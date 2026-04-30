“Três motivos” pelos quais Cristiano Ronaldo ainda pode brilhar na Liga dos Campeões - com o ex-companheiro de equipe do Manchester United, Louis Saha, explicando por que o melhor jogador de todos os tempos português é “único”

Será que ele seria capaz de elevar ainda mais o nível caso voltasse a disputar competições de elite na Europa? Quando essa pergunta foi feita a Saha, o ex-atacante do United e ex-companheiro de Ronaldo — falando em parceria com a ToonieBet — disse ao GOAL: “Sim, porque ele tem três coisas que poucos jogadores têm. Primeiro, seu corpo não tem 41 anos, isso é certo. Ele provavelmente tem 32 ou 33 anos. A cada mês, talvez as coisas possam mudar rapidamente, mas o que vejo é a mentalidade dele.

“Ele marcou 969 ou 970 gols, e esse cara tem a mesma vontade de marcar gols. Existem alguns atacantes que, por alguma razão, podem não se esforçar mais para fazer isso. E essa é a vantagem dele. Ele sabe para onde ir.

“Esta é a segunda coisa – ele tem esse conhecimento que ninguém compreende de estar no lugar certo. E assim, é claro, alguns treinadores podem achar que é preciso uma espécie de bola de energia para atender a essa necessidade, para se adequar a esse tipo de estilo, porque, definitivamente, agora ele é um pouco mais um atacante tradicional do que alguém que era capaz de jogar na lateral às vezes e diversificar a maneira de jogar. Esse não é o caso de Cristiano agora.

“Ele pode ter 33 anos e seu corpo ainda fica para trás às vezes, mas, no geral, ele é um jogador único na Liga dos Campeões. É a concentração, é a tática, são os detalhes que fazem você ganhar jogos. E, definitivamente, Cristiano ainda é um dos melhores nisso por causa de sua vontade – a terceira coisa.

“E é por isso que ele tem sido o artilheiro dessa competição, porque é a concentração, os pequenos detalhes, estar no lugar certo no momento certo com a concentração certa e a técnica certa. Isso é algo muito raro de se ter. Apenas Cristiano e alguns outros conseguiram fazer isso.”