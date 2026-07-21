Na última temporada, Kompany ajudou nada menos que nove jovens talentos a estrearem. Um deles conseguiu, desde então, algo que Karl não conseguiu: participar de uma Copa do Mundo. Bara Ndiaye (18) jogou pela primeira vez pela seleção do Senegal pouco antes do torneio e entrou em campo na prorrogação da partida contra a Bélgica, que terminou com uma derrota por uma diferença mínima.

Ndiaye é formado pela academia Gambinos Stars, que faz parte da rede Red&Gold Football, administrada pelo FC Bayern em parceria com o Los Angeles FC. Após vários treinos de teste no campus, Ndiaye foi transferido por empréstimo para Munique no inverno passado, a pedido expresso de Kompany, disputou quatro partidas como profissional e se tornou jogador da seleção nacional.

Após essa evolução impressionante, é natural que o FC Bayern queira contratá-lo definitivamente. Apesar dos laços estreitos entre o clube de Munique e o Gambinos Stars, ainda há complicações a esse respeito. No entanto, é de se esperar que a transferência seja concretizada em breve. Na próxima temporada, Ndiaye poderia ocupar a quarta vaga no meio-campo central, atrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof.