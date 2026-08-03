"Minha primeiríssima referência foi Pippo Inzaghi. Depois, com o passar do tempo, comecei a admirar muito Luis Suárez. Hoje, porém, observo com muita atenção Robert Lewandowski e Harry Kane".

Tresoldi, ao longo da entrevista, também falou sobre Leao, camisa 10 do Milan, provável venda do AC Milan: "Encontrei com ele uma vez em San Siro. Quando se fala dele, estamos falando de um jogador enorme: Leão é Leão. Ele foi o protagonista do primeiro Scudetto de que me lembro como torcedor. Teve alguns problemas e algumas lesões, mas a única coisa que importa é que volte ao nível que tinha alguns anos atrás. Se eu o venderia? Absolutamente não".