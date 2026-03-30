Enquanto os clubes começam a planejar suas estratégias de transferências para o verão, com os primeiros contatos e sondagens, há um jogador no centro de uma disputa entre… seleções nacionais. Trata-se de Nicolò Tresoldi, atacante nascido em 2004, que joga pelo Club Brugge e pela seleção sub-21 da Alemanha. Por enquanto. Porque o jogador tem tripla cidadania e, enquanto não disputar uma partida pela seleção principal, pode decidir mudar de ideia: nascido em Cagliari, aos 13 anos mudou-se para a Alemanha, em Hannover, e em 2022 obteve a cidadania alemã; mas, entre suas três cidadanias, ele também possui a argentina, devido às origens de sua mãe.
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Tresoldi no centro das atenções do mercado entre… jogadores da seleção (e não só): contatos com a Argentina, superando assim a Itália e a Alemanha
AVANÇO DA ARGENTINA
Até agora, ele sempre jogou nas categorias de base da Alemanha — desde a Sub-19 até hoje, quando é o atacante titular da Sub-21 —, mas, segundo o jornal alemão *Bild*, a federação argentina já teve contatos preliminares com o jogador e sua família com a intenção de tentar naturalizá-lo. A Argentina, portanto, poderia se antecipar à Itália, como já fez no passado com outros jovens com dupla cidadania; e na Alemanha há quem torça o nariz para a vontade de Nagelsmann de apostar nos jogadores históricos da seleção sem ainda ter dado uma chance a Tresoldi.
TRESOLDI E O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS: PARA ONDE ELE PODE IR NO VERÃO
Por um lado, o atacante está no centro de uma disputa tripla no cenário nacional; por outro, há o mercado de transferências “real”. Protagonista do Bruges, com 17 gols e 5 assistências em quase 50 partidas, o jogador nascido em 2004 foi várias vezes associado ao Milan, que representa o clube dos seus sonhos, mas até hoje os rossoneri nunca deram passos nessa direção (nos últimos anos, eles contrataram De Ketelaere e Jashari). Na janela de transferências de janeiro, ele também foi associado ao Arsenal e à Lazio; no verão, outros clubes podem se interessar por ele.