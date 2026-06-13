Hurst continua sendo o único jogador a ter marcado um hat-trick em uma final de Copa do Mundo vencida, tendo alcançado essa façanha na vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental em 1966, garantindo o único título mundial do país até hoje. O herói daquele triunfo histórico está agora pronto para dividir os holofotes com o atual talismã da Inglaterra. Como o último membro sobrevivente do time titular que ergueu o troféu há seis décadas, Hurst acredita que Kane tem a qualidade necessária para realizar uma atuação igualmente histórica no maior palco do mundo.

Em entrevista aoDaily Mail sobre a possibilidade do atacante do Bayern de Munique igualar seu icônico hat-trick, Hurst foi inequívoco em seu apoio. “Não ficaria chocado se ganhássemos”, disse ele. “E não ficaria surpreso se Kane marcasse três gols na final. Não tenho inveja disso. Ninguém ficaria mais feliz do que eu se isso acontecesse novamente.”