Conforme noticiado de forma unânime por diversos meios de comunicação, o técnico da seleção alemã decidiu não convocar Said El Mala (1. FC Köln). Além disso, segundo informações do jornal *Bild*, Angelo Stiller (VfB Stuttgart) também ficará de fora, assim como Maximilian Beier (Borussia Dortmund), de acordo com uma reportagem da Sky.
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Três decisões difíceis na seleção alemã reveladas: Julian Nagelsmann parece estar colocando suas palavras em prática
Em vez disso, El Mala deve integrar a seleção sub-21 para os jogos das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a Irlanda do Norte (27 de março) e a Grécia (31 de março). De acordo com o jornal Kölner Stadt-Anzeiger, o jovem astro de 19 anos permanece, no entanto, na lista de reservas, pelo que seria possível uma convocação de última hora em caso de lesão.
O atacante havia sido convocado pela primeira vez para a seleção principal na pré-convocação anterior, em novembro, mas não chegou a jogar e foi enviado para a equipe sub-21 para a segunda partida, conforme combinado anteriormente. Devido ao seu desempenho consistentemente forte, que no verão poderia levar a uma transferência para a Premier League, El Mala ainda era considerado um forte candidato até o último momento. Com 13 participações em gols (nove gols, quatro assistências) em 26 partidas da Bundesliga – algumas delas como reserva –, ele representa a garantia de sobrevivência do Colônia na luta contra o rebaixamento.
No entanto, Nagelsmann também se mostrou crítico em relação a El Mala em sua polêmica entrevista à revista kicker. “Há uma diferença entre estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann: “E essa observação não é dirigida a Lukas Kwasniok, porque eu o conheci como um técnico que observa com precisão o que precisa para seu time, inclusive na defesa. Said precisa ter a ambição de ser titular no Colônia e jogar sempre. Mas ele joga 50%, o que é muito pouco. E isso não é culpa do treinador, como muitas vezes se pensa, mas depende dele mesmo, da estabilidade com que atua na defesa.”
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Já havia indícios de que Stiller iria desistir — Beier está em excelente forma atualmente
Stiller, por outro lado, já não havia sido convocado em novembro. A decisão de deixar o meio-campista de fora causou, na época, grande incompreensão entre os torcedores do Stuttgart. A não convocação do jogador-chave do VfB já havia sido sugerida durante a entrevista de Nagelsmann, quando este garantiu a Leon Goretzka (FC Bayern de Munique) uma espécie de vaga garantida no time titular e comentou que gostaria de ter em suas fileiras outro tipo de jogador com qualidades ofensivas no meio-campo. Além disso, ele anunciou decisões controversas contra titulares em nível de clube – Stiller parece ser um deles.
Beier também não participou do encerramento do ano, mas, ao contrário de Stiller (uma participação), pelo menos atuou três vezes nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante de 23 anos havia conquistado uma vaga no time titular do BVB apenas nas últimas semanas e, na verdade, está em excelente forma no momento. Nos últimos doze jogos da Bundesliga, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências; também na partida de ida da repescagem contra o Atalanta Bergamo (2 a 0), Beier contribuiu com um gol.
A convocação de março "já será muito semelhante" à seleção para a Copa do Mundo
Assim, pelo menos Beier e Stiller provavelmente terão poucas chances de participar da Copa do Mundo no verão. Nagelsmann destacou à revista "kicker" que a convocação para os confrontos contra a Suíça e Gana será "já muito semelhante" à seleção para a Copa do Mundo. Por outro lado, os jovens do Bayern Jonas Urbig (22) e Lennart Karl (18), cuja convocação já havia vazado na quarta-feira, podem se preparar para férias de verão mais curtas.
De acordo com a Sky, o companheiro de equipe de Stiller, Jamie Leweling, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) e Nick Woltemade (Newcastle United) também entraram na convocação de março. Nagelsmann, em acordo com o FC Bayern de Munique, teria decidido, por precaução, não convocar Jamal Musiala, que está lesionado no momento.
Seleção Alemã, Calendário: Os próximos jogos da Seleção Alemã
Data Competição Jogo Sexta-feira, 27 de março, 20h45 Jogo amistoso Suíça x Alemanha Segunda-feira, 30 de março, 20h45 Jogo amistoso Alemanha x Gana Domingo, 31 de maio, 20h45 Jogo amistoso Alemanha x Finlândia Sábado, 6 de junho, 20h30 Amistoso EUA x Alemanha Domingo, 14 de junho, 19h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Curaçao Sábado, 20 de junho, 22h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Costa do Marfim Quinta-feira, 25 de junho, 22h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Equador