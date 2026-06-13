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Três gols de Harry Kane na final da Copa do Mundo! Geoff Hurst, herói da Inglaterra em 1966, faz uma previsão ousada enquanto o artilheiro recordista busca acabar com 60 anos de sofrimento
A previsão ousada de uma lenda sobre Kane
Hurst continua sendo o único jogador a ter marcado um hat-trick em uma final de Copa do Mundo vencida, tendo alcançado essa façanha na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental em 1966, garantindo o único título mundial do país até hoje. O herói daquele triunfo histórico está agora pronto para dividir os holofotes com o atual talismã da Inglaterra. Como o último membro sobrevivente do time titular que ergueu o troféu há seis décadas, Hurst acredita que Kane tem a qualidade necessária para realizar uma atuação igualmente histórica no maior palco do mundo.
Em entrevista aoDaily Mail sobre a possibilidade do atacante do Bayern de Munique igualar seu icônico hat-trick, Hurst foi inequívoco em seu apoio. “Não ficaria chocado se ganhássemos”, disse ele. “E não ficaria surpreso se Kane marcasse três gols na final. Não tenho inveja disso. Ninguém ficaria mais feliz do que eu se isso acontecesse novamente.”
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O peso das expectativas nacionais
Kane chega ao próximo torneio como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 79 gols, após uma temporada espetacular na Alemanha, onde marcou 61 vezes pelo Bayern de Munique. Embora Hurst reconheça a habilidade de nível mundial do atacante, ele continua cauteloso em relação à imensa pressão que recai sobre os ombros do jogador de 32 anos para conquistar um troféu sozinho.
Hurst alertou que o fardo deve ser compartilhado por todo o elenco de Thomas Tuchel, em vez de recair exclusivamente sobre o capitão. “Acho que isso coloca um pouco de pressão demais sobre Harry”, acrescentou Hurst. “Não se trata de um único jogador. Ele será uma parte muito importante da equipe, mas é a equipe que vence uma partida, não um indivíduo.”
Ascensão ao status de lenda
Apesar de suas conquistas recordistas a nível de clubes — onde não conseguiu conquistar títulos com o Tottenham, mas quebrou sua seca de troféus no Bayern ao conquistar dois títulos da Bundesliga, a DFB-Pokal e a DFL-Supercup —, Hurst acredita que uma vitória na Copa do Mundo transformaria a forma como Kane é visto globalmente. O ex-atacante do West Ham sabe melhor do que ninguém como um troféu internacional cria um vínculo inquebrável entre um jogador e os torcedores, que dura para toda a vida.
Refletindo sobre o impacto da glória internacional, Hurst disse: “Tenho certeza de que Kane já é reverenciado pelos torcedores do Spurs e do Bayern de Munique, ganhemos ou não a Copa do Mundo, mas conquistar a Copa do Mundo lhe dará uma certa leveza em relação ao que ele conquistou no nível de clubes. Eles serão reverenciados imediatamente pelo resto de suas vidas.”
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Lidando com o calor do México
A Inglaterra enfrenta um caminho desafiador que pode levá-la de volta ao México, um local que Hurst lembra bem do torneio de 1970. Os Três Leões estão no Grupo L ao lado da Croácia, Gana e Panamá, e estreiam na Copa do Mundo contra os croatas no dia 17 de junho. Hurst alertou que o clima e as condições colocarão à prova a segurança técnica da atual seleção, observando que a posse de bola será o fator decisivo para que a Inglaterra consiga avançar com sucesso no torneio.
“Vai ser muito difícil, especialmente no México. Eu já joguei lá. É preciso ter técnica para manter a posse de bola, não perdê-la. Correr atrás da bola em um dia quente no México se torna bastante difícil e pode demorar mais para recuperá-la. Acho que esse é o maior problema para os jogadores ingleses que atuam lá, como vivenciamos em 1970”, explicou Hurst, baseando-se em sua experiência na eliminação nas quartas de final contra a Alemanha Ocidental há mais de 50 anos.