Tresoldi no centro das atenções do mercado entre… jogadores da seleção (e não só): contatos com a Argentina, superando assim a Itália e a Alemanha

Até agora, ele sempre jogou nas categorias de base da Alemanha — desde a Sub-19 até hoje, quando é o atacante titular da Sub-21 —, mas, segundo o jornal alemão *Bild*, a federação argentina já teve contatos preliminares com o jogador e sua família com a intenção de tentar naturalizá-lo. A Argentina, portanto, poderia se antecipar à Itália, como já fez no passado com outros jovens com dupla cidadania; e na Alemanha há quem torça o nariz para a vontade de Nagelsmann de apostar nos jogadores históricos da seleção sem ainda ter dado uma chance a Tresoldi.



