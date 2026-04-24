"Quem assistiu ao jogo de ontem pôde ver o quanto foi de qualidade", elogiou o belga antes da partida fora de casa do clube alemão mais títuloado, no sábado, pela Bundesliga, contra o 1. FSV Mainz 05.
Traduzido por
Três jogadores em destaque: Vincent Kompany, técnico do Bayern, elogia a partida das semifinais da Copa da Alemanha entre Stuttgart e Freiburg
Nesse contexto, Kompany destacou três jogadores que lhe chamaram especialmente a atenção na noite de quinta-feira. “Sempre se pensou que a Inglaterra havia comprado grande parte da qualidade da Alemanha. Mas o que está acontecendo agora na Alemanha? Lá temos (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg) ou (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) em campo. Há novamente uma nova geração de grandes talentos na Alemanha.”
De uma concentração tão grande de jogadores jovens e promissores, a Bundesliga e seus clubes só têm a ganhar, continuou Kompany. “Jogou-se futebol. Ambas as equipes deram tudo de si.”
O dia a dia na primeira divisão alemã, portanto, está longe de ser moleza até mesmo para o seu Bayern: “Ter sucesso nesta liga não é fácil, e manter o sucesso também não.”
- Getty Images
Manzambi vai para o FC Bayern de Munique?
Em seus respectivos clubes, Suzuki, Manzambi e El Khannouss tornaram-se peças fundamentais nesta temporada. Em destaque está o suíço Manzambi, que vem realizando uma temporada excepcional e, com 13 participações em gols em 41 partidas, é uma das revelações da Bundesliga.
Por isso, surgiram recentemente rumores de que o FC Bayern de Munique estaria interessado nele. Como meio-campista central de formação, capaz tanto de desempenhar funções defensivas quanto de criar perigo na área adversária, Manzambi seria um substituto ideal para Leon Goretzka, que deixará o clube no meio do ano.
No Freiburg, o jogador de 20 anos ainda tem contrato até 2030. Como não possui cláusula de rescisão, uma transferência, pelo menos neste verão, provavelmente custaria caro aos clubes interessados. Segundo informações, o SCF exige pelo menos 30 milhões de euros por seu grande talento.