Três jogadores em destaque: Vincent Kompany, técnico do Bayern, elogia a partida das semifinais da Copa da Alemanha entre Stuttgart e Freiburg

Nesse contexto, Kompany destacou três jogadores que lhe chamaram especialmente a atenção na noite de quinta-feira. “Sempre se pensou que a Inglaterra havia comprado grande parte da qualidade da Alemanha. Mas o que está acontecendo agora na Alemanha? Lá temos (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg) ou (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) em campo. Há novamente uma nova geração de grandes talentos na Alemanha.”

De uma concentração tão grande de jogadores jovens e promissores, a Bundesliga e seus clubes só têm a ganhar, continuou Kompany. “Jogou-se futebol. Ambas as equipes deram tudo de si.”

O dia a dia na primeira divisão alemã, portanto, está longe de ser moleza até mesmo para o seu Bayern: “Ter sucesso nesta liga não é fácil, e manter o sucesso também não.”