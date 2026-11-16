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Mauricio Pochettino Bruno Fernandes 2026Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Três fatores que vão determinar se Bruno Fernandes tem futuro no Manchester United sob o comando de Mauricio Pochettino, com Morgan Schneiderlin comentando as especulações sobre uma transferência do capitão do clube

B. Fernandes
Manchester United
M. Pochettino
Premier League
Liverpool x Manchester United

O ex-meio-campista do Manchester United Morgan Schneiderlin explicou à GOAL os três fatores que vão determinar se Bruno Fernandes terá ou não futuro sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino. O capitão e principal referência do Manchester United, que recebe um novo treinador no banco de reservas, teria recusado a mais recente proposta de contrato que lhe foi apresentada.

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  • Quando o contrato de Fernandes em Old Trafford expira

    Como estão as coisas, o meia português verá seu contrato atual em Old Trafford expirar no verão de 2027. O United tem a opção de acionar uma prorrogação de 12 meses prevista no contrato, o que lhe permitiria preservar o valor de um de seus principais jogadores por mais duas janelas de transferências.

    A expectativa é que, se não houver acordo antes do fim da atual temporada, a venda seja autorizada, com o United sem muita margem de manobra. Há a possibilidade de que a saída aconteça em janeiro.

    Clubes do Campeonato Saudita que vêm sondando Fernandes há algum tempo estão prontos para retomar o interesse e apresentar propostas lucrativas. O gigante da Premier League, que enfrenta mais uma temporada difícil no campeonato nacional, talvez não tenha outra opção senão vendê-lo.

  • Bruno Fernandes Manchester United 2026-27Getty

    Jogos e gols: o retrospecto de Fernandes no Manchester United

    Fernandes tem sido uma revelação para o clube desde que chegou do Sporting em janeiro de 2020. Na temporada passada, reescreveu a história ao registrar 21 assistências em uma única temporada da primeira divisão inglesa.

    Ele se aproxima de 350 jogos pelo United, já ultrapassou a marca de 100 gols e usa a braçadeira de capitão desde julho de 2023. Talvez não restem muitos capítulos para escrever em sua trajetória em Manchester.

    Ex-técnico de Chelsea e Tottenham, Pochettino se prepara para assumir o comando em Old Trafford após cumprir seus compromissos com a seleção masculina dos Estados Unidos. O argentino terá de tomar decisões importantes sobre vários nomes experientes no chamado “Teatro dos Sonhos”.

    Ele terá grande influência sobre o futuro de Fernandes e o espaço que o meio-campista de 32 anos terá em seus planos daqui para a frente. O novo comandante precisa que todos trabalhem pelo mesmo objetivo e abracem seu projeto ambicioso.

  • Fernandes vai deixar o clube na janela de transferências de janeiro?

    Questionado se acredita que Fernandes permanecerá no clube após o fim da próxima janela de transferências, Schneiderlin, ex-jogador do Manchester United que jogou sob o comando de Poch no Southampton e falou em parceria com a ComeOn, disse à GOAL: “Conhecendo Mauricio Pochettino, ele vai analisar a situação. Vai avaliar Bruno Fernandes, sua vontade, sua atitude e se ele quer trabalhar duro. Se sentir que Bruno Fernandes está pensando em outro destino, é preciso colocar o clube, um dos maiores do mundo, acima de qualquer jogador.

    “Ele sempre colocará o coletivo à frente dos jogadores individualmente. É claro que Bruno tem fôlego: corre, consegue pressionar e pode contribuir muito para a equipe. Mas, se Pochettino sentir que ele não se encaixa em termos de personalidade, ou perceber algo que não esteja certo, tomará uma decisão.

    “Ele vai entender a situação antes de chegar e se certificar de tomar a melhor decisão para o clube.”

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  • Mauricio Pochettino Manchester United crestGetty/GOAL

    Pochettino inaugura uma nova era em Anfield contra o Liverpool

    A torcida do Manchester United estará ansiosa para que Fernandes permaneça no clube, por tudo o que contribuiu para a equipe nos últimos seis anos, mas também entende que o clube não pode permitir que um único jogador se torne uma distração.

    Fernandes provavelmente entrará em campo como capitão do Manchester United na primeira partida sob o comando de Pochettino. A nova era começará em um dos cenários mais difíceis possíveis: uma visita a Anfield para enfrentar o velho rival Liverpool no domingo.

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