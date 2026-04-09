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كريستيانو رونالدو قائد النصر - الهلالkooora
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Três meses na linha de frente... A última exibição de Ronaldo ameaça o reinado de Messi e do Al-Hilal

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Será que o astro português vai sair pela porta da frente?

Os próximos meses não parecem ser apenas uma fase comum na carreira de Cristiano Ronaldo, mas sim um capítulo que pode marcar o grande final de uma longa história de glória e lutas. À medida que a temporada se aproxima de seus momentos decisivos, o astro português se vê diante de uma encruzilhada que pode redefinir seu legado histórico.

Talvez o que aguarda Ronaldo não seja apenas o fim de uma temporada, mas um último teste para uma lenda acostumada a viver sob pressão. Esses três meses podem ser a última dança da glória ou o início do fim de um capítulo excepcional na carreira de um jogador que nunca soube o que era desistir.

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E apesar de “O Don” ter chegado aos 41 anos, ele continua presente com força dentro do gramado, mantendo a grande paixão e a competitividade que sempre marcaram sua carreira ao longo de mais de duas décadas. O astro português continua apresentando um desempenho notável e prova a cada temporada que ainda é capaz de fazer a diferença e liderar o Al-Nassr saudita e a seleção de seu país até os degraus mais altos.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Três meses decisivos

    Ronaldo entra na fase mais importante de sua carreira no Al-Nassr, do Saudi, já que os próximos três meses parecem decisivos para definir o sucesso da equipe nesta temporada. O capitão português está ciente de que a oportunidade parece mais propícia do que nunca para conduzir o “Al-Nassr” à conquista dos títulos tão esperados desde sua chegada à Liga Roshen.

    Ronaldo tem como meta clara conquistar o título da Liga Roshen da Arábia Saudita, em meio à acirrada disputa com o tradicional rival Al-Hilal.

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    Com a competição entrando em sua fase decisiva, o astro português sabe que cada partida pode ser decisiva na corrida pela liderança e que qualquer tropeço pode dar ao adversário a chance de virar o jogo.

    As ambições de “O Don” não se limitam à competição nacional, mas se estendem também ao cenário continental, onde ele busca liderar o Al-Nassr rumo ao título da Liga dos Campeões da Ásia 2.

    Ronaldo aspira a adicionar mais um título continental ao seu palmarés, confirmando sua capacidade de fazer a diferença e conduzir as equipes à glória em diversas competições.

    Por outro lado, Ronaldo estabelece uma meta ainda maior no curto prazo: preparar-se para liderar a seleção portuguesa de futebol em um desafio histórico durante a Copa do Mundo de 2026.

    O artilheiro histórico do futebol está ciente de que o próximo torneio pode ser sua última chance de realizar o maior sonho de sua carreira internacional, o que torna os próximos meses uma fase decisiva não apenas com o Al-Nassr, mas também em seu caminho para escrever um último capítulo de glória com a seleção de seu país.

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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nó em forma de crescente

    Desde que Ronaldo chegou ao Al-Nassr, ele tem enfrentado uma série de contratempos na busca por títulos, tanto nacionais quanto continentais, apesar do enorme potencial que possui e dos craques que o acompanham no time.

    E parece que a principal razão para isso se deve, especificamente, ao brilho do Al-Hilal, que desde o início representou o que se assemelha ao maior obstáculo para Ronaldo nos campos da Arábia Saudita.

    O Al-Hilal se tornou um grande obstáculo para as ambições do astro português. Ronaldo disputou com sua equipe nove partidas contra o “Al-Hilal” no cenário nacional, nas quais conseguiu apenas uma vitória, contra dois empates e seis derrotas.

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    Essas estatísticas revelam claramente o quão difícil é furar a defesa do Al-Hilal e superar sua experiência nos momentos decisivos, o que afetou diretamente as chances do Al-Nassr de conquistar os títulos.

    Além disso, o Al-Hilal contribuiu diretamente para privar Ronaldo e seus companheiros de quatro títulos importantes, já que o Al-Nassr perdeu para ele uma vez na final da Copa do Rei, duas vezes no Supercampeonato Nacional e uma vez no título da Liga Roshen, tornando o “Líder” um obstáculo constante em seu caminho rumo à glória.

    Esses reveses consolidaram a imagem do Al-Hilal como um verdadeiro obstáculo às ambições de Ronaldo, apesar dos níveis individuais impressionantes que ele apresentou ao longo das últimas temporadas.

