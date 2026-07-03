Trevoh Chalobah define seu plano de transferência, enquanto o Chelsea abre as portas para sua ida ao Crystal Palace, em meio ao interesse do Inter e do Como

Chalobah teria decidido que quer continuar sua carreira na Série A, com o Inter liderando a disputa pelo zagueiro do Chelsea. De acordo com Fabrizio Romano, os representantes do jogador de 26 anos estão em Milão para discutir os termos contratuais, o que reforça a posição do Inter como favorito para contratá-lo.

O Como também continua interessado, mas já teve uma oferta de 22 milhões de libras rejeitada pelo Chelsea. Acredita-se que os Blues avaliem Chalobah em cerca de 35 milhões de libras, valor que poderia dificultar a negociação para os lariani e fortalecer a posição do Inter.







