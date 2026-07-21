Em seu mandato, até o momento extremamente satisfatório, Vincent Kompany não apenas implantou no FC Bayern uma filosofia de jogo funcional e empolgante e conquistou três títulos, como também facilitou a transição das categorias de base para o time profissional, atendendo assim a um desejo de longa data da diretoria do clube.
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Três nomes estão em destaque, e um deles nem sequer foi contratado ainda! Os maiores talentos do FC Bayern
O garoto-propaganda dessa evolução é, naturalmente, Lennart Karl. Após sua estreia profissional no Mundial de Clubes de 2025, o ala-direito, que hoje tem 18 anos, conseguiu seu grande avanço na última temporada; ele só perdeu a chance de disputar a Copa do Mundo devido a uma lesão sofrida pouco antes do início do torneio. Na sombra de Karl, porém, vários outros jovens jogadores também entraram no time profissional e acumularam seus primeiros minutos em campo.
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Bara Ndiaye jogou na Copa do Mundo — quando ele vai assinar com o FC Bayern?
Na última temporada, Kompany ajudou nada menos que nove jovens talentos a estrearem. Um deles conseguiu, desde então, algo que Karl não conseguiu: participar de uma Copa do Mundo. Bara Ndiaye (18) jogou pela primeira vez pela seleção do Senegal pouco antes do torneio e entrou em campo na prorrogação da partida contra a Bélgica, que terminou com uma derrota por uma diferença mínima.
Ndiaye é formado pela academia Gambinos Stars, que faz parte da rede Red&Gold Football, administrada pelo FC Bayern em parceria com o Los Angeles FC. Após vários treinos de teste no campus, Ndiaye foi transferido por empréstimo para Munique no inverno passado, a pedido expresso de Kompany, disputou quatro partidas como profissional e se tornou jogador da seleção nacional.
Após essa evolução impressionante, é natural que o FC Bayern queira contratá-lo definitivamente. Apesar dos laços estreitos entre o clube de Munique e o Gambinos Stars, ainda há complicações a esse respeito. No entanto, é de se esperar que a transferência seja concretizada em breve. Na próxima temporada, Ndiaye poderia ocupar a quarta vaga no meio-campo central, atrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof.
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Filip Pavic e Erblin Osmani são considerados grandes promessas
Além de Ndiaye, há atualmente dois jovens talentos em destaque no FC Bayern: Filip Pavic (16) e Erblin Osmani (17).
O zagueiro central Pavic estreou na equipe principal logo após completar 16 anos, em janeiro, tornando-se assim o segundo jogador mais jovem da história do FC Bayern, atrás apenas de Paul Wanner. Após algumas partidas pelas seleções alemãs sub-15 e sub-16, o jogador de origem alemã-croata, nascido em Freising, disputou o Campeonato Europeu Sub-17 com a Croácia no verão. A Federação Alemã de Futebol (DFB) corre o risco de perder um grande talento. No FC Bayern, Pavic deve ganhar experiência de jogo na próxima temporada pela equipe reserva, que atua na quarta divisão, mas é bem possível que tenha outras participações breves na equipe principal.
O mesmo vale para o meio-campista central Osmani, nascido em Munique de pais kosovares e terceiro jogador mais jovem da história do Bayern. Ao contrário de Pavic, Osmani está inicialmente escalado para a equipe sub-19. Na segunda-feira, ele assinou um novo contrato, que se transformará automaticamente em contrato profissional quando completar 18 anos, em maio. Devido ao estilo de jogo semelhante e ao passado em comum no clube do bairro de Munique, o TSV Milbertshofen, Osmani já está sendo comparado a Angelo Stiller.
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Preocupações com lesões de Wisdom Mike, David Santos Daiber e Cassiano Kiala
Outros estreantes da temporada passada sofreram com lesões nos últimos meses e precisam se recuperar para voltar aos gramados. O ponta-esquerda Wisdom Mike (17) não joga desde março devido a uma lesão no quadril. O meio-campista David Santos Daiber (19) está afastado há um período semelhante devido a duas lesões consecutivas na coxa. O zagueiro central Cassiano Kiala (17) jogou pela última vez em uma partida oficial em fevereiro, antes de romper o ligamento sindesmótico. Entretanto, os três já estão, pelo menos, de volta aos treinos.
O ponta-esquerda Maycon Cardozo (17) perdeu o final da temporada devido a uma lesão na coxa, mas já disputou partidas amistosas durante a pré-temporada da equipe reserva. Assim como Felipe Chavez (19). O meio-campista estreou no outono passado pela equipe principal do FC Bayern e até mesmo pela seleção peruana. No inverno, ele foi emprestado ao 1. FC Köln, onde fez sete participações breves. É possível que Chávez renove seu contrato, que vence em 2027, e seja novamente emprestado. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Deniz Ofli (19) — o nono estreante — já foi emprestado ao Karlsruher SC, da 2. Bundesliga.
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