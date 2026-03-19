Três decisões difíceis na seleção alemã reveladas: Julian Nagelsmann passa das palavras aos atos

Em vez disso, El Mala integra a seleção sub-21 para os jogos das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a Irlanda do Norte (27 de março) e a Grécia (31 de março). Segundo informações, o jovem astro de 19 anos está, no entanto, à disposição, pelo que seria possível uma convocação de última hora em caso de lesão.

O atacante havia sido convocado pela primeira vez para a seleção principal na pré-convocação anterior, em novembro, mas não chegou a jogar e foi enviado para a equipe sub-21 para a segunda partida, conforme combinado anteriormente. Devido ao seu desempenho consistentemente forte, que no verão poderia levar a uma transferência para a Premier League, El Mala ainda era considerado um forte candidato até o último momento. Com 13 participações em gols (nove gols, quatro assistências) em 26 partidas da Bundesliga – algumas delas como reserva –, ele representa a garantia de sobrevivência do Colônia na luta contra o rebaixamento.

No entanto, Nagelsmann também se mostrou crítico em relação a El Mala em sua polêmica entrevista à revista kicker. “Há uma diferença entre estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann: “E essa observação não é dirigida a Lukas Kwasniok, porque eu o conheci como um técnico que observa com precisão o que precisa para seu time, inclusive na defesa. Said precisa ter a ambição de ser titular no Colônia e jogar sempre. Mas ele joga 50%, o que é muito pouco. E isso não é culpa do treinador, como muitas vezes se pensa, mas depende dele mesmo, da estabilidade com que atua na defesa.”