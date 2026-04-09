Três meses na linha de frente... A última exibição de Ronaldo ameaça o reinado de Messi e do Al-Hilal

Desde que Ronaldo chegou ao Al-Nassr, ele tem enfrentado uma série de contratempos na busca por títulos, tanto nacionais quanto continentais, apesar do enorme potencial que possui e dos craques que o acompanham no time.

E parece que a principal razão para isso se deve, especificamente, ao brilho do Al-Hilal, que desde o início representou o que se assemelha ao maior obstáculo para Ronaldo nos campos da Arábia Saudita.

O Al-Hilal se tornou um grande obstáculo para as ambições do astro português. Ronaldo disputou com sua equipe nove partidas contra o “Al-Hilal” no cenário nacional, nas quais conseguiu apenas uma vitória, contra dois empates e seis derrotas.

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Essas estatísticas revelam claramente o quão difícil é furar a defesa do Al-Hilal e superar sua experiência nos momentos decisivos, o que afetou diretamente as chances do Al-Nassr de conquistar os títulos.

Além disso, o Al-Hilal contribuiu diretamente para privar Ronaldo e seus companheiros de quatro títulos importantes, já que o Al-Nassr perdeu para ele uma vez na final da Copa do Rei, duas vezes no Supercampeonato Nacional e uma vez no título da Liga Roshen, tornando o “Líder” um obstáculo constante em seu caminho rumo à glória.

Esses reveses consolidaram a imagem do Al-Hilal como um verdadeiro obstáculo às ambições de Ronaldo, apesar dos níveis individuais impressionantes que ele apresentou ao longo das últimas temporadas.

E as coisas não se limitaram apenas aos títulos, mas se estenderam a memórias dolorosas contra o Al-Hilal no plano pessoal; desde ataques da torcida contra ele em mais de uma ocasião, até o confronto com Ali Al-Bulaihi, emprestado ao Al-Shabab, que resultou em sua expulsão durante a semifinal do Supercopa da temporada (2023-2024), na partida que terminou com a derrota do Al-Nassr por 1-2.

Todos esses acontecimentos fazem com que o último confronto contra o Al-Hilal seja, para Ronaldo, mais do que apenas uma partida, mas um teste contínuo à sua força mental e à sua capacidade de quebrar um complexo de longa data.