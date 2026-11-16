Como estão as coisas, o meia português verá seu contrato atual em Old Trafford expirar no verão de 2027. O United tem a opção de acionar uma prorrogação de 12 meses prevista no contrato, o que lhe permitiria preservar o valor de um de seus principais jogadores por mais duas janelas de transferências.

A expectativa é que, se não houver acordo antes do fim da atual temporada, a venda seja autorizada, com o United sem muita margem de manobra. Há a possibilidade de que a saída aconteça em janeiro.

Clubes do Campeonato Saudita que vêm sondando Fernandes há algum tempo estão prontos para retomar o interesse e apresentar propostas lucrativas. O gigante da Premier League, que enfrenta mais uma temporada difícil no campeonato nacional, talvez não tenha outra opção senão vendê-lo.