para a Itália poderia complicar qualquer tentativa de trazê-lo de volta ao Selhurst Park em caráter definitivo.
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As negociações sobre a transferência continuam, mas as obrigações com a seleção da Inglaterra têm prioridade
Chalobah continua na seleção inglesa de Thomas Tuchel na Copa do Mundo de 2026, enquanto as negociações sobre seu futuro no clube seguem em andamento. Embora ele ainda não tenha entrado em campo no torneio, as lesões no elenco podem aumentar suas chances de jogar contra o México nas oitavas de final.
Fora dos compromissos com a seleção, o Chelsea continuará buscando um acordo que atenda à sua avaliação, com Inter, Como e Palace ainda sendo citados enquanto o futuro do zagueiro é decidido.
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