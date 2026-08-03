Protagonista absoluto com o Brugge e com a seleção alemã, Nicolò Tresoldi voltou a falar sobre sua paixão pelo Milan. Desta vez, no podcast My Turnover: "Cresci torcendo pelo Milan. Devo tudo ao meu avô: ele era milanista e foi o professor de golfe de Van Basten, Rijkaard e Gullit. É graças a ele que me tornei tão fanático, sempre acompanho o time. Se eu poderia servir para eles no futuro? Quem sabe, veremos. Por enquanto sigo sendo um grande torcedor e estou feliz no Brugge".
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Tresoldi: "Cresci torcendo para o Milan, no futuro, quem sabe. Leão? Eu não o venderia de jeito nenhum, é um jogador enorme"
Inzaghi e Leão
"Minha primeiríssima referência foi Pippo Inzaghi. Depois, com o passar do tempo, comecei a admirar muito Luis Suárez. Hoje, porém, observo com muita atenção Robert Lewandowski e Harry Kane".
Tresoldi, ao longo da entrevista, também falou sobre Leao, camisa 10 do Milan, provável venda do AC Milan: "Encontrei com ele uma vez em San Siro. Quando se fala dele, estamos falando de um jogador enorme: Leão é Leão. Ele foi o protagonista do primeiro Scudetto de que me lembro como torcedor. Teve alguns problemas e algumas lesões, mas a única coisa que importa é que volte ao nível que tinha alguns anos atrás. Se eu o venderia? Absolutamente não".
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