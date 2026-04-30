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“Três motivos” pelos quais Cristiano Ronaldo ainda pode brilhar na Liga dos Campeões - com o ex-companheiro de equipe do Manchester United, Louis Saha, explicando por que o melhor jogador de todos os tempos português é “único”
Ronaldo em busca de grandes títulos e dos 1.000 gols
Ronaldo voltará a provar isso neste verão, quando assumir a capitania da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026. Os livros de história serão reescritos quando ele disputar a sexta edição do principal evento da FIFA.
A idade é apenas um número para CR7, não havendo motivo para ele pensar em aposentar-se tão cedo. Ele manteve-se na melhor forma possível ao longo de uma carreira que quebrou recordes, conquistando sucessos consideráveis com o United, o Real Madrid e a Juventus.
Agora, ele busca mais um título de liga com o Al-Nassr, tendo até agora ficado sem conquistar troféus importantes durante sua passagem pelo Oriente Médio, enquanto a marca de 1.000 gols em competições oficiais é uma meta que agora está bem ao seu alcance.
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Rumores de transferência: especula-se sobre uma mudança para a MLS e um retorno à Europa
Tem surgido a pergunta de quanto tempo Ronaldo permanecerá na Arábia Saudita, já que, apesar de ter um contrato lucrativo até 2027, ele entrou em greve em fevereiro, quando foram expressadas queixas contra a forma como os recursos financeiros supostamente são distribuídos entre os times controlados pelo PIF.
Desde então, ele voltou a jogar, e os rumores sobre uma transferência para se juntar ao eterno rival Lionel Messi na MLS ou um retorno à Europa foram silenciados por enquanto. Ronaldo pode não ser visto em ação por um clube em seu continente natal novamente, tendo chegado ao topo da lista de maiores artilheiros de todos os tempos da Liga dos Campeões ao marcar gols nessa competição em 141 ocasiões.
Será que Ronaldo ainda pode brilhar na Liga dos Campeões?
Será que ele seria capaz de elevar ainda mais o nível caso voltasse a disputar competições de elite na Europa? Quando essa pergunta foi feita a Saha, o ex-atacante do United e ex-companheiro de Ronaldo — falando em parceria com a ToonieBet — disse ao GOAL: “Sim, porque ele tem três coisas que poucos jogadores têm. Primeiro, seu corpo não tem 41 anos, isso é certo. Ele provavelmente tem 32 ou 33 anos. A cada mês, talvez as coisas possam mudar rapidamente, mas o que vejo é a mentalidade dele.
“Ele marcou 969 ou 970 gols, e esse cara tem a mesma vontade de marcar gols. Existem alguns atacantes que, por alguma razão, podem não se esforçar mais para fazer isso. E essa é a vantagem dele. Ele sabe para onde ir.
“Esta é a segunda coisa – ele tem esse conhecimento que ninguém compreende de estar no lugar certo. E assim, é claro, alguns treinadores podem achar que é preciso uma espécie de bola de energia para atender a essa necessidade, para se adequar a esse tipo de estilo, porque, definitivamente, agora ele é um pouco mais um atacante tradicional do que alguém que era capaz de jogar na lateral às vezes e diversificar a maneira de jogar. Esse não é o caso de Cristiano agora.
“Ele pode ter 33 anos e seu corpo ainda fica para trás às vezes, mas, no geral, ele é um jogador único na Liga dos Campeões. É a concentração, é a tática, são os detalhes que fazem você ganhar jogos. E, definitivamente, Cristiano ainda é um dos melhores nisso por causa de sua vontade – a terceira coisa.
“E é por isso que ele tem sido o artilheiro dessa competição, porque é a concentração, os pequenos detalhes, estar no lugar certo no momento certo com a concentração certa e a técnica certa. Isso é algo muito raro de se ter. Apenas Cristiano e alguns outros conseguiram fazer isso.”
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Quando Ronaldo vai se aposentar? Não há fim à vista para esse ícone eterno
Além do recorde de maior número de gols, Ronaldo também é o jogador com mais partidas disputadas na Liga dos Campeões, tendo participado de 183 jogos. Ele conquistou seu primeiro título continental com o Manchester United em 2008, antes de conquistar mais quatro durante uma memorável passagem de nove anos pelo Real Madrid.
Ele está desesperado para conquistar um título mundial com Portugal — já tendo conquistado o Campeonato Europeu e a Liga das Nações da UEFA —, e há indícios de que ele ainda possa jogar por vários anos.