    E as coisas não se limitaram apenas aos títulos, mas se estenderam a memórias dolorosas contra o Al-Hilal no plano pessoal; desde ataques da torcida contra ele em mais de uma ocasião, até o confronto com Ali Al-Bulaihi, emprestado ao Al-Shabab, que resultou em sua expulsão durante a semifinal do Supercopa da temporada (2023-2024), na partida que terminou com a derrota do Al-Nassr por 1-2.

    Todos esses acontecimentos fazem com que o último confronto contra o Al-Hilal seja, para Ronaldo, mais do que apenas uma partida, mas um teste contínuo à sua força mental e à sua capacidade de quebrar um complexo de longa data.

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    A destruição do trono e a saída pela porta principal

    Apesar de todas as dificuldades e derrotas do passado, parece que a temporada atual pode oferecer a Cristiano uma oportunidade de ouro para quebrar a sequência de reveses e realizar um sonho há muito esperado: conquistar o título da Liga Saudita de Futebol, justamente às custas do próprio Al-Hilal.

    A acirrada disputa entre o Al-Nassr e o Al-Hilal colocou o campeonato à beira de momentos decisivos, especialmente porque a 32ª rodada da liga reunirá as duas equipes no clássico de Riad no próximo dia 7 de maio, partida que pode definir o título da liga a duas rodadas do fim.

    Antes desse confronto tão esperado, o Al-Nassr enfrenta quatro partidas decisivas contra times de diferentes níveis: Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli e Al-Qadsia, nas rodadas da 28ª à 31ª.

    Essas partidas representam um verdadeiro teste à capacidade da equipe de se manter firme sob pressão e à capacidade de Ronaldo de liderar seus companheiros e transformar cada confronto em um passo rumo ao topo, contando com sua longa experiência e sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos.

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    Caso o Al-Nassr consiga vencer essas quatro partidas, a diferença para o Al-Hilal, segundo colocado, será de apenas cinco pontos antes do confronto decisivo do clássico, o que torna o confronto ainda mais acirrado e emocionante, já que servirá como uma decisão final entre os dois gigantes, à semelhança das batalhas clássicas que marcaram a Liga Saudita nos últimos anos.

    Já se o Al-Nassr conseguir virar o jogo e vencer o Al-Hilal no clássico de Riyadh, a diferença aumentará para oito pontos, faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada, o que significa a conquista oficial do título pelo “Al-Alamy”.

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    Nesse caso, Cristiano Ronaldo poderá deixar o Al-Nassr pela porta da frente, levando o título após uma longa série de reveses e derrotas contra o Al-Hilal, em um cenário dramático que encerra um capítulo difícil de sua trajetória nos campos sauditas e confirma que ele é capaz de virar todas as adversidades a seu favor antes de se despedir do time no final da temporada atual.

  • FBL-FIFA-AWARDSAFP

    A última dança e a equação de Messi

    Se Cristiano conseguir levar o Al-Nassr ao título da Liga Roshen e conquistar a Copa da Ásia 2, isso poderá abrir caminho para que ele realize seu maior e último sonho: vencer a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de Portugal.

    Essa conquista representaria uma oportunidade para Ronaldo igualar o feito de seu rival tradicional, o argentino Lionel Messi, que conseguiu conquistar a Copa do Mundo na última edição, acrescentando à sua trajetória de ouro a maior conquista do futebol mundial.

    A pressão psicológica e a agitação em torno de Ronaldo nos próximos três meses serão enormes, já que conquistar o Campeonato Saudita e a Copa da Ásia 2 não serão apenas títulos em nível individual ou coletivo, mas sim o primeiro passo para escrever a história em grande escala e provar que “O Don” não perdeu sua capacidade de competir e liderar, apesar dos longos anos que passou nos campos.

    Alguns acham que Messi já superou Ronaldo ao conquistar a Copa do Mundo, mas a ambição do português não conhece limites; ele acredita que chegou a hora de responder de forma decisiva e provar que é capaz de enfrentar os maiores torneios do futebol, e que ainda mantém a motivação e a paixão que fizeram dele um dos maiores jogadores da história do esporte.

    Caso esse cenário se concretize, a conquista da Copa do Mundo será o final perfeito para a carreira profissional de Ronaldo, após o qual ele provavelmente anunciará sua aposentadoria do futebol, após ter escrito capítulos de glória que se estenderam por décadas, deixando um legado indelével nos anais do futebol e enviando uma mensagem a todas as gerações futuras: que a ambição não conhece limites e que os grandes títulos podem surgir mesmo nos últimos capítulos da jornada